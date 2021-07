Voglia di vacanza: “vincono” il mare e la Puglia

Cresce il numero degli italiani che prenota online: con gli amici, con il partner o da soli, l’importante è partire anche solo per pochi giorni

Informarsi e prenotare le vacanze grazie al web. Sono milioni gli italiani che smanettano online alla ricerca della meta turistica e delle offerte più convenienti per “staccare la spina” e godersi qualche giorno o settimana di relax, soprattutto dopo l’anno trascorso tra restrizioni pandemiche, smart working e didattica a distanza.

Con la bella stagione in corso la campagna vaccinale che procede a ritmi spediti, gli italiani sono alle prese con il piano ferie. A giugno sono stati circa 21 milioni gli utenti che hanno cercato o prenotato una vacanza in rete. A dirlo, SpeedVacanze.it, il portale che per primo ha introdotto in Italia la formula dei viaggi e delle crociere di gruppo e per single.

La meta che vince su tutte è il mare, scelto dal 73% degli italiani e cioè da 7 cittadini su 10; al secondo posto con un netto distacco, ci sono le città d’arte e i borghi (10%); il 9%, invece, andrà in montagna, campagna o agriturismo ed il 4% opterà per una crociera.

È fondamentale almeno quanto la scelta della meta turistica, la compagnia. Il 32% sceglie di partire con un gruppo di amici, mentre il 28% degli italiani sta condividendo le proprie vacanze con il partner, e il 5% da soli.

Quanto durano in media le vacanze-tipo? La maggior parte delle persone riesce a concedersi sette-otto giorni (57%); riesce a concedersi un po’ di più, due settimane, il 18% dei viaggiatori; come sempre sono luglio e agosto i mesi dedicate alle partenze.

Vacanze, Puglia in testa tra le scelte

In cima alle mete turistiche più ricercate dagli italiani per le vacanze dell’estate 2021 si confermano: Puglia dove si prevedono 2,2 milioni di arrivi e 12 milioni di presenze, Sardegna con 2 milioni di arrivi e 10 milioni di presenze e Sicilia con 1,8 milioni di arrivi e 9 milioni di presenze.

In queste tre regioni top dell’estate 2021, Speed Vacanze mette in evidenza un quasi tutto-esaurito per i tour esperienziali, come il Tour dei Trulli, da Bari —terra di San Nicola e patria dell’orecchietta fatta in casa— a Polignano, vera e propria chicca affacciata sul mare, famosa per i suoi aforismi impressi nelle bianche scalinate del centro storico. E poi Monopoli, i trulli di Alberobello, Locorotondo e più a sud Torre Guaceto, la città bianca di Ostuni con le sue stradine ripide, i laghi Alimini e infine Lecce, la regina per eccellenza del barocco.

Oppure il Tour nell’Arcipelago della Maddalena, tra natura incontaminata, scogliere a picco sul mare color cobalto e spiagge da sogno, a bordo di una lussuosa barca a vela in giro tra gli isolotti più belli del nord della Sardegna, da Caprera alla spiaggia di Budelli, dall’isola di Spargi alle acque più limpide del Mediterraneo.

O ancora il Tour a Favignana, uno dei luoghi più magici della Sicilia, tra il mare azzurro e cristallino dell’isola dell’arcipelago delle Egadi e la sabbia candida di San Vito Lo Capo, tra le architetture storiche di Palermo ed i colori del tramonto nelle Saline di Marsala. E poi ancora l’Isola delle Femmine e la Riserva dello Zingaro.

Boom di vacanze in barca a vela; torna il treno, Liguria nella top ten

La vela non ha mai spopolato come quest’anno. In particolare in località come l’arcipelago della Maddalena, ma anche all’Isola d’Elba, Capraia e Corsica e nelle Isole Pontine: Ventotene, Ponza e Palmarola. «Ad incidere positivamente su questa tendenza di crescita dei flussi turistici è stata soprattutto l’introduzione del green pass voluto dal Governo, accolto positivamente dall’89% degli intervistati quale azione utile a garantire una vacanza in sicurezza» commenta Giuseppe Gambardella, ideatore di SpeedVacanze.it.

Inoltre, con l’allentamento delle restrizioni gli italiani hanno ripreso a viaggiare scegliendo come mezzo il treno. È quanto rilevato da Trainline, app leader per viaggiare in treno e pullman in Europa, che ha registrato un balzo del 136% da fine aprile a giugno.

Delle prime 25 mete di mare preferite dagli italiani, inoltre, ben 17 sono liguri: Spotorno, con +975%, Monterosso, con +623%, e Camogli, con +620%, sono le tre località che hanno riscontrato l’aumento di ricerche più significativo. Anche le meravigliose Cinque Terre si piazzano bene con quattro località in classifica: oltre a Monterosso, anche Riomaggiore (+608), Manarola (+574%) e Vernazza (+470%).

Dopo la Liguria, le altre regioni in classifica sono: l’Emilia-Romagna con Gatteo a Mare (in undicesima posizione con +490%), che si ritrova in classifica anche con Cesenatico (+470%) e Cervia (+369%); la Toscana con San Vincenzo (+397%) e Forte dei Marmi (+360%), il Friuli Venezia Giulia, la Campania con Paestum (+369%) e la Puglia con la rinomata Polignano a Mare (+366%).

Anche le destinazioni di lago non se la passano male, con il Lago di Garda e il Lago Maggiore a fare da protagonisti. Peschiera del Garda e Desenzano del Garda/Sirmione hanno visto aumenti rispettivamente del 454% e del 291%, il Lago Maggiore vede ricerche in forte aumento per Stresa (+371%) e Arona (+216%). Anche le stazioni di Como (+187%) e Bracciano (+109%) spiccano in questa categoria.