Vino contraffatto: maxi sequestro in Sicilia e controlli in tutta Italia

L’operazione, partita da Palermo, ha permesso di sequestrare un laboratorio e uno stabilimento, oltre a tutta la merce necessaria. Sono 5 gli indagati

Le Fiamme Gialle di Palermo hanno sequestrato un laboratorio clandestino e uno stabilimento enologico, entrambi con sede a Partinico, 250 quintali di zucchero solido, di 300 ettolitri di zucchero già disciolto in acqua e oltre 37 mila ettolitri di vini e mosti, con indicazioni geografiche o denominazioni di origine contraffatti e sofisticati con zucchero e acqua, su disposizione del Procuratore Aggiunto Sergio Demontis e dal Sostituto Procuratore Vincenzo Amico, titolari dell’indagine, della Procura di Palermo.

Sono in corso perquisizioni e sequestri su tutto il territorio nazionale per bloccare le partite di prodotto contraffatto e adulterato distribuite dai 5 responsabili dell’attività illecita, che rispondono dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari, di frode nell’esercizio del commercio e vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine. I finanzieri sono in cerca di 76mila ettolitri commercializzati, anche per aziende molto famose al grande pubblico, in Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Puglia, Lazio, Campania e Sicilia.

Le indagini dei Finanzieri della Compagnia di Partinico – scaturite da una segnalazione dell’ICQRF e da una conseguente attività di verifica fiscale – hanno permesso di accertare che alcune aziende con sede a Partinico (imprese vinicole SAN DOMENICO VINI S.r.l., Soc. Coop. CANTINA SOCIALE TERRE DEL SUD, CANTINA PRIMELUCI S.r.l.s. e LARIANA WINE TRADING S.r.l.), riconducibili ad un noto soggetto pluripregiudicato (L.C.O. classe ‘64, con precedenti per reati fiscali, con particolare riguardo all’emissione e all’utilizzo di false fatturazioni, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche, associazione per delinquere, anche di tipo mafioso, e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale), hanno eseguito complessi artifizi contabili grazie all’ausilio di altre società consorelle costituite ad hoc e di “cartiere”, annotando fittizie introduzioni di mosti, uve e vini, con il mero fine di creare un presupposto di apparente legalità ai prodotti vitivinicoli, commercializzati con false denominazioni di origine e indicazioni geografiche siciliane, ottenuti mediante l’utilizzo fraudolento di zucchero miscelato con l’acqua.

Infatti, le partite di zucchero di barbabietola e zucchero di canna – acquistate in nero da aziende con sede in Campania – giungevano presso un vero e proprio laboratorio clandestino, gestito da un partinicese (G.G. classe ‘54) con numerosi precedenti di polizia (per estorsione, truffa, violenza privata, reati contro l’economia, ricettazione, falso ed altro), dove veniva effettuata la miscelazione con acqua, ottenendo così un composto liquido strumentale alla preparazione di falsi vini e mosti. Dopo la miscelazione, il prodotto liquido ottenuto era destinato a uno stabilimento enologico di Partinico, ove hanno sede le imprese vinicole coinvolte nell’attività illecita, che poi vendeva i vini e mosti contraffatti e sofisticati ai vari clienti.

Grazie alle videoriprese presso il laboratorio clandestino effettuate dalle Fiamme Gialle di Partinico ed alla parallela attività di analisi documentale, svolta unitamente ai funzionari dell’Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per gli aspetti di specifica competenza, è stato possibile accertare che, tra il 2018 e il 2020, sono stati venduti dalle 4 imprese vitivinicole coinvolte oltre 90 mila ettolitri di prodotto vinoso a cantine vitivinicole e acetifici dislocati su tutto il territorio nazionale, risultati estranei alla frode agro-alimentare.