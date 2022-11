Weekend di metà novembre tra sentieri Cai, diritti dei bambini, trekking e sapori

E’ un fine settimana che strizza l’occhio ai più piccoli con la Giornata Mondiale dei diritti dei bambini, ma non solo. Con uno sguardo alle previsioni meteo, confidando in un clima non troppo ostile, nell’Ecoweekend ci sono anche numerosi trekking e una giornata dedicata al Cai, tra sentieri e bandiere pronte a sventolare sul territorio. Senza tralasciare l’aspetto enogastronomico, con sagre e fiere dedicate.

Per segnalare iniziative per i prossimi Ecoweekend è possibile contattare la redazione di Ambient&Ambienti, inviando materiale a redazione@ambienteambienti.it o all’indirizzo di posta elettronica fulviodigiuseppe@gmail.com.

Giornata nazionale sul Sentiero Italia CAI

Domenica 20 novembre 2022, in tutte le regioni italiane, si terrà la Giornata nazionale sul Sentiero Italia CAI (SICAI). Si tratta di uno dei trekking più lunghi del mondo e collega, attraverso i suoi oltre 7000 km di bellezze, tutte le regioni italiane, isole comprese. In Puglia il SICAI si sviluppa da nord a sud lungo, l’Appennino Dauno, toccando borghi bandiera arancione per il Touring Club come Alberona, Orsara di Puglia, Sant’Agata di Puglia.

Dopo Candela, entra in Basilicata e giunge a Matera, ritorna in Puglia a Spinazzola, tocca Castel del Monte, prosegue lungo l’altopiano delle Murge e la Murgia dei Trulli fino a Grottaglie. In totale 15 tappe, con un percorso complessivo di circa 330 km.

Il CAI Puglia in questa giornata nazionale sul SICAI ha individuato Castel del Monte come luogo centrale, significativo su cui convergere e far incontrare tutti i camminatori regionali, soci o semplici simpatizzanti.

Per l’occasione, i presidenti delle sezioni CAI pugliesi di Bari, Foggia, Gioia del Colle, Grottaglie e Lecce (sottosezione di Gioia del Colle), condurranno un’escursione che da bosco Finizio raggiungerà la celebre fortezza medievale di Federico II, patrimonio dell’UNESCO dal 1996, nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia.

Il 20 novembre anche il Gruppo Regionale MTB pedalerà sul SI. L’idea di alcuni Soci delle sezioni di Foggia, condivisa con le sezioni di Gioia e Bari è di istallare diverse bandiere con “logo di sezione e logo SI” da dislocare in punti strategici come vette e punti panoramici lungo il tracciato. Su Monte Cornacchia, Monte Vento, su punti strategici dell’Alta Murgia e delle Gravine domenica sventoleranno le bandiere del SI come punti segnaletici e di richiamo, che speriamo restino il più a lungo possibile sul territorio.

Trulli, grotte e costa mediterranea

In Cammino fra trulli, grotte e macchia mediterranea. Domenica “Percezioni in cammino” propone una visita alla scoperta di Costa Ripagnola, uno dei luoghi più selvaggi e suggestivi di tutta la Puglia, caratterizzata dai trulletti con lo sfondo del mare. Sarà un cammino ad anello di circa 10 km adatto a tutti, che permetterà di immergersi nella lussureggiante macchia mediterranea che contraddistingue le diverse lame che attraverseremo.

Il paesaggio naturale che si presenta è unico nel suo genere nel circondario, poiché mantiene ancora intatte le caratteristiche tipiche dei luoghi così come dovevano apparire in passato, per l’assoluta mancanza di strutture nei dintorni. L’area, inoltre, è caratterizzata da un rilevante valore paesaggistico e naturalistico, nonché da grande interesse dal punto di vista speleologico in quanto, risultano presenti, numerose e importanti grotte abitate addirittura sin dal Paleolitico. Info 3384071530.

Gargano Natour

Tra gli appuntamenti firmati Gargano Natour, domenica è in programma l’escursione botanica nel cuore del Gargano (Cortigli – Foresta Umbra): si cammina con il prof. Nello Biscotti in una delle zone più remote del Gargano, alla scoperta del mondo delle piante e dei loro antichi utilizzi. Si attraversa un paesaggio che dal cuore della Foresta Umbra digrada verso i pascoli punteggiati da antiche masserie, come quella fortificata della nobile famiglia “Della Bella”, di origine napoletana.

