Vino biologico: la cantina scavata nell’argilla blu del luxury wine di Masseto

Masseto inaugura la sua cantina-miniera scavata nell’argilla blu. È la cantina del luxury wine di Bolgheri frazione di Castagneto Carducci, in Toscana

Un omaggio ‘fisico’ e simbolico alla storia e alla rapida evoluzione della Tenuta, Sùscavata nelle profondità dell’antica argilla blu su cui sorge il vigneto: è la nuova cantina del Masseto, il luxury wine di Bolgheri (frazione di Castagneto Carducci, in Toscana).

“Questa cantina rende omaggio al passato, al presente e al futuro del Masseto, celebrando l’incredibile storia di un vino nato quasi per caso”. Così ha commentato il CEO di Masseto, Giovanni Geddes da Filicaja, in fase di inaugurazione. “Abbiamo dedicato anni alla pianificazione e alla costruzione della ‘casa’ ideale per il Masseto. Un luogo frutto di trent’anni di esperienza, dove ogni dettaglio è stato studiato con dedizione per soddisfare le precise esigenze del nostro team di enologi”.

Vino biologico: protetto dalle proprietà naturali dell’argilla blu

Una cantina dal sapore del tempio. Nell’edificio interrato, che ricorda i templi sacri dell’antichità, l’impatto tecnologico è stato ridotto al minimo. “Qui nulla manca o supera il necessario”, ha raccontato Axel Heinz, direttore di Masseto. Lo ha fatto sottolineando che lo stile di vinificazione della Tenuta resterà rigorosamente inalterato. “Fare vino per noi significa limitare i processi, ridurre gli interventi, in linea con la filosofia ‘less is more’”.

Vino biologico: lo studio di design e la “cava”

Studiata per ospitare un ciclo produttivo a caduta e protetta dalle naturali proprietà isolanti dell’argilla blu, la cantina è in perfetta simbiosi con le colline e il vigneto circostanti.

Il progetto è degli architetti Hikaru Mori e Maurizio Zito, del celebre studio ZitoMori. E il loro concept di design sotterraneo è stato ribattezzato ‘la cava’.

“Per raccontare l’impegno necessario a produrre questo vino – ha illustrato l’architetta di origini giapponesi Hikaru Mori -, abbiamo deciso di creare una serie di spazi non costruendoli, ma scavandoli nel corpo monolitico della collina. La diversità dei volumi, delle altezze interne e la disposizione su più piani richiama la struttura di una miniera d’oro, che insegue i filoni di metallo prezioso fino al giacimento centrale”.

La cornice architettonica della cantina è stata realizzata con calcestruzzo gettato in opera. All’interno, predominano linee nette in vetro e acciaio, bilanciate dalle lunghe file di botti di rovere. Le vaste superfici ruvide e intagliate sono il simbolo del processo estrattivo da cui è nata l’opera, mentre le aperture nelle pareti lasciano intravedere i profili verticali dell’inconfondibile argilla blu che contraddistingue il suolo di questo vigneto.

Il film e le foto

Per rendere omaggio al vigneto del Masseto, la Tenuta ha commissionato la realizzazione di un film e di un documentario fotografico. Il film è stato affidato al regista Yuri Ancarani e gli scatti al fotografo norvegese Marius W. Hansen.