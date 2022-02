Weekend di febbraio in Puglia tra fenicotteri, gravine e villaggi rupestri

E’ il primo ecoweekend di febbraio e dal Gargano al Salento non mancano le proposte per escursioni e trekking. Ecco le proposte per un fine settimana tra fenicotteri, gravine, villaggi rupestri e archeologia. Nella settimana di Sanremo, perché non ascoltare il suono della natura?

Come da tradizione, ecco una carrellata di appuntamenti promossi nella nostra regione. Come sempre, viste le limitazioni dovute al timore del contagio, l’invito è quello di contattare in anticipo gli organizzatori degli eventi per conoscere eventuali restrizioni e modalità di accesso.

I fenicotteri della salina

Escursione costiera nelle Riserve del Litorale Tarantino per conoscere la Salina dei Monaci e i meravigliosi fenicotteri rosa. Sabato 5 febbraio è in programma una giornata per scoprire l’area protetta del Litorale Tarantino Orientale tra il mare, la spiaggia, le dune e la macchia mediterranea, tra zone umide e canneti. Il volo degli uccelli la farà da filo conduttore, un cammino lento, di circa 6 km, durante ill quale si noteranno fenicotteri rosa alla salina dei Monaci, gabbiani corallini, rari gabbiani corsi, leggiadre albanelle reali, poiane e gheppi, migliarini di palude nel canneto e tanti altri ancora. Magiche atmosfere con un’escursione lungo la costa da Torre Colimena verso Punta Prosciutto per goderci il mare d’inverno. Info 3665999514.

L’antica Vereto Messapica

Un viaggio tra natura e archeologia, esplorando e raccontando l’Antica città Veretum dei Messapi. Escursione domenica mattina tra Patù, le Centopietre e San Gregorio sul Sentiero dell’antica Vereto Messapica. Il trekking partirà da Patù, visitando il Castello e il misterioso Complesso delle Centopietre, antichissimo luogo di sepoltura avvolto dal mistero e leggende. Poi la Chiesa di San Giovanni e ci si incammina lungo il meraviglioso Sentiero di Vereto, con le antiche mura Messapiche.

Si visita l’enigmatica Chiesetta di Vereto, esplorando il sito archeologico Uschia Paiare. Si prosegue con il Trekking lungo il Sentiero di Volito, percorrendo l’antico canalone che convoglia le acque verso il mare. Discendendo la Serra di Patù si arriva a Capo San Gregorio, per visitare Torre San Gregorio con le antiche rovine dell’antico porto romano sommerso prospiciente la meravigliosa baia. Qui una sosta relax per proseguire poi con un trekking costiero, risalendo lungo i sentieri della serra. Info 3387799477.

Da Alessano alla Serra dei Cianci

Con Naturalmente Salento si va alla scoperta di Alessano e Montesardo, esplorando inoltre la Serra dei Cianci e il Villaggio Rupestre di Macurano.

Appuntamento fissato per sabato 5 febbraio: il percorso partirà dalla Chiesa Madre di San Salvatore ad Alessano, per visitare il borgo antico e i suoi palazzi signorili, la Chiesa di Sant’Antonio. Da qui parte un trekking nella Serra dei Cianci alla scoperta di antichi trappeti, frantoi ipogei usati dai monaci basiliani per la lavorazione delle olive e la produzione dell’olio lampante. Si raggiunge Montesardo, visitando la parte antica del Borgo medievale con il Castello e la cinta muraria del IV sec. AC. Sul cammino sui incontrano il Complesso Rurale il Massarone, riscendendo poi lungo la Serra dei Cianci per scoprire le Murge di Santa Barbara.

E ancora, il Complesso Rurale del Massarone e il Villaggio Rupestre di Macurano, il più integro di tutta la Regione Puglia, tra i pianori, gli ambienti abitativi, le scale di collegamento, gli antichi pozzi e le cisterne insieme ai frantoi ipogei che raccontano l’arte millenaria olearia. Da qui si rientra ad Alessano con un trekking ribattezzato della “Cacipppola”. Info 3387799477.