Trekking nella Valle dell’Inferno. Si va in uno dei valloni meridionali del Gargano più suggestivi, dall’atmosfera quasi western per le pareti ripide che a tratti ricordano il gran canyon. Vegetazione rada, grandi caverne frequentate dalla preistoria e curiose forme della roccia caratterizzano questa antica via di accesso al Gargano e sulle pareti ripide nidificano diverse specie di rapaci, molto sensibili alla presenza umana. Info Nella stessa giornata è in programma anche il. Si va in uno dei valloni meridionali del Gargano più suggestivi, dall’atmosfera quasi western per le pareti ripide che a tratti ricordano il gran canyon. Vegetazione rada, grandi caverne frequentate dalla preistoria e curiose forme della roccia caratterizzano questa antica via di accesso al Gargano e sulle pareti ripide nidificano diverse specie di rapaci, molto sensibili alla presenza umana. Info garganonatour.it

Valle degli Eremi Un trekking oltre la soglia messapica, lì dove la parte degradante della Murgia si protrae verso il sud della Puglia, dove la grande, verde e millenaria piana degli ulivi corre verso l’azzurro dell’Adriatico, si affaccia in quota, in una verticalità ancora troppo poco sconosciuta, il promontorio della soglia messapica, un vero e proprio portale verso il Salento. Sabato 19 appuntamento nella Valle degli Eremi a Ostuni, tra le colline che sono un vero e proprio balcone che cela grotte, antichi anfratti depositari dei resti di civiltà preistoriche e luoghi di culto dell’epoca medioevale. Info 3471152492. Vertical horizon Ritorna l’esplorazione dell’alta Murgia con la sua natura più incontaminata con un avventuroso trekking del Pulo, la mastodontica gravina del territorio di Altamura. Una delle wild experience più scelte, si arricchisce nella sua veste invernale per tutti coloro che vogliono ricominciare a vivere la Puglia alla grande.

Domenica si esplora la grande dolina ripercorrendo virtualmente il percorso dell’acqua attraverso il canyon e la macchia boschiva che ha creato una vera e propria jungla. Qui si visitano alcune delle antichissime grotte sui lati del pendio roccioso e capirne l’origine geologica. Info 3471152492. Trekking del Pastore “Il Cammino del Canyon” Nell’Oasi Lipu Gravina di Laterza è in programma la terza tappa del Cammino del Canyon. Questa tappa, di difficoltà bassa e adatta anche ai più piccoli, offre una panoramica incantevole della gravina di Laterza tra i suoi sentieri così selvaggi e incontaminati. Domenica l’appuntamento prevede un viaggio nella storia, immergendosi, durante il cammino, nei racconti delle vecchie tradizioni rurali e della transumanza che per secoli hanno accompagnato la nostra stupenda cittadina. Info 3208882073 Bari floreale Tra gli appuntamenti di PugliArte per il weekend, sabato 19 alle 17.30 “Bari Floreale: passeggiata tra le architetture fiorite, ghirlande e maschere”. La passeggiata nella Bari più elegante si contraddistingue per leggerezza, decoro, giochi floreali e utilizzo di materiali più svariati. Biglietto da visita è il portone di palazzi sorti agli inizi del ‘900 che vi racconteranno la storia di una classe sociale emergente che strizzava l’occhio alla nobiltà. Info 3403394708. Passeggiata archeologica a Taranto Vecchia Terzo appuntamento in Città Vecchia per gli amici dell’Aps Nobilissima Taranto e Tarantoindiretta. Domenica 20 novembre, il professor Nello De Gregorio e Angelo Galasso organizzano una passeggiata speciale per ammirare le straordinarie stratificazioni di una delle città più uniche al mondo attraverso preesistenze di strutture templari, postierle, resti di mura antiche, ipogei, edicole votive e ambienti rupestri. La città vecchia da ammirare ammirata nel suo fascino ancestrale, fra vecchi e nuovi ipogei. Appuntamento alle ore 9,45 in piazza Fontana, info 3405538931.

Antiquariando

Consueto appuntamento a Brindisi ogni terzo weekend del mese con Antiquariando, il mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Si potranno trovare articoli vintage come vecchie macchine fotografiche, orologi, vecchie stampe, libri, vinili e tantissimo altro materiale vintage. L’evento è in programma sabato e domenica in piazza Vittoria e corso Garibaldi, ingresso libero.

Gravina antiquaria e vintage

Torna l’appuntamento con Gravina antiquaria e vintage, mostra mercato dell’antiquariato, collezionismo e vintage, in programma dal 17 al 20 novembre presso il Polo Fieristico di Gravina in Puglia. Circa 60 gli espositori da tutta Italia, ingresso libero.

Il bus dei diritti

Otto scuole partecipanti, centinaia di studenti coinvolti nella realizzazione di disegni ed elaborati, due giorni ricchi di iniziative, spettacoli, momenti di riflessione e divertimento: sabato 19 e domenica 20 novembre, l’UNICEF – Comitato Provinciale di Foggia, celebrerà nel capoluogo la Giornata Internazionale dei Diritti dei Bambini. Grazie alla collaborazione di ATAF, Azienda del trasporto pubblico di Foggia, l’Autobus dei Diritti comincerà ad attraversare la città dalle 8.15 di sabato 19 novembre, facendo tappa davanti a numerosi istituti scolastici.

