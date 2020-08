Weekend di Pasqua: tra farfalle e mangiafuoco

Quello di Pasqua è un weekend che si illumina da solo, nella suggestione dei Riti della Settimana Santa e nelle passeggiate nella natura del Lunedì dell’Angelo.

Weekend di Pasqua: due le proposte, una passeggiata sui laghi Alimini oppure una pedalata sulla Via Traiana.

Weekend di Pasqua: Settimana Santa, Taranto e non solo

Fra i riti pugliesi spiccano le imponenti processioni del Giovedì e del Venerdì Santo a Taranto, che si snodano nelle vie pavimentate a lastrico della città vecchia e nel centro cittadino, un cammino di 14-15 ore ad andatura lentissima. Un’esperienza da vivere, al pari delle numerose rappresentazioni della Passione Vivente che dalla Puglia Imperiale alla Valle d’Itria e alle terre di Bari avvolgono di preghiere vicoli e corti. Quest’anno ad Ostuni la Passione ha avuto la regia di Edoardo Winspeare, che con i suoi collaboratori (musicisti, coreografi, artigiani) e oltre 300 figuranti ha dato vita alla rievocazione storica degli ultimi giorni di vita di Gesù Cristo (sabato 13 e domenica 14 aprile 2019).

In ogni caso i riti della Settimana Santa rientrano nelle iniziative gratuite del progetto di Pugliapromozione Inpuglia365: sabato 20 aprile, nel centro storico di Taranto, si va alla scoperta dei luoghi simbolo della Confraternita dell’Addolorata e della processione del giovedì santo; si può partecipare a laboratori sui giochi antichi presso il Museo Diocesano e vedere un video sulla Passione de il Miracolo. E tutto termina con una degustazione di piatti pasquali della tradizione tarantina. Domenica 21 aprile, invece, sempre a Taranto per la visita guidata è la volta della confraternita del Carmine e della processione dei Misteri con una puntata alla collezione Majorano di Palazzo Pantaleo. Seguono un laboratorio per bambini sulla manipolazione della terracotta a Palazzo Pantaleo e una mostra fotografica dedicata alla settimana santa. La degustazione questa volta è tutta dedicata a dolci pasquali.

A Taranto e a Matera Mysterium Festival 2019, in collaborazione con la Regione Puglia, Mibact, Comune e Arcidiocesi di Taranto, Orchestra della Magna Grecia e le Corti di Taras: mostre, incontri, spettacoli teatrali, concerti che si susseguono fino al 21 aprile e culminano con i Tableaux Vivants Caravaggio al Castello Aragonese di Taranto e alla Chiesa Madre di Grottaglie e il concerto di Pasqua domenica 21 alla Cattedrale di San Cataldo a Taranto.

Weekend di Pasqua: tra le farfalle al museo di Calimera Naturalia

Al di là del misticismo sacro, può essere piacevole una visita al museo di Calimera Naturalia; sabato 20 aprile le Guide Ambientali Escursionistiche associate AIGAE, Ileana Tedesco e Samuele Tommasi, propongono “Il Sentiero delle Farfalle. A spasso nel Mesocosmo. Si tratta di un’inconsueta immersione naturalistica tra i sentieri più selvatici e sconosciuti di uno dei versanti più arcaici della campagna della Grecìa salentina, alla scoperta del policromatico e delicato universo delle farfalle di Puglia. Il viaggio tra “i fiori del cielo” si concluderà a spasso nel Mesocosmo, letteralmente avvolti da un caleidoscopio di colori e sensazioni, nella Casa delle Farfalle più grande del Sud Italia. Info e prenotazioni: Ileana Tedesco 335.8227845 Samuele Tommasi 377.4513216.

