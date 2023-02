Verso San Valentino, è un Ecoweekend d’amore… per la natura

Si avvicinano la Festa di San Valentino e Carnevale, ma l’occasione del fine settimana – dopo tanto freddo e gelo – è l’occasione propizia per un’escursione nella natura. Ecco il tradizionale appuntamento con l’Ecoweekend, per conoscere gli eventi green in Puglia

Bari love days

Per San Valentino, il Comune di Bari promuove e patrocina “Bari Love days”, una serie di eventi pensati per celebrare l’amore in tutte le sue espressioni, senza alcuna distinzione.

Fino al 14 febbraio, dalle ore 17 all’1 di notte in piazza del Ferrarese è in programma ‘Luci d’artista’: in una delle piazze più note della città vecchia una luminaria a forma di cuore attraversabile, un selfie corner per ispirare gli scatti dei passanti. L’installazione sarà al centro di un evento speciale, Bari Grande Amore, previsto nella giornata del 14 febbraio con la presenza di alcuni calciatori del Bari che saranno a disposizione del pubblico per delle foto ricordo. Nell’ultimo isolato di via Argiro, ad angolo con corso Vittorio Emanuele, c’è invece un’installazione luminosa che compone la scritta “LOVE”.

Nelle giornate dell’11 (ore 10.30-13.30 e 17-20),12 (ore 10.30-13.30 e 17-20), 13 (ore 16-20) e 14 febbraio (ore 10.30-13.30 e 17-20) in via Sparano, all’altezza della chiesa di San Ferdinando, sarà allestita una postazione con ledwall che, grazie a una telecamera (posizionata sul retro dello schermo) e a uno speciale software in grado di riconoscere il corpo umano e renderizzarlo, riproduce sullo schermo lo scheletro di chi si presta alle riprese, per ricordarci un concetto tanto semplice quanto trascurato, e cioè che sotto la pelle siamo tutti uguali.

I fiori di Coldiretti

La stagione 2023 dei fiori Made in Italy si apre con San Valentino che è tradizionalmente un appuntamento centrale per il settore florovivaistico regionale che sarà protagonista nel week end con iniziative nei mercati di Campagna Amica, dove sfilano i bouquet pugliesi degli innamorati, dalle rose ai ranuncoli, dai tulipani ai gigli, dai garofani alle gerbere. L’appuntamento è per sabato 11 febbraio 2023 dalle ore 10, a partire dal mercato di Campagna Amica di Viale Appia 226 a Brindisi e a Lecce in Via 95° Reggimento Fanteria 110/E, con replica domenica 12 febbraio a Giovinazzo in Piazza Vittorio Emanuele II con i consigli del “tutor dei fiori” della Coldiretti in azione per aiutare a fare le scelte giuste e convenienti con l’esposizione guidata delle diverse varietà offerte dalla produzione nazionale e la spiegazione del loro significato nascosto grazie al manuale salva gaffe. Per l’occasione verrà diffuso il manuale “salva gaffe” di San Valentino per i regali, con un focus sul settore florovivaistico Made in Italy.

Botteghe aperte

Nel mese di febbraio la Fondazione del Carnevale di Putignano promuove l’evento “Botteghe aperte”. E’ l’occasione giusta per scoprire l’arte della cartapesta putignanese e vedere come nascono i carri allegorici del Carnevale più antico d’Europa grazie a visite guidate organizzate con le guide del Carnevale. Appuntamento sabato 11 febbraio, ore 15-20, a Putignano in via Padre Giovanni Lerario n.40. Info 375.5453515

Le falesie del Ciolo e il sentiero dell’Aspromonte

Si va alla scoperta dei sentieri costieri a sud del Ciolo. Sabato 11 febbraio è in programma un trekking arduo e avventuroso lungo la costa di Gagliano del Capo: percorrendo i Sentieri dell’Aspro e delle Mannute, tra le antiche località Gaglianesi, Scalamuzza, Cucuruzzi e le due pietre, si incontrano paesaggi costieri ricchi di natura e storia. L’itinerario si presenta intenso e richiede una certa dimestichezza con i terreni sconnessi.

Info www.18meridianoescursioni.it/eventi/

La Grotta Verde e Torre del Sasso

Trekking alla scoperta di Andrano, con il Castello e il borgo antico, camminando lungo il Sentiero delle Ossa, esplorando la Grotta della Botte e la magnifica Grotta Verde. Sabato 11 febbraio trekking panoramico lungo il Sentiero del Mito, sino a raggiungere la suggestiva Torre del Sasso. Si vivrà così un’emozionante avventura immersi nella natura più autentica di questi luoghi nella cornice paesaggistica del Parco Naturale Otranto – Leuca. Info www.naturalmentesalento.it

Luoghi dell’Arte: alla scoperta della Pinacoteca di Bari

Sabato 11 febbraio alle 17 appuntamento con “I Luoghi dell’Arte: la Pinacoteca di Bari”. Il materiale esposto comprende: una sezione medievale (sculture dei secc. XI-XV, icone pugliesi dei secc. XII-XIV), dipinti veneti provenienti da chiese della regione (sono presenti opere di Antonio e Bartolomeo Vivarini, Giovanni Bellini, Paris Bordon, Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto), dipinti pugliesi dei secc. XV-XVI (Tuccio d’Andria, Costantino da Monopoli, Andrea Bordone), dipinti napoletani o di scuola napoletana dei secc. XVI-XVIII, un prezioso nucleo di dipinti del Giaquinto, una raccolta di pittura dell’Ottocento (con le prestigiose presenze di Giuseppe De Nittis, Francesco Netti, Domenico Morelli, Giovanni Boldini, Teofilo Patini e altri). Info 3403394708.