Domenica, invece, dalle 10 alle 20, davanti alle colonne della Villa Comunale di Foggia, sarà possibile visitare l’Autobus dei Diritti. Alle 10, personale esperto della Croce Rossa italiana terrà una dimostrazione della disostruzione pediatrica. Alle 10.30, invece, saranno protagonisti uomini e donne della Polizia di Stato. Alle 11.30, Fulvio Guerra di Velò con il suo “Vivi la bici”. Alle 11.45, le “Fiabe con la toga” a cura della Camera Minorile di Capitanata. Nel pomeriggio, con la guida di Rachele Occhionero del “Comitato cittadini per i bambini di Foggia, andrà in scena il laboratorio creativo di “Disegniamo i diritti”. Alle 18, spazio all’ecologia con l’intervento di Maurizio Marrese del WWF e “La scelta della raccolta differenziata”. Alle ore 19, torneranno le “Fiabe con la toga” della Camera Minorile di Capitanata.

Ditelo ai bambini

“Ditelo ai bambini” è una mostra ideata, organizzata e realizzata da Antonio Binetti, sub ambientalista, in collaborazione con il raggruppamento “Ripartiamo da Ariscianne”. Nel corso dei suoi monitoraggi sulle coste barlettane, Antonio Binetti ha incontrato diverse tipologie di rifiuti: flaconcini, giocattoli, reti, buste, dispersi nell’ambiente da mani distratte, inconsapevoli e troppo spesso in malafede.

L’idea della mostra “Ditelo ai bambini” nasce dalla convinzione che l’unico modo realmente efficace per rallentare e possibilmente fermare questa tendenza sia aumentare la consapevolezza negli adulti di oggi e soprattutto nei bambini, gli adulti di domani. L’intento è quello di illustrare la permanenza della plastica nell’ambiente e la sua pericolosità con installazioni create utilizzando oggetti di plastica raccolti su tutto il litorale barlettano.

All’interno della mostra potremo ammirare le opere di artisti barlettani quali Angiolo Barracchia, Borgiac, Sabino Cassatella, Savino Corvasce, Susanna Conversano (3 Place Andria), Scuola Di Bari (Barletta), Miriam Doronzo, Nunzia Guacci (Retake Barletta), Silvio Lopez, Antonella Palmitessa, Teresa Piccolo, Michela Rociola (Scartoff), Valentina Saracino (Saval). Ci sarà, inoltre, la partecipazione straordinaria di Gennaro Corcella (Art designer) che esporrà dei gioielli realizzati con i rifiuti del mare. Gli artisti si sono cimentati nella realizzazione di opere utilizzando oggetti in plastica, sempre recuperati dalle nostre spiagge, ma anche rifiuti di vario genere, soprattutto scarti del settore edile raccolti lungo la fascia costiera.

La mostra è visitabile nei Sotterranei del Castello di Barletta, fino a domenica 27 novembre, dalle 9 alle 19. Ingresso libero.

Vitigni autoctoni

Tornano i vini da vitigni autoctoni a Locorotondo: appuntamento sabato 19 con “Vini sotto le Cummerse e Sagra dei Gnummeredde suffuchete”. In villa comunale vini da tutta la Regione, gnummeredde suffuchete, castagne, orecchiette, carne al fornello e altri piatti tipici. E non mancheranno musica e cabaret. Ingresso libero.

Festa del vino e cece nero

Vino primitivo e gastronomia locale nel centro antico di Acquaviva delle Fonti. Dopo una pausa forzata causata dalla pandemia che ha toccato anche il settore dei grandi e piccoli eventi, sabato torna la Festa del vino primitivo e del cece nero. L’evento punta a incuriosire i tanti appassionati di gastronomia locale e di buon vino primitivo, valorizzando anche le piccole stradine e piazzette del centro antico. Il percorso, come ogni anno, sarà arricchito da stand gastronomici che proporranno ai visitatori antiche e innovative ricette preparate con il gustoso cece nero, prodotti locali e castagne, il tutto accompagnato dal prelibato vino e visite guidate gratuite. Ingresso libero, info: www.prolocoacquaviva.it.

Le erbe selvatiche in cucina

Alla scoperta del ricco patrimonio di erbe spontanee commestibili. E’ un sabato da vivere tra “le erbe selvatiche in cucina” a Martina Franca: nei campi aperti al limite del Bosco delle Pianelle, insieme alle guide della Cooperativa Serapia, si va alla scoperta di grespini, scardaccioni, borraggine, boccioni, ruchetta violacea, senape bianca e tante altre erbe selvatiche ancora, buone da consumare per condire insalate, per preparare gustose frittate, per accompagnare purè di fave e per colorare ciambelle. Sono oltre 400 le piante spontanee commestibili e se ne conosceranno alcune, apprezzandone gli usi e le proprietà. Info 3470081412

Antichi sapori

Nell’ambito della seconda edizione della manifestazione “Alla scoperta di antichi sapori e antichi saperi” promossa dal Municipio IV a Bari, sabato alle ore 19, in piazza Santa Maria del Fonte, sempre a Carbonara, sarà la volta del mercatino con degustazione di prodotti tipici: ad allietare i visitatori la performance musicale di Sabrina Schinaia Quartet.