Vieste, i lecci del piazzale Paolo VI e la natura del Gargano

Michele Eugenio Di Carlo, storico del paesaggio di Capitanata, interviene sulla questione che mesi fa ha coinvolto cittadini e associazioni ambientaliste a Vieste

A dicembre 2020 l’amministrazione comunale di Vieste, una delle più belle località turistiche del Gargano, decise abbattere 53 esemplari di pino domestico nel piazzale Paolo VI. Sulla vicenda intervenne il WWF Foggia con una lettera all’allora Ministro dell’Ambiente Costa e al Governatore della Puglia Emiliano. Ora da qualche mese si pini sono stati sostituiti da altrettanti lecci. Scelta giusta? Il parere dell’esperto

Il valore storico-culturale e paesaggistico dei lecci del piazzale Paolo VI a Vieste

La decisione di inserire nell’arredo urbano del piazzale Paolo VI di Vieste l’autoctono leccio (Quercus ilex) indica una scelta responsabile e rispettosa della storia del Gargano nel solco pieno e profondo della cultura del suo paesaggio, inimitabile, unico, antico.

Mi piace ricordare, ad ogni occasione utile, che Emilio Sereni, agronomo, scrittore, politico, storico dell’agricoltura e del paesaggio, nel dare alle stampe la Storia del paesaggio italiano nel 1961, spinto dall’inconsueto coinvolgimento di lettori sperava che intorno agli studi sulla storia del paesaggio agrario italiano venisse convogliato l’impegno concreto e l’interesse fattivo di studiosi e ricercatori locali, affinché quanto egli stesso aveva prodotto in maniera sintetica e generica potesse divenire particolare e dettagliato, territorio per territorio.

In questo senso, – consapevoli della complessità di una materia che richiede competenze specialistiche in diversi campi di studio – numerosi studiosi, spinti da fervida passione, hanno cercato, e cercano tuttora anche nel Gargano (il gruppo di intellettuali, docenti, studiosi chiamati a raccolta nelle settimane scorse dal botanico Nello Biscotti ne è un esempio), di materializzare il paesaggio naturale ed agrario di vaste aree geografiche italiane, facendone emergere le diverse stratificazioni storiche ed ambientali succedutesi dalla fine dell’ultima glaciazione fino ai limiti temporali odierni.

Ma un lavoro di studio e di ricerca del genere potrà considerarsi gratificante solo quando amministratori e istituzioni, attenti agli interessi pubblici e impegnati in una seria politica di tutela dei beni culturali, faranno uscire i nostri territori, pur ricchissimi di storia millenaria, da quell’incultura diffusa per cui – come ha mirabilmente scritto Franco Cambi nel Manuale di archeologia dei paesaggi – spesso « i visitatori entrano in contatto con le storie che si sono succedute in un determinato contesto, ma il contatto è, sovente, circoscritto alle mura del museo o ai limiti del sito o del parco archeologico, e non è semplice percepire i paesaggi cronologicamente corrispondenti ai monumenti e agli oggetti visti. All’esterno si ripropongono invariabilmente, forme di cesura incolmabili, rappresentate da iniziative urbanistiche ed economiche incaute e spesso inutilmente violente, mirate sempre al consumo non rinnovabile di ampie superfici di territorio, talvolta al profitto, quasi sempre alla pura rendita».

“Distruzione irreparabile dei paesaggi antichi del Gargano”

Come non considerare di pura rendita, ma del tutto negativa in funzione degli interessi comuni, la totale o quasi distruzione dei paesaggi antichi costieri del Gargano, ricchi di pregiata vegetazione psammofila e di villaggi neolitici, i cui pochi resti ancora oggi resistono del tutto confusi e ignorati nel bel mezzo di una cementificazione selvaggia e tra residui non tutelati di dune mobili, dune fisse e retrodune, volutamente ignorati da chi ha scelto di orientare Vieste e il Gargano verso un asettico turismo balneare stagionale, ignorandone la magnifica essenza storico-culturale. Una valenza, quella storico-culturale, ampia e documentata che, riscoperta e valorizzata, avrebbe prodotto una forte attrattiva verso una clientela colta e specializzata di livello internazionale, elevando la nostra offerta verso un’ospitalità differenziata e variegata, capace di attrattiva costante durante l’intero arco dell’anno.

In questi antichi paesaggi costieri post glaciali dominava il leccio, quando il pino d’Aleppo, che diventerà prezioso per la pece, l’olio di fumo, la trementina, la palimpissa e la rosapina, non era ancora stato rilevato.

Vincenzo Giuliani, nelle Memorie storiche della città di Vieste, parla spesso del leccio del Gargano, ma essendo questo splendido albero già descritto da tanti noti botanici suoi contemporanei, preferisce dilungarsi su un’altra bellissima nostra essenza arborea da rivalutare: il corbezzolo, i cui frutti «fan girare la testa, per essere di difficile digestione, come fa il vino bevuto in quantità, si dicono da’ nostri paesani ubriachelle e gangole».

Sulla fama del leccio, quercia sempreverde, rustica e longeva, robusta e maestosa, antica e avvolta da mille leggende, Giuliani aveva ragione. Già Plinio aveva riferito di un leccio antico, venerato dagli Etruschi sul colle del Vaticano. E nei suoi Detti, il beato Egidio, compagno di S. Francesco, scriveva che Cristo preferiva il leccio da cui proveniva il legno della Croce.

“Una venerazione quasi mistica”

Sul Gargano c’è una venerazione quasi mistica, ancestrale, dei lecci da parte dei vichesi, tanto che dopo 400 anni il «patriarca» di fra Nicola domina ancora il piazzale del convento dei Cappuccini, accudito da mille cure e adorato come uno dei più preziosi tesori naturalistici della Puglia. Non a caso lo scienziato della Vico settecentesca, il frate Michelangelo Manicone, a proposito dell’etimologia di Ischitella, parlava di un genere di quercia, l’ischio, – solo più tardi classificato con certezza – che ben rappresenta le virtù e le preziose risorse bio-climatiche dell’intera famiglia delle querce: «Or l’ischio mette profondamente le sue radici, è più alto del faggio e ‘l suo tronco è più grosso di quello della quercia. La sua ghianda è un cibo, cui son ghiotti i maialj, e che più grassi li rende, e di miglior sapore. Il suo legno sodo e fitto è servibile ad ogni edifizio, e lavoro, in cui richiedasi solidità. Finalmente l’ischio è così fermo, che sta forte contro ad ogni furia de’ venti […] Molti Eruditi avvisano, che le ghiande fossero alimento degli Aborigeni, che perciò questi popoli furono detti Mangia-ghiande, e che prescelsero per tal cibo le ghiande d’ischia, perché più dolci di tutte le altre sorte di ghianda». Si tratta naturalmente degli Aborigeni del Gargano.

Peraltro Carpino e Ischitella hanno saputo proteggere i loro splendidi faggi e lecci con una riserva naturale biogenetica statale di 300 ettari, attraversata dal torrente Romondato, distesa in direzione del lago di Varano, ricca di una fauna prevalente di caprioli, gatti selvatici, ghiri, faine, tassi, volpi, lepri, cinghiali.

“A Vieste una scelta ponderata”

Aver reinserito il leccio nel contesto urbano della città di Vieste non passi quindi per una semplice e casuale scelta di essenze arboree: è una scelta ponderata che, oltre a garantire la pubblica amministrazione nei suoi doveri verso la sacrosanta incolumità pubblica, riveste una valenza di ampia portata storica, culturale e paesaggistica.

