Vetro chiaro e vetro scuro: necessaria la raccolta “iper-differenziata”

Il vetro non è tutto uguale

Cobalto per il blu, zolfo per il giallo, selenio e cadmio per l’arancio e il rosso, ossidi di ferro e cromo per il verde. Il colore è già una chiara indicazione: il vetro non è tutto uguale. Solo per colorarlo si usano elementi chimici differenti. Cosa significa? Che per differenziarlo bisogna stare attenti.

Così come le lampadine di vetro, gli specchi, il pyrex o i bicchieri rotti non possono finire nella campana del vetro, così il vetro chiaro va separato dal vetro scuro. La bottiglia trasparente della passata di pomodoro non va conferita con quella verde della birra.

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Perché smaltirlo conviene

Lo smaltimento del vetro è un problema ambientale se si considera che in Italia ogni anno si producono circa 2,4 milioni di tonnellate di rifiuti di vetro, di cui solo il 77,4% viene raccolto e riciclato. Il resto finisce in discarica o nell’indifferenziato. Eppure, differenziarlo consente di risparmiare 410 milioni solo evitando lo smaltimento in discarica.

Riciclabile al 100%, può essere riutilizzato infinite volte senza perdere le sue proprietà. Recuperarlo è una soluzione vantaggiosa sia per l’ambiente che per l’economia: si risparmiano materie prime, energia e si riducono le emissioni di CO2 e altri inquinanti.

Come spiega Coreve, il consorzio per il recupero del vetro:

si risparmiano “414 milioni di metri cubi di gas pari a 2,7 milioni di barili di petrolio cioè i consumi domestici annuali di gas metano di una città da 1.200.000 abitanti (ovvero quasi come Milano”

cioè i consumi domestici annuali di gas metano di una città da 1.200.000 abitanti (ovvero quasi come Milano” Si riducono le emissioni, dice sempre Coreve, ben “2,4 milioni di tonnellate di Co2 ovvero la circolazione per un anno di circa 1.528.247 autovetture Euro 5 di piccola cilindrata”

Si risparmiano materie prime non rinnovabili (sabbia, soda, calce) che altrimenti andrebbero ogni volta estratte vergini dal sottosuolo in particolare “si risparmiano 3,9 milioni di tonnellate pari a circa 2 volte il volume del Colosseo”. Secondo Coreve “per produrre 100 kg di vetro, sono necessari circa 117 kg di materie prime vergini come sabbia, soda e carbonati. Ma, con solo 100 kg di rottame di vetro, otteniamo lo stesso risultato”

che altrimenti andrebbero ogni volta estratte vergini dal sottosuolo in particolare “si risparmiano 3,9 milioni di tonnellate pari a circa 2 volte il volume del Colosseo”. Secondo Coreve “per produrre 100 kg di vetro, sono necessari circa 117 kg di materie prime vergini come sabbia, soda e carbonati. Ma, con solo 100 kg di rottame di vetro, otteniamo lo stesso risultato” Significa di conseguenza che si risparmia energia (elettrica o fossile) che altrimenti andrebbe usata per produrre nuovo materiale da zero: la fusione del vetro usato richiede un consumo energetico inferiore rispetto alla fusione di materie prime primarie: per ogni 10% di vetro usato si riduce del 3% l’energia utilizzata e del 7% la quantità di emissioni di CO2 (dati CoReVe).

(elettrica o fossile) che altrimenti andrebbe usata per produrre nuovo materiale da zero: rispetto alla fusione di materie prime primarie: per ogni 10% di vetro usato si riduce del 3% l’energia utilizzata e del 7% la quantità di emissioni di CO2 (dati CoReVe). Si evitano emissioni di CO2 e altri gas serra.

si riduce anche la quantità di rifiuti destinati all’indifferenziato e quindi alla discarica.

Materiale nobile, insostituibile ma non a impatto zero

Alle spalle ha alcune migliaia di anni ma ogni volta che viene riciclato, si rigenera. E’ composto principalmente da sabbia silicea: una volta fusa acquista proprietà vetrose. Ad essa si mescolano sostanze fondenti come il carbonato di sodio che ne abbassa il punto di fusione, sostanze stabilizzanti come il carbonato di calcio che rendono il vetro più resistente, sostanze affinanti come il nitrato di sodio e l’arsenico che rendono la pasta vitrea più omogenea facendo uscire le bolle d’aria. Solitamente alla materia prima vengono aggiunti rottami di vetro che oltre a riciclare scarti, a loro volta abbassano il punto di fusione, facendo risparmiare energia in fase di produzione. Poi a seconda della tipologia di vetro desiderato si arricchisce con additivi e ossidi metallici.

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Chiaro, scuro, extrachiaro

Riciclare insieme vetro colorato e non colorato consente di ottenere solo vetro colorato. Per ottenere un vetro bianco da materiale riciclato di vari colori comporta l’uso di più materie prime.

