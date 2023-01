Via Gentile, pronto ampliamento della Regione Puglia

La Giunta ha approvato il progetto. Previsti nuovi uffici e l’archivio regionale

Nuovi edifici saranno presto costruiti all’interno della sede della Regione Puglia in via Giovanni Gentile 52 a Bari. L’area indicata è nei pressi dell’ingresso della Regione, sul lato destro. Qui saranno realizzati nuovi uffici e l’archivio regionale.

L’autorizzazione viene direttamente dalla Giunta che ha approvato un documento di indirizzo per la progettazione proposto dal vicepresidente della Regione Puglia e assessore al Bilancio, Infrastrutture e Lavori pubblici Raffaele Piemontese.

Il documento è stato realizzato dai tecnici della Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture, in collaborazione con l’Agenzia Sviluppo Ecosostenibile Territorio della Regione Puglia. Per realizzare l’opera saranno stanziati 21.644.042 milioni di euro. Il progetto prevede una struttura di 3 piani fuori terra così suddivisa: una superficie al piano terra di circa 725 mq, una superficie al primo piano di circa 1483 mq, una superficie al secondo piano di circa 1515 mq. Questo per quanto riguarda gli uffici, mentre per l’archivio sarà ricavata un’area totale di circa 1.303. mq, suddivisa in uno spazio dedicato alla consultazione e all’esposizione temporanea.

In linea di massima, gli spazi saranno assegnati primariamente all’Assessorato al Lavoro e alla Formazione. Attraverso la riorganizzazione, i rimanenti saranno dedicati ai Dipartimenti Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione, Personale e Organizzazione, AGER, ARIF e ARPA.