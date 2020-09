Weekend di giugno in Puglia: proposte e iniziative

Giugno porterà il bel tempo? Noi ci crediamo. Ecco le proposte, dal trekking alle visite ai giardini più belli della Puglia.

Weekend di giugno: passeggiate ecologiche, racconti per bambini, gastronomia e tanto altro.

Tutti pronti per un primo weekend di giugno soleggiato come si conviene? Le aspettative sono alte, alla pari delle proposte, tra l’enogastronomico, l’archeologico e il contatto con la natura.

Weekend di giugno in Puglia: “Il Giardino si racconta” in tutta Italia

Sabato 1 e domenica 2 giugno l’APGI, Associazione Parchi e Giardini d’Italia, con il patrocinio del MiBAC e di ASVIS Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, promuove la seconda edizione dell’iniziativa “Appuntamento in Giardino”. L’iniziativa APGI si terrà in coincidenza con la Settimana Europea dello Sviluppo Sostenibile (ESDW – European Sustainable Development Week).

Per l’occasione saranno aperti al pubblico, alcuni in via eccezionale, oltre 200 giardini, dai grandi siti storici ai piccoli giardini privati, in tutto il Paese. Il tema dell’edizione 2019 sarà “Il giardino si racconta”. Perché il giardino è un luogo che nasce e vive non solo con chi lo cura, ma anche negli occhi e nel cuore di chi lo visita. Tra i giardini pugliesi, la Dimora Storica Muratore a Lecce ospiterà Il 1° Giugno anche una degustazione di vini offerti dall’Associazione Nazionale Le Donne del Vino Delegazione Puglia. E farà conoscere ai presenti un’antica forma d’artigianato salentino, la lavorazione del giunco, grazie all’associazione Fili di Giunco di Acquarica del Capo. La Dimora Muratore è una dimora storica italiana situata sulle mura cinquecentesche originarie della città di Lecce, circondata da un giardino pensile di oltre mille metri quadri. L’elenco dei giardini visitabili in Puglia e Basilicata si trova sul sito dell’APGI . È previsto anche un contest fotografico con bellissimi premi. Maggiori informazioni qui.

Weekend di giugno in Puglia: Otranto e i “Suoni e sapori del Salento e di Puglia”.

Dal 31 maggio al 2 giugno Otranto ospiterà la quarta edizione di “Suoni e sapori del Salento e di Puglia”. L’evento, inserito nel progetto “Luce d’Oriente”, si snoderà sul lungomare della di uno dei luoghi più suggestivi del Salento. Musica dal vivo, laboratori di cucina e degustazioni di quaranta tra i vini più rappresentativi della produzione vitivinicola pugliese, ma anche di birre e prodotti tipici locali.

Weekend di giugno in Puglia: a Canosa archeotrekking e passeggiate

In giro per vigneti e ulivi secolari, oppure visite guidate tra necropoli, abitazioni romane ed ipogei? La Fondazione Archeologica Canosina, con Tango Renato-servizi per l’archeologia e il turismo e in collaborazione col Comune di Canosa di Puglia, propone insolite alternative per domenica 2 giugno. Dall’Archeotrekking nel Parco archeologico di San Leuci, alla Canosa sotterranea con visite guidate in necropoli ed ipogei. Informazioni qui.

Weekend di giugno in Puglia: trekking urbano e non solo con l’AIGAE

La Festa della Repubblica di domenica 2 giugno coincide con la Giornata dei Piccoli Borghi e le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche. Saranno ben 150 gli eventi gratuiti; tra gli altri, il trekking urbano nel Parco comunale di Sant’Antonio la Macchia (nella foto), bosco periferico della città di Potenza, importante per la sua biodiversità. Maggiori informazioni sul sito dell’AIGAE.

Weekend di giugno in Puglia: Bari, tutti al Parco Gargasole

Appuntamenti del weekend anche per Il Parco Gargasole, a Bari. Sabato 1° giugno “Impronte”, a cura di Con.Fusione e dell’arteterapeuta Maria Letizia Cipriani. L’intento è generare impronte artistiche che si intrecciano con il linguaggio della street art. Dagli 11 ai 16 anni. Info e prenotazioni: 339.8011152. Domenica 2 giugno “Tracce d’Arte tracce di vita”. Sempre a cura di Con.fusione e Maria Letizia Cipriani Ognuno porterà con sè un racconto, e il racconto genera tracce al suo passaggio. Per vederle, si aprirà davanti a noi una rete infinita di colori e forme che s’intrecciano tra loro generando disegni inediti. Dai 17 anni in su. Info e prenotazioni: 339.8011152

Weekend di giugno in Puglia: domenica ecologica a Sannicandro di Bari

Tutti insieme per tutelare l’ambiente a Sannicandro di Bari. La Si.Eco Spa, azienda di servizio di igiene urbana nei Comuni di Bitritto, Sannicandro di Bari, Binetto e Valenzano, parteciperà alla “Domenica ecologica” in programma a Sannicandro in collaborazione con il gruppo Mundi e Meridians Onlus e patrocinata dall’Assessorato all’Ambiente e dalla Regione Puglia del Comune di Sannicandro. I volontari partecipanti, armati di guanti e buste, verranno coinvolti nella pulizia dei cigli delle strade accompagnati da un agronomo, Francisco Sansiviero, che illustrerà le caratteristiche naturali del percorso e le conseguenze dell’abbandono dell’immondizia. L’iniziativa rientra nel più ampio programma di attività della seconda edizione del MUNDI Festival che, tra le altre sue missioni, mira a costruire un Poliambulatorio in Uganda.