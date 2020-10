Weekend dell’Immacolata: eventi non solo all’insegna della tradizione

Eccoci al ponte dell’Immacolata; per chi non parte, qualche proposta alternativa. Oltre all’accensione di alberi di Natale nelle piazze di Puglia e Basilicata.

Weekend Immacolata: Bari, il Piccolo Principe tra le sue stelle

Per gli astronomi in erba di tutte le età, un classico, anch’esso per tutte le età, al Planetario di Bari domenica 9 dicembre. In scena “Il Piccolo Principe tra le Stelle”. A cura di Gianluigi Belsito e Pierluigi Catizone, lo spettacolo di teatro-scienza spazia dal romanzo di Saint-Exupéry alla conoscenza scientifica dell’universo, di stelle e pianeti. Info e prenotazioni: 3934356956 info@ilplanetariodibari.com

Weekend Immacolata in Puglia: Foggia di corsa con la Cus Run Foggia

Domenica 9 dicembre una giornata di festa e di sport a Foggia, organizzata dal Centro Sportivo dell’Università di Foggia con il patrocinio del Comune e l’approvazione tecnica del comitato provinciale Fidal. Si tratta della seconda edizione della “Cus Run Foggia”, gara podistica che raccoglie runners e appassionati di corsa su strada provenienti dai tanti centri della provincia e delle regioni limitrofe, nonché amici, ragazzi e intere famiglie che si sfideranno e sfileranno lungo un percorso di10 km che abbraccerà le principali vie della città di Foggia. Le iscrizioni sul sito www.icron.it e www.correreinpuglia.it“

Weekend Immacolata: Matera ed il suo Presepe Vivente

Tra gli innumerevoli presepi di Puglia e Basilicata, merita menzione la suggestione del Presepe Vivente nei Sassi di Matera. Si svolge infatti nei rioni della Capitale Europea della Cultura per il 2019, e si tratta della rappresentazione, in chiave teatrale, della Natività di Nostro Signore Gesù Cristo, allestita in sei diverse raffigurazioni della vita quotidiana della Giudea di duemila anni fa: l’Annunciazione, la Visitazione, il Mercato, il Sinedrio, la Corte di Erode e la Natività. La nona edizione 2018 è dedicata al tema “Il Presepe della Perdonanza: Matera per L’Aquila 2009-2019”. A dieci anni dal disastroso sisma che ha colpito l’Abruzzo e il suo capoluogo regionale, l’evento intende dar forza alla voce di rinascita e speranza della popolazione aquilana. Completa l’evento di quest’anno la seconda edizione della Mostra Nazionale dei Presepi d’Italia con il Presepe di Ghiaccio più Grande del Mondo (20 mq), del celebre artista Francesco Falasconi. Le date in programma sono: 7,8,9/15,16/22,23/28,29,30 dicembre 2018 e 4,5,6 gennaio 2019.

Giorno dell’Immacolata: un Christmas dECO lab nel Bosco delle Pianelle

Per finire, un sabato mattina per famiglie al Bosco delle Pianelle. Percorrendo antiche mulattiere tra lecci secolari e funghi di ogni grandezza e colore, si arriverà a Foggia Lamacupa, suggestivo jazzo immerso nel bosco, testimonianza di un passato fatto di pastori e massari, che utilizzavano queste strutture come riposo per il bestiame lungo le vie della transumanza. Dopo aver conosciuto da vicino i segreti delle piante della macchia mediterranea, a fine escursione, nella suggestiva cornice del bosco, verrà messa a dimora una piccola quercia, simbolo di speranza. E, soprattutto, tutti insieme si potrà realizzare un albero di Natale con originali decorazioni natalizie utilizzando materiale naturale raccolto durante la passeggiata da portare a casa in ricordo di una indimenticabile giornata trascorsa insieme. Al rientro dalla passeggiata non mancherà una dolce sorpresa.. Informazioni: www.cooperativaserapia.it