Weekend di Pasqua: Fuoco e fiamme a Cisternino

A Cisternino l’associazione Smile propone la seconda edizione di “Borgo infuocato”. La calce bianca degli antichi edifici, ancora una volta, si lascerà colorare di un rosso acceso, in un’atmosfera rovente al ritmo di danze inebrianti, tra artisti di strada e professionisti dell’arte circense. L’evento, patrocinato dall’Amministrazione comunale di Cisternino, si terrà il 20, 21 e 22 aprile 2019: una tre giorni, è proprio il caso di dirlo, di fuoco. Mangiafuoco e sputafuoco daranno spettacolo; come Cosimo Scarlino, alias Monsieur Cocò, che vestirà i panni di uno spazzacamino alle prese con il fuoco e il suono di vecchi cocci di vetri rotti. Lunedì 22 aprile, altro attesissimo protagonista della serata sarà Mone Moné che, nel suo show Retrò, avvolgerà il centro storico in un’atmosfera d’altri tempi: vestendo i panni di un clown scapigliato, intreccerà numeri di circo classico a forti ritmiche musicali e colorate gag comiche, coinvolgendo attivamente piccoli e grandi.

Weekend di Pasqua: Alimini, Pasquetta sul Lago

L’associazione Particolarmente Altrove propone una passeggiata adatta a bambini e adulti nella tranquillità dell’area SIC dei Laghi Alimini. Una Guida escursionista ambientale AIGAE, un simpatico pony, insenature nascoste, luoghi suggestivi e poi il lago Grande a pochi chilometri da Otranto. Un luogo poco conosciuto da turisti e residenti, popolato da fringuelli, tordi, storni, merli, scriccioli, usignoli e picchi ma anche fagiani e quaglie. I laghi Alimini sono l’habitat per numerosi animali, come tartarughe terrestri, ma anche volpi, ricci e tassi. Alzando lo sguardo in su e in alcuni periodi dell’anno, si può ammirare la cicogna bianca, il fenicottero, le gru e le oche selvatiche. Altri uccelli acquatici sono il germano reale, lo svasso, la marzaiola, la folaga, la gallinella d’acqua e il cavaliere d’Italia. I profumi inebrianti della Macchia Mediterranea accompagnano fra i tanti sentieri che circondano il Lago. Info: 3355394618 / 3881803302.

Pasquetta nel Parco delle Dune Costiere

Una Pasquetta all’aria aperta tra gli spettacolari scenari del Parco delle Dune Costiere. Il percorso partirà con l’ esplorazione di lama Torre Bianca, per arrivare alle pareti di roccia con le cascate di capperi che pendono agli ingressi delle case grotta scavate nel Medioevo. Il villaggio si collocava lungo importanti vie di transito come l’antica Via Traiana, percorsa nel Medioevo da Crociati, viandanti e pellegrini diretti o provenienti dalla Terra Santa. Nella seconda parte del trekking, il mare cristallino, con i sui profumi primaverili, sarà l’indiscusso protagonista. Visiteremo la zona umida di Fiume Morelli, con la sua particolare “naturalità antropica”, dove oltre a poter scrutare gli uccelli acquatici che vivono nel parco, avremo la possibilità di riscoprire un importante ed antico impianto di acquacoltura. Dopo esserci ristorati riprenderemo infatti il nostro cammino fino a Masseria Fontenuova, un’azienda zootecnica che si occupa di produzione e di trasformazione del latte in prodotti caseari stagionati e freschi.

LEGGI ANCHE: Parco Dune costiere, modello di tutela dei litorali

Pasquetta in bici sulla Via Traiana

Punto di partenza della cicloescursione è l’Albergabici, ex Casa Cantoniera Anas diventata centro visite del Parco, con servizio di ospitalità, noleggio biciclette e ciclofficina. La passeggiata si snoderà lungo il tracciato dell’antica Via Traiana, la strada d’epoca romana che collegava Roma a Brindisi, tornando indietro nel tempo, sino alla preistoria, con la visita al Dolmen di Montalbano. Sarà poi la volta delle scenografiche masserie fortificate del territorio di Ostuni: masseria Torre Bianca, arroccata sull’omonima lama carsica, ci regalerà uno splendido panorama dall’alto, che va dall’altopiano delle Murge alla piana olivetata fino al mare Adriatico. Info qui.