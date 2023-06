Weekend di metà giugno tra Balconi fioriti, ciliegie e mare

Si avvicina l’estate e si moltiplicano le occasioni per godersi uscite fuoriporta ed escursioni, anche nelle ore serali. Nel menu dell’Ecoweekend c’è spazio sia per il mare che per alcune iniziative ormai storiche e radicate, come Balconi fioriti e la Sagra della ciliegia Ferrovia

Radici del Sud 2023

Il più grande salone del vino e dell’olio. L’esperienza di diciassette edizioni, il focus attento e aggiornato sulle novità e poi, naturalmente, il gusto inimitabile dei vini e degli oli dell’Italia meridionale: un appuntamento che Radici del Sud promuove ogni anno dal 2005, approfondendo con competenza, passione e assiduità i temi e le novità del panorama enologico ed oleologico di Puglia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Sardegna e Sicilia.

Un evento strutturato e composito che attende anche quest’anno addetti ai lavori e appassionati nel Castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari dall’8 al 12 giugno 2023: prime due giornate dedicate ai tour sul territorio, 10 e 11 giugno riservati agli incontri B2B tra buyer ed esperti internazionali e produttori e alle sessioni del concorso enologico che mette in competizione tutti i vini del Sud Italia suddivisi per vitigno. Con degustazioni organizzate rigorosamente alla cieca e due diversi panel di esperti a confrontarsi sulla qualità e le caratteristiche delle etichette in degustazione. Info 3385939322.

Balconi fioriti

È giunta alla 15^ edizione la manifestazione “Balconi Fioriti” a Locorotondo, l’evento che dal 2009 vede la collaborazione fra Pro Loco Locorotondo e associazione I Briganti per premiare i residenti virtuosi nella cura degli spazi comuni e promuovere buone pratiche per chiunque decida di investire nel centro storico.

La formula del concorso rimane sempre la stessa. Si inizia a giugno assegnando ad ogni partecipante un numero che viene esposto per tutta l’estate sul proprio balcone-atrio e, subito dopo la festa di San Rocco, si dà vita ad una serata di premiazione.

I vincitori sono decretati attraverso due votazioni: quella dei turisti che per tutta l’estate visitano Locorotondo ed ai quali in Pro Loco viene consegnata una scheda voto. E quella tecnica, con giuria scelta dalle due associazioni promotrici, che valuta l’impegno, la varietà dei fiori, l’allestimento ed altri aspetti che portano a valorizzare quanti più concorrenti possibile.

L’edizione 2023 prende inizio sabato 10 giugno e si concluderà con due serate, il 19 e 20 agosto.

Per sabato 10 giugno l’evento inaugurale vedrà la partecipazione straordinaria dell’associazione di Fasano “Serata con Maria Antonietta”, che farà sognare con i propri soci che sfileranno e balleranno con gli abiti di epoca settecentesca per le vie del centro storico. Ingresso libero.

Tutta l’Amourgia che c’è

Sabato 10 giugno con Essere Terra e Leggere Coccole si passeggia al tramonto nei boschi di Quasano (Toritto) tra letture di albi illustrati, esplorazioni e osservazioni per sperimentare un nuovo modo di vivere la natura anche con i bambini più piccoli. Passeggiate esperienziali per permettere alle famiglie di vivere un’esperienza immersiva nella natura e promuovere quell’atteggiamento di cura in tutti i viventi. Dopo la passeggiata di 2 km per chi lo desidera, sarà possibile partecipare alla cena presso l’Agriturismo Fariello a Quasano. Info 3204481666.

Sagra della Ciliegia Ferrovia

Uno dei prodotti tipici più amati dai pugliesi, assieme all’area fiera mercato, agli stand gastronomici, agli eventi musicali e alle mostre di arte, colora di rosso il cuore del paese alle porte di Bari. Sabato 10 e domenica 11 giugno torna a Turi (Bari) la “Sagra della Ciliegia Ferrovia”, evento di carattere fieristico, culturale e turistico giunto alla sua 31esima edizione.