Il vetro non è tutto uguale: chiaro, scuro ma anche temperato, borosilicato, laminato, ceramico, cristallo. Ogni tipologia prevede un diverso smaltimento perché le caratteristiche sono molto varie:

Il vetro bianco comune è trasparente e incolore, a quello extrachiaro è stato eliminato circa il 90% dell’ossido di ferro

Il vetro retinato traslucido ha una rete metallica al suo interno e si usa per i vetri di sicurezza

Il vetro di cristallo ha ossido di piombo che lo rende brillante e trasparente

Il vetro ottico si ottiene con l’aggiunta di piombo e bario per una extra trasparenza

Il vetro filato si divide in vetro di seta resistente agli acidi e non infiammabile e in lana di vetro che ha una elevata resistenza termica e acustica

Il cristallo temperato altamente resistente alla flessione e in caso di rottura si rompe in pezzi e non in schegge taglienti

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Il modello Friuli: ‘Il mio vetro è differente’

La prima regione italiana in cui è stata avviata, da gennaio 2021, la raccolta del vetro per colore è il Friuli Venezia Giulia. Il progetto è stato sostenuto dal Consorzio recupero vetro CoReVe. Il progetto “Il mio vetro è differente” è iniziato nel gennaio 2021 quando è cominciata la sostituzione delle 6000 campane stradali fino ad allora utilizzate per il conferimento degli imballaggi in vetro, con nuovi contenitori in cui è possibile separare gli imballaggi di vetro colorato e quelli di vetro non colorato. La selezione effettuata in fase di raccolta ha permesso di saltare i passaggi che di solito sono effettuati presso gli impianti di selezione e che incidono sulla spesa complessiva per il trattamento di recupero.

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A che punto sono i nostri Comuni?

Bari è all’anno zero con la ultra-differenziata. Se finora ha riciclato il vetro, solo dalla fine di febbraio ha avviato la campagna per separare vetro chiaro da vetro scuro.

Si chiama “Ricicla da campione”, è organizzata da Comune di Bari e Amiu Puglia, in collaborazione con CoReVe e Anci, e si svolge nell’ambito del Progetto territoriale Città di Bari per il miglioramento della raccolta differenziata degli imballaggi in vetro.

Sui social è stata lanciata una campagna informativa che ambisce a fornire tutte le indicazioni utili a una corretta differenziata. “Un manuale di istruzioni perfetto per affrontare la sfida di ricicladacampione la competizione tra i Municipi di Bari iche si svolgerà dal 17 marzo al 16 aprile, il campionato della raccolta virtuosa del vetro”. Chi raccoglierà la maggiore quantità vincerà una festa speciale e dedicata, con musica, spettacoli e focaccia.

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Un passo avanti è Castellana Grotte che ha avviato un nuovo sistema di raccolta porta a porta di vetro chiaro e vetro scuro per le utenze domestiche. Dal 3 febbraio grazie ai finanziamenti del bando Anci-CoReVe e alla gestione di Multiservizi, società in house responsabile di raccolta e smaltimento rifiuti nel comune, è il primo centro in Puglia e a livello nazionale ad avviare la raccolta separata porta a porta del vetro chiaro e scuro anche per le utenze domestiche.

Dopo il successo della fase sperimentale avviata con le utenze non domestiche, il nuovo sistema comporterà vantaggi economici per i cittadini: minori costi di smaltimento e una conseguente riduzione della Tari.

“La differenziazione del vetro chiaro e scuro proietta il nostro comune nel futuro, con una maggiore attenzione alle buone pratiche di riciclo a favore della sostenibilità ambientale, in ottica green e di promozione dell’economia circolare”. Il presidente Multiservizi Michele Pote elenca i dati: se fra il 2022 e 2023 si parla di 543.000 kg di vetro conferito, nel 2024 il dato si attesta a 640.164 kg di cui 47.780 kg di vetro chiaro.

“Ora, con l’estensione del servizio alle utenze domestiche, sappiamo di poter fare ancor di più la differenza. Ai cittadini stiamo chiedendo un piccolo sforzo, quello di accogliere in casa un mastello in più, con la prospettiva che in futuro potranno beneficiare dei vantaggi che ne conseguiranno, a livello ambientale ma anche a livello economico”.

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Un’alternativa è il vuoto a rendere

Al momento in Italia non c’è un obbligo legislativo sul vuoto a rendere ma potrebbe diventare un sistema efficace per separare a monte il vetro. Un modello di riferimento potrebbe essere quello dei sistemi di deposito su cauzione (noto con la sigla DRS: deposit return scheme), già in funzione da diversi anni in alcuni Paesi dell’Ue e applicato anche a materiali diversi come i contenitori in Pet.

Il sistema Drs è un elemento chiave all’interno dell’economia circolare perché mira a promuovere il riciclo e ridurre gli sprechi. Il concetto principale alla base è semplice: a fronte di un piccolo deposito quando acquistano un contenitore i clienti, una volta utilizzato, possono riportarlo a un punto di raccolta per consentirne il riciclo e ottenere un rimborso.

In questo modo, la riduzione del consumo di risorse finite è considerevole ma soprattutto si evita la dispersione del prodotto incrementando la sostenibilità ambientale.

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