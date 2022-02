Weekend a febbraio in Puglia tra grotte, sentieri, masserie e dune

Finalmente senza mascherine all’aperto. Un motivo in più per trascorrere un fine settimana in giro, tra escursioni e visite guidate. Ecco una serie di appuntamenti con i consigli su dove passare l’Ecoweekend in Puglia

L’invito, come sempre, visto il perdurare di alcune limitazioni legate al timore di una diffusione della pandemia, è quello di contattare in anticipo gli organizzatori degli eventi per conoscere eventuali restrizioni e modalità di accesso.

Castro, la Grotta Zinzulusa e i Sentieri

Una escursione per scoprire Castro, esplorando la Grotta Zinzulusa e facendo trekking lungo i sentieri panoramici costieri del Parco Naturale Regionale Otranto-Leuca. E’ l’appuntamento di domenica 13 febbraio: si visita l’antica Castrum Minervae, camminando lungo il Sentiero delle Muraglie, scoprendo la storia e l’archeologia di questo borgo. Da qui si prosegue con un trekking che porterà ad esplorare prima la Grotta Palombara e poi la famosa Grotta Zinzulusa, una delle più grandi e complesse grotte carsiche del Salento.

La Zinzulusa è una grotta naturale costiera che si trova lungo il litorale salentino tra Castro e Santa Cesarea Terme, una delle più note grotte anchialine dell’Italia meridionale. La denominazione della grotta deriva dal termine dialettale “zinzuli”, stracci, ed è dovuta alle formazioni carsiche, in particolare stalattiti, che pendono dal soffitto come fossero stracci appesi. La formazione della grotta, avvenuta per erosione marina, è ricondotta al periodo del Pliocene, circa 4 milioni di anni fa. Info 3387799477.

Water energy

Domenica 13 febbraio è in programma un Trekking sulle vie dell’acqua di Cisternino. Water energy è il titolo dell’appuntamento che, percorrendo una delle condotte storiche dell’acquedotto pugliese, nel cuore della Valle d’Itria tra Cisternino, Martina Franca e Ostuni, porta ad addentrarsi in un paesaggio incantato, sospeso nel tempo tra vigneti, oliveti, pietre di antichi trulli e muretti a secco, testimonianza di un rapporto secolare e costante tra uomo, natura e acqua.

Proprio l’acqua scandirà il cammino da ponti canale a valli ed è proprio sulle vie dell’acqua che si incrocia un luogo altrettanto forte e intenso energeticamente, il primo Ashram di fede induista nel mondo occidentale. L’Ashram Bhole Baba, in una sinergia architettonica tra trulli e tempi nella sua dimensione mistica, è luogo di spiritualità, meditazione e condivisione. Info. 3471152492

Museo Bios Taras

Una visita guidata al Museo di storia naturale Bios Taras. La Pro Loco del capoluogoj jonico promuove un’escursione per sabato 12 febbraio, con appuntamento alle ore 17,15 in Corso Umberto 160. Il Museo di Storia Naturale “Bios Taras” nasce alla fine degli anni Sessanta, grazie alla passione scientifica dei coniugi Cataldo Bianchi e Anna Fiorenza e al contributo del noto biologo, Pietro Parenzan.

Il Museo contiene collezioni entomologiche (oltre 3000 esemplari tra farfalle ed insetti), anche collezioni di conchiglie esotiche e Mediterranee, minerali e preparati biologici di varia natura. Da diversi anni Daniela Bianchi è ufficialmente la curatrice del Museo. Nella sezione Entomologia è possibile osservare la Kallima inachus, lepidottero che imita alla perfezione una foglia secca, oppure l’Attacus atlas (Farfalla Cobra) la cui apertura alare è più di 25 centimetri. Info 3899935679

Nelle terre della sete

Sempre sabato 12 febbraio alle 18,30, presso L’Eccezione a Bari, in Via Indipendenza 75, per la 47^ stagione artistica di Puglia Teatro, secondo appuntamento-spettacolo del nuovo ciclo “Storia e metastoria – Osservatorio privilegiato” con l’incontro dedicato a “L’Acquedotto pugliese – Nelle terre della sete”, a cura di Carmelo Calò Carducci. Info 0804167320.

Masseria Tagliente

Un’emozionante escursione nel Parco Regionale Terra delle Gravine per esplorare Masseria Tagliente, in uno degli angoli più selvaggi del territorio di Martina Franca, tra boschi, grotte e antiche masserie.

È il percorso in programma sabato 12 febbraio: si parte da Masseria Tagliente, monumentale masseria dall’elegante prospetto ottocentesco, con allevamento di cavalli murgesi e proseguirà lungo sentieri e mulattiere della transumanza che si inoltrano nel bosco e macchia mediterranea. Si incontrano poi cavalli e capre al pascolo fino alla misteriosa grotta delle Cento Camere, ricca di bianche concrezioni calcaree. Info 366599951.