La casa rossa ad Alberobello

La bellezza e l’originalità architettonica di Alberobello, cittadina che vanta il titolo di Patrimonio dell’Umanità, è cosa nota. Lo è meno, probabilmente, il fatto che nei suoi pressi sorga un edificio storico, che durante il secolo scorso ha visto vicende oscure della storia del nostro Paese. E’ la “Casa Rossa” che, nata come Istituto Agrario, fu requisita negli anni Trenta dal regime fascista per diventare, campo di internamento, concentramento, transito, confino e prigionia.

Il cammino del trekking naturalistico in programma domenica 6 febbraio prenderà avvio proprio da questo luogo di grande valenza storica e umana, immerso in una lussureggiante campagna in località Albero della Croce. Tra bianchi sentieri e antiche mulattiere delimitate da muretti a secco e stradine di campagna che incorniciano distese di seminativi punteggiati da fragni e roverelle monumentali. E poi masserie, trulli-palmento, pascoli. Info 3286474719.

Trekking sui monti del Lago di Varano

Un trekking dedicato a chi cerca nuovi sentieri, nuovi paesaggi da attraversare e quanti ancora ne nasconde il nostro Gargano. E’ questa la proposta domenicale di Gargano Natour, sull’altopiano a sud di Cagnano Varano, camminando lungo mulattiere usate ancora dai pastori fino a raggiungere un’area panoramica dalla quale si gode di una vista eccezionale sul Lago di Varano, le Isole Tremiti e il Mare Adriatico.

Il sentiero ad anello, attraversando un bosco di olmi, permetterà poi di tornare al punto di partenza. Da qui ci si muove verso il vicino agriturismo per un pranzo a base di prodotti e piatti del territorio. Info 3931753151.

Natura e Storia nel Fullonese

Una rigenerante e sfiziosa escursione lungo la Gravina del Fullonese fra grotte naturali usate come rifugio dall’uomo fin dal Paleolitico.

Domenica 6 a Grottaglie appuntamento tra natura e storia, per scoprire l’importante insediamento rupestre che ha ospitato per secoli pellegrini in cammino lungo la Via Appia. Qui una comunità ebraica proveniente da Oria, in fuga dalle efferate incursioni saracene della fine del X secolo, ha trovato rifugio e tutti gli elementi necessari per proseguire l’attività artigianale di conciapelle. Dal punto di vista naturalistico il Fullonese è un insieme di diversi habitat con una biodiversità sensibile ai vari microclima presenti che lascia spiazzati i visitatori.

Si camminerà in un ambiente incantevole, fra i colori e i profumi della macchia mediterranea. Esperte guide ambientali escursionistiche Aigae accompagneranno in questa passeggiata esperienziale, un piccolo viaggio attraverso la natura e la storia del territorio. Info 3480917377.

La domenica di PugliArte

Tra gli appuntamenti di PugliArte, è una domenica di Archeotrekking con La costa dei pastori – Costa Ripagnola. Si percorrono i sentieri lungo la costa di Polignano, scoprendo luoghi meravigliosi caratterizzati dall’autentica bellezza della costa frastagliata pugliese ricca di insenature e di tesori nascosti, soprattutto di interesse archeologico.

E’ anche una domenica di musei. Alle 10.30 si va in visita a Santa Scolastica, in un percorso attraverso i secoli, dalla città imperiale romana a quella rinascimentale, documentato dalle evidenze architettoniche e archeologiche che attestano la millenaria storia di Bari.

Nel pomeriggio, invece, appuntamento con “I Musei di Conversano – La storia di una città”. A Conversano è custodito il ciclo pittorico più importante del Seicento italiano, le dieci tele ispirate alle storie della Gerusalemme Liberata. Non basta, il polo museale è uno scrigno ancora più prezioso, una vera macchina del tempo.

Info per tutte le visite: 3403394708.