Bosco Scoparella e lo Jazzo del Demonio

Escursione ad anello in ambiente naturalistico che si svolge interamente nel comprensorio del Bosco Scoparella e dei Fenicia in Agro di Ruvo di Puglia nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia. Domenica 12 febbraio si cammina su tratturi e sentieri sterrati incontrando lungo il percorso le tipiche strutture legate alla transumanza come gli Jazzi, masserie e cisterne costruite con la sapiente mano dell’uomo e tutte rigorosamente in muratura a secco.

Si sosta all’ombra della grande quercia posta a ridosso dello Jazzo del Demonio e passando sotto il ponte dell’Acquedotto si ammira l’imponenza di questa opera che ben si integra con il territorio circostante. Il Bosco poi con i suoi odori, suoni e ombre farà’ da cornice all’intero percorso. Info initinere.aps@gmail.com

4 zampe che Passione

Nuova data per una nuova avventura firmata 4zampechepassione. A due giorni dalla Festa di San Valentino, chi è innamorato della natura, del benessere psicofisico, del relax e degli animali, è atteso da una meravigliosa passeggiata in natura in compagnia dei nostri amici a 4zampe.

Appuntamento domenica 12 febbraio a Cassano delle Murge: gli amici a 4 zampe godranno della possibilità di stare in un contesto di gruppo, affinando e migliorando la comunicazione fra soggetti diversi. Avranno anche la possibilità di giocare tra di loro o dedicarsi a ciò che più amano, come seguire le piste olfattive per esempio. Il tutto sempre sotto la guida dell’educatore cinofilo che ne vaglierà le reazioni e ne misurerà gli atteggiamenti, in modo che ogni cane non diventi un problema per l’altro o per le persone che si potranno incontrare durante le passeggiate. Durante le passeggiate i proprietari avranno la possibilità di scoprire e conoscere luoghi interessanti, incontrare persone nuove, ritrovare e rafforzare il legame con l’ambiente e con il proprio compagno a quattro zampe. Info 3492634715.

Pozzi di Rota: i laghetti carsici dell’Alta Murgia

Domenica 12 febbraio si va alla scoperta di alcune delle risorgive che svelano le acque che viaggiano nel sottosuolo di questo altopiano della Murgia. Percorrendo un lungo tratturello che “scorre” nei pressi di Lamalunga, nota per la sua grotta che custodisce “L’uomo di Altamura”, sarà possibile osservare da lontano la città di Altamura. Il percorso proseguirà sempre fiancheggiati da antichi muretti a secco, in lontananza la Piramide di Monte Chiancaro, punto geodetico di triangolazione IGM della carta d’Italia. Inizia un sentiero ricco di querce ed alberi da frutto spontanei, qui sembra essere in un giardino di pietra. In lontananza la quasi maestosa Masseria Casino De Angelis, costruita nella XVII secolo e composta da una residenza produttiva e funzionale. Ed ecco finalmente i Pozzi di Rota, che prendono il nome da enormi ruote di pietra nell’interno di due piccole doline carsiche con due pozzi di acqua risorgiva, e che raccolgono acqua durante i mesi piovosi, assumendo le connotazioni di veri laghetti carsici, con suolo quasi totalmente impermeabile dovuto alla presenza di sedimenti argillosi. Un’importante oasi di biodiversità. Info 3493669187.

Il Sentiero dell’Acqua e della Pietra

Non si conosce Gravina se non si percorre il suo sentiero storico/naturalistico più importante, dove la poesia della Terra si manifesta in ogni sua sfaccettatura. Un paesaggio incantevole che ha portato registi di fama internazionale a immortalarlo nelle pellicole sin dagli anni ’50. Un vero capolavoro degli habitat rupestri, un vero viaggio nel tempo. Per scoprire il Sentiero dell’Acqua e della Pietra, è in programma un percorso di 7 Km, in programma domenica mattina. Info 348 9744490.

Trekking tra gravine e villaggi rupestri

Una mattinata nel cuore del parco “Terra delle Gravine” per percorrere il fianco e il fondo della Gravina di San Lorenzo e visitare la poco nota cripta rupestre ricca di affreschi e l’antico villaggio (quest’ultimo preservato in toto dalla natura). L’appuntamento è fissato per domenica mattina a Massafra, per un trekking che proseguirà poi lungo uno dei più bei sentieri presenti all’ interno del Parco. Sarà un’escursione dalla valenza storica, archeologica e naturalistica: lungo la Gravina di San Lorenzo, Giulieno e Portico del Ladro andremo alla ricerca di splendidi affacci e viste mozzafiato della piana tarantina con il Golfo di Taranto. Dal fianco, alzando gli occhi verso l’orizzonte sarà possibile ammirare lo splendido volteggio di rapaci come il nibbio, il falco grillaio, la poiana. Info 345 5077161

Il bosco d’inverno – Foresta Mercadante

La Foresta Mercadante è uno dei grandi polmoni verdi del Parco Nazionale dell’