Le Sette Camere

Alla scoperta del Complesso le Sette Camere a Gravina in Puglia. Domenica 13 febbraio l’Associazione Trekking Astrofili Physis propone una camminata nella storia. Il percorso Capotenda – Sentiero dell’Acqua e della Pietra si svolge in un habitat rupestre tra i più spettacolari d’Italia: un canyon caratterizzato da case, grotte, strade, tombe, chiese affrescate, testimoni del tempo, utilizzate per tutto il medioevo e parte dell’età moderna: uno spettacolo ricco di suggestioni. Info. 3476490082.

Sui passi dei Cavalieri di Malta

Trekking costiero alla scoperta del suggestivo litorale di Monopoli fino all’abbazia fortificata di Santo Stefano. Appuntamento sabato 12 su sentieri costieri tra timo, ginepri e tipiche fioriture mediterranee, lame e calette sabbiose incontaminate che nei mesi autunnali e invernali assumono colori e suoni peculiari.

Il cammino sul mare darà la possibilità di ammirare piccole colonie di cormorani, uccelli acquatici a caccia di pesci che svernano sulle coste, portandosi poi sul lato nord dell’Abbazia di Santo Stefano (Porto Ghiacciolo), set cinematografico e di molte fiction italiane. L’abbazia, vero gioiello architettonico incastonato su un promontorio tra due porti naturali, fu scelta dai Cavalieri di Malta quale quartier generale dell’omonimo feudo Gerosolomitano. Info: 3470081412.

Nardò fuori e dentro le mura

Una camminata, lungo un percorso di 9 km, che condurrà il visitatore a conoscere luoghi e monumenti di notevole interesse storico artistico fra il centro storico e alcune aree ai margini della Città. Domenica a Nardò è in programma un tour guidato a piedi fuori e dentro le mura. Si parte dalla Chiesa dei SS Medici, in origine Chiesa di S. Maria del Ponte per la presenza di un corso d’acqua, il Torrente Asso. Si prosegue lungo il viale “delle rimembranze”, con doppio filare di querce, sosta al tempietto dell’Osanna.

Seguendo la cinta muraria con le torri circolari ancora visibili, si raggiunge il Castello aragonese. Allontanandosi dal centro, il cammino condurrà fra svettanti ed eleganti casini e casine, quali interessanti testimonianze di un più bucolico passato. Merita una visita, la chiesetta della Madonna del Dolore, custodita all’interno di una dimora storica privata. Info 3804739285

Tra le dune e le onde

Si parte da Lido Morelli in località Pilone (Ostuni) per l’escursione nel Parco Naturale delle Dune Costiere per i suoi ecosistemi, dal mare alle zone umide. A guidare sarà lo svettante faro littorio di Torre Canne e il mare, indiscusso protagonista di questo trekking che con i suoi colori e i profumi darà spunto per magnifici scatti fotografici. Sulle dune di sabbia finissima, c’è la possibilità di riconoscere ginepri secolari, i profumati lentischi e mirti, i pungenti giunchi ed eringi, i gigli di mare e salsapariglia. Si visita poi la zona umida di Fiume Morelli, con la sua particolare “naturalità antropica”, dove oltre a poter scrutare gli uccelli acquatici che svernano nel parco, avremo la possibilità di riscoprire un importante ed antico impianto di acquacoltura. Info: 347 0081412

La gravina di Palagianello

Escursione dal paese alla gravina: esplorazione di Palagianello con le guide di Cooperativa Serapia. Domenica 13 si parte dalla piazza principale del paese, per accedere nella corte del rinascimentale casale di Palagianello fino al castello Stella – Caracciolo posto alla sommità del paese.

Da qui si continua lungo gli spalti della gravina per accedere a medievali chiese rupestri e ammirare la tessitura di terrazzamenti coltivati, muretti a secco e scalette scavate nella roccia. Il percorso sarà accompagnato dal pungente odore della ruta selvatica, scoprendo i voli di poiane e sparvieri, i canti di scriccioli e di passeri solitari, e la macchia mediterranea che, nonostante l’incendio di alcune estati fa, poco alla volta, con estrema resilienza, sta colonizzando nuovamente gli spalti della gravina. Info 3665999514.

Plasticaqquà

Ancora domenica 13 febbraio dalle 10 si effettua una raccolta rifiuti volontaria a Parco Cimino per ripulire il tratto di costa sottostante che affaccia sul mar Piccolo. Partecipa. L’occasione sarà propizia per ritirare dall’Ecolibreria un libro a scelta tra quelli disponibili. Punto di incontro è proprio l’Ecolibreria, situata presso il penultimo prefabbricato provenendo dall’ingresso principale. Info 3388524409

Murgia da scoprire… online

L’associazione Murgia Enjoy propone un incontro in videoconferenza per presentare il programma annuale delle attività associative, valutare proposte, presentare i nuovi soci e gli sponsor che permetteranno di riproporre le diverse attività che l’associazione propone (attività escursionistico-culturali, documentazioni fotografiche, conferenze, borsa di studio, ecc.). Domenica alle 19 prenderà parte all’incontro anche il socio Geol. Marco Tassielli, che illustrerà il territorio che da anni l’associazione, con centinaia di attività, ha permesso a migliaia di partecipanti di conoscere percorrendone i tratti più interessanti. Info 3283130450.