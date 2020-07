Weekend alternativo in Puglia di Ambient&Ambienti

Tra i sapori e il profumo del pane della Murgia alle esperienze psicosensoriali in spiaggia a Bari alle esperienze di turismo responsabile in salento, la Puglia offre tante occasioni per un weekend alternativo.

Ormai l’estate c’è e si sente. Come sempre, alcune proposte alternative a mare e relax sotto l’ombrellone.

Weekend alternativo in Puglia: i giorni del grano a Monte Sannace

Insolita e suggestiva serata quella proposta al Parco Archeologico di Monte Sannace dai Cantieri Teatrali Koreja, sabato 6 luglio a partire dalle ore 20. Si chiama I giorni del grano ed è una performance teatrale che fa un racconto multisensoriale della tradizione panificatoria del territorio delle Murge. Conducono la rappresentazione due attori che si fingono apprendisti fornai. Gli spettatori prenderanno parte al racconto sul processo di lavorazione del pane a partire dai suoi ingredienti; farina, lievito madre, acqua e sale.

Alla fine assaggeranno il pane e potranno portare a casa una porzione di pasta madre, per ripetere l’esperienza di preparare un pane “che sa di Murgia”. L’iniziativa rientra nelle aperture straordinarie serali indette dal MiBAC in tutti i luoghi della cultura statali. Prenotazione obbligatoria al numero 080.3491780; mail: castello.gioiadelcolle@novaapulia.it

Weekend in Puglia: Torre Quetta, benessere e riequilibrio al tramonto

E’ partito venerdì 21 giugno un ciclo di appuntamenti sul litorale del capoluogo pugliese. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Bari e dall’Ordine degli Psicologi, si tiene a Torre Quetta e si chiama Benessere Psicologico in spiaggia; vuole promuovere il benessere psicologico in riva al mare al tramonto. Sabato 6 luglio, dunque, tutti in spiaggia per la ginnastica posturale di riequilibrio psicofisico della dott. Maria Cristina Bagliato di Motus project – chiniesiologia e ambiente.

Eventi in Puglia: Salento, festival del turismo responsabile

It.a.cà migranti e viaggiatori – Festival del turismo responsabile, è stato premiato dall‘Organizzazione Mondiale del Turismo dell’ONU per l‘eccellenza e l’innovazione nel turismo. La sua undicesima edizione fa tappa in Salento dal 5 al 7 luglio. Il tema è la “restanza”, cioè una nuovo modo di riscoprire il territorio; It.a.cà invita a scoprire luoghi e culture attraverso itinerari a piedi e a pedali, workshop, seminari, laboratori, mostre, concerti, documentari, libri e degustazioni per lanciare un’idea di turismo più etico e rispettoso dell’ambiente e di chi ci vive. Un cammino che coniuga la sostenibilità del turismo con il benessere dei cittadini.

Tanti gli appuntamenti dalla mattina alla sera. Al mattino, tra le altre, Il mare dentro, una visita virtuale presso il Centro Esperienziale MAREA, del Parco Punta Pizzo di Gallipoli. E nei pomeriggi, visite a piedi o in bici a cura di Legambiente Gallipoli, sempre a parco Punta Pizzo, oppure la visita sul mare, in barca a vela, a cura del partner VELAMBIENTE alll’Isola di S. Andrea e a Punta Pizzo, fronte mare. Oppure,sabato alle 17.30 l’evento Qui la plastica non resta! Si tratta di una cicloescursione ambientalista nella zona intorno il bacino creato dall’Idume, fiume sotterraneo che attraversa la città di Lecce per poi emergere dal sottosuolo in località Torre Chianca, marina del capoluogo. La sua antichissima origine ha creato nei secoli una meravigliosa biodiversità nelle zone del suo passaggio prima di sfociare nel mare Adriatico. Purtroppo questo luogo così suggestivo è invaso da rifiuti e plastica.

E sempre sabato 6 luglio la passeggiata a pedali prevede il recupero della bellezza del fiume, armati di pinze, guantoni e sacchi. Il percorso arriverà fino al Parco Naturale Regionale Bosco e Paludi di Rauccio. Domenica 7 luglio, un’idea può essere una passeggiata botanica sulla Serra di Supersano. Accompagnati da un esperto, alla scoperta delle varie specie arbustive e arboree dell’antico Bosco di Belvedere. Il programma e tutte le informazioni sul sito del Festival It.a.cà