La Sagra della Ciliegia Ferrovia è una due giorni caratterizzata dal colore rosso, quello della buccia del frutto più amato dai pugliesi e non solo, con la polpa di colore rosa e la forma di cuore con un peduncolo allungato. Turi mette così in mostra così le bellezze del territorio e la bontà dei prodotti della sua agricoltura, accoglie il turista per trasportarlo in un’esperienza a tutto tondo tra enogastronomia, spettacolo, arte, tour guidati e mercatini. L’evento, infatti, colorerà le vie centrali della città (piazza Silvio Orlandi, via Sedile, via XX settembre, piazza Pertini, via Gramsci, via Antonio Orlandi, largo Pozzi, piazza San Giovanni e piazza Moro) proprio nel periodo centrale della raccolta. Info www.sagraciliegiaferrovia.it

La transumanza

Sabato le antiche strade della città di Troia saranno attraversate dalle pecore transumanti verso la montagna. Il gregge di pecore dell’Azienda Agricola Fratelli Carrino, come ogni anno, attraverserà il Comune di Troia per raggiungere i pascoli dei Monti Dauni. Seguendo il tratturello Foggia – Camporeale, diramazione del regio tratturo Candela – Pescasseroli, i pastori condurranno il gregge ai pascoli montani, dove trascorrerà i mesi estivi ed autunnali, fino a dicembre, quando tornerà in pianura. La lunga carovana partirà dalla Masseria Pavoni, a San Giusto, alle ore 6.30 di sabato 10 giugno; intorno alle 16.00 attraverserà Troia lungo via Matteotti (alle spalle del Comune), alle 17.30 la sosta con pernottamento alla Masseria Serra dei Bisi, dove ad accoglierli ci saranno i socie del Museo Vivente della Civiltà Contadina che allestirà una cena all’aperto accompagnata da musica e vino.

Il viaggio riprenderà domenica mattina, 11 giugno, alle ore 6.30. Dopo aver raggiunto San Vito, in cima alla montagna del più piccolo comune di Puglia, si proseguirà per Santa Luciella, agro del Comune di Orsara di Puglia, al confine con i monti dell’Irpinia. E’ qui che il gregge trascorrerà tutta l’estate e l’autunno, per poi rientrare alla Masseria Pavoni nella transumanza di ritorno durante il mese di dicembre.

ViaggiArte in Puglia

Sabato 10 giugno, alle ore 11.00, nella sede del Museo Civico a Bari (Strada Sagges 13) sarà inaugurata la tappa barese del progetto ViaggiArte in Puglia 2023, mostra itinerante di una selezione dei migliori lavori già esposti al Palazzo WEGIL di Roma (dal 3 al 18 novembre 2022) per la IV Biennale dei Licei Artistici Italiani, che ha visto partecipare 174 Licei Artistici italiani e 11 Scuole d’arte europee e internazionali, con ben 140 opere in mostra.

Conosciamo gli insetti impollinatori

A Gravina di Puglia due giorni dedicata agli insetti impollinatori, all’interno del progetto “Alta Murgia: un Parco per api e farfalle”. L’obiettivo è continuare a sensibilizzare i cittadini sull’importanza di questi insetti per il pianeta: più del 75% delle colture alimentari mondiali dipende, infatti, dall’azione degli impollinatori e tra questi un ruolo chiave lo svolgono le api – quelle selvatiche e quelle da miele – e tutti gli altri apoidei come ad esempio i bombi.

IL 10 giugno tornano i bioblitz: una nuova occasione per approfondire la conoscenza della biodiversità del Parco, osservando e fotografando le specie animali e vegetali – in particolare gli impollinatori – in uno dei territori di maggiore interesse naturalistico in Puglia. I partecipanti saranno accompagnati dai naturalisti del Parco e da esperti della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e dell’Università di Firenze, che daranno informazioni utili per il riconoscimento e l’identificazione di questi magnifici insetti, illustrando i risultati delle ricerche finora raggiunti. L’appuntamento è alle 9:30 presso la sede del centro visite Torre dei Guardiani. Da lì ci si sposterà per circa 500 m, raggiungendo un’area naturale dove si camminerà alla ricerca di api, bombi e farfalle. La partecipazione è libera e aperta a tutti gli appassionati.

All’ombra delle querce e delle parole

Si va all’ombra delle querce e delle parole con Murgia Enjoy. Gradita ospite dell’attività associativa proposta ai soci l’11 giugno sarà la poetessa Laura Pavia che, durante un interessante percorso escursionistico, all’ombra di una quercia e immersi nella natura, parlerà di sé e dei suoi libri.

L’incontro dei partecipanti è previsto sul piazzale del Convento di Cassano alle ore 9:00 dell’11 giugno. Info murgiaenjoy.it

Le giornate della Recupa

La capacità degli alberi di scambiare sostanze nutritive con l’ambiente circostante, in modo attivo e collaborativo, è il modello ispiratore di R.A.D.I.C.I., il ciclo di eventi ideato dalle associazioni Laverdevia e ABAP APS. Un ciclo di eventi che, da giugno a settembre, si susseguono e si intersecano fra loro: proprio come una fitta rete di radici che costituisce una vera interconnessione tra esseri viventi, adattandosi dinamicamente al contesto che muta.

Il primo appuntamento con R.A.D.I.C.I. è sabato 10 giugno, alle ore 17:30, presso Masseria La Recupa a Gravina in Puglia, per parlare dell’Obiettivo 17 dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile “Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile” e di Landsenses Ecology, insieme a Elvira Tarsitano, direttore generale di ABAP APS e vicepresidente dell’Ordine dei Biologi di Puglia e Basilicata. A seguire, la performance musicale “Affetti sonori” del duo composta da Antonio Dambrosio e Nanni Teot. Vincenzo Coppa, presidente de Laverdevia, illustrerà l’intero programma della manifestazione. Info 3454146026.

Fattoria della Mandorla

Mandorland è un progetto che ha la finalità di conservare, educare e ricercare. Si tratta del primo parco tematico al mondo dedicato alla mandorla di Toritto, prodotto tipico pugliese e una delle grandi protagoniste del territorio murgiano.

Sabato 10 giugno si va alla scoperta di un luogo splendido, a Toritto, e un progetto innovativo nato da un seme meraviglioso come la mandorla di Toritto che meritano un progetto esperienziale rivolto al turismo consapevole e internazionale. Esperienza in cammino adatta a tutti, famiglie con bambini a partire dai 10 anni, purché abituati a camminare. Info: 3458178483.

Roca Vecchia

Sabato 10 giugno un’escursione in kayak e canoa si viene guidati alla scoperta dell’area marina di Roca Vecchia. Una delle più affascinanti escursioni in kayak dove sarà possibile scoprire le tante insenature di Roca Vecchia non raggiungibili dall’entroterra. Le antiche mura del villaggio di Roca sovrastano imponenti la costa, mentre le piccole grotte offrono scenari indescrivibili. Info www.18meridianoescursioni.it/eventi/

Gli eventi di Gargano Natour

Tra gli appuntamenti del fine settimana di Gargano Natour, il 10 giugno sono in programma tre eventi. Si va alla scoperta della suggestiva cittadella militare abbandonata sul Lago di Varano, dove la natura si riprende i suoi spazi e al tramonto due appuntamenti: un’esperienza unica e avvincente quella tra kayak e trekking lungo una delle zone più belle e sconosciute del Gargano, nella magia del tramonto sul lago e l’altra parte dal centro di Mattinata per salire in e-bike su Monte Saraceno, dove un sentiero panoramico sul mare ci condurrà fino a uno dei siti archeologici più suggestivi del Gargano. Info garganonatour.it

Parco Regionale Dune Costiere

Un’escursione ad anello di circa 15km, nel Parco Naturale Regionale ‘Dune Costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo’. Appuntamento domenica 11 giugno: camminando lungo un ampio canale carsico generato dallo scorrimento delle acque meteoriche che dalle colline raggiungono la linea di costa ci si trova nella Lama di Lamacornola, un sito di notevole interesse archeologico e naturalistico, dove sono presenti circa trenta grotte appartenenti ad un villaggio rupestre abitato in età preistorica. Lungo il percorso si incontra una ricca vegetazione spontanea tipica costiera tra cui il timo, la santoreggia, il lentisco e il biancospino, il carrubo, il cappero, circondati da ulivi millenarie dalle forme più strane. Info: 3207137976.

Emozioni al tramonto

Natura e mistero. Un trekking al tramonto di circa 7 km, di media difficoltà ma che lascia impressionati dalla bellezza del paesaggio e dalla maestosità degli alberi monumentali, anche le antiche masserie della piana degli ulivi fanno la loro bella figura. L’itinerario, in programma domenica 11 a Monopoli, si snoda lungo antichi tratturi scoprendo alcuni tesori nascosti tra i quali una bellissima grotta ovile, ulivi plurisecolari maestosi e contorti, sentieri immersi tra i profumi della macchia mediterranea. Info 3760358327