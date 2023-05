ViaggiArte in Puglia 2023,  in mostra le opere ecologiste dei licei artistici pugliesi

Dal 13 maggio al 4 giugno a Massafra, poi in giro per la regione. Due le scuole pugliesi premiate alla IV Biennale dei Licei Artistici Italiani

ViaggiArte, la mostra che racconta l’arte dei giovani italiani, arriva in Puglia e s’inaugura sabato 13 maggio 2023 alle ore 10.30 a Massafra (TA ) , dove ha sede il Liceo Artistico “De Ruggieri” vincitore del I Premio nazionale della IV Biennale. La mostra, sostenuta e patrocinata dal Comune di Massafra, curata da studenti e docenti dello stesso Liceo “De Ruggieri”, sarà allestita nella Chiesa di Sant’Agostino, una chiesa sconsacrata adibita a spettacoli ed eventi culturali, e sarà visibile fino al 4 giugno.

Due su tre scuole premiate dalla Giuria nazionale della IV Biennale dei Licei Artistici Italiani, dedicata al tema Futuro, sono pugliesi: il primo premio è stato conferito appunto al “De Ruggieri” di Massafra per l’opera ecologista Motus Animae, che denuncia la situazione dei nostri mari, e il terzo premio è stato aggiudicato al Liceo “Galileo Galilei” di Bitonto per l’opera How can i make you smile, ispirata all’universo cyber-punk e basata sul rapporto tra essere umano e macchina. A questi si aggiunge anche una Menzione speciale per l’opera Non trascurabile del Liceo De Nittis-Pascali di Bari, che rappresenta una singola goccia d’acqua da proteggere, da non trascurare, da preservare; che perde la sua funzione originaria e acquista l’importanza e le sembianze di un cristallo prezioso corazzato.

ViaggiArte in Puglia sarà itinerante e attraverserà cinque città pugliesi: dopo Massafra, toccherà Bari (10-18 giugno), Lecce e Poggiardo (1-16 luglio), Polignano a Mare (22 luglio – 3 agosto) e Monte Sant’Angelo (9 – 29 agosto).

Valorizzare i giovani talenti artistici

Si tratta di una selezione dei migliori lavori già esposti al Palazzo WEGIL di Roma (dal 3 al 18 novembre 2022) per la IV Biennale dei Licei Artistici Italiani, che ha visto partecipare 174 Licei Artistici italiani e 11 Scuole d’arte europee e internazionali, con ben 140 opere in mostra.

ViaggiArte in Puglia, nato come azione del Progetto Mostra Biennale dei Licei Artistici Italiani (in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione fin dalla prima edizione inaugurata il 15/12/2016), è promosso dal Liceo Artistico e Coreutico “De Nittis-Pascali di Bari, capofila della “Rete Puglia Licei Artistici: identità, tradizione e innovazioni” e sostenuto dal Dipartimento Politiche del lavoro, Istruzione, Formazione – Sezione Istruzione e Università – della Regione Puglia.

La Biennale dei Licei Artistici Italiani è un incubatore di creatività e di innovazione nato per aiutare i giovani artisti a capire la società e la cultura contemporanee e per valorizzare le eccellenze dei Licei Artistici. La manifestazione è promossa dalla Rete Nazionale dei Licei Artistici (ReNaLiArt), dall’Associazione ABILIART – Amici della Biennale dei Licei Artistici – e finanziata dalla Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto ViaggiArte segue le esposizioni di ogni Biennale, con l’obiettivo di far conoscere le opere e la creatività delle scuole a indirizzo artistico, in Italia e all’estero, e di mettere in viaggio l’arte verso strutture museali e luoghi di cultura per favorire l’incontro e il confronto tra gli studenti e valorizzare i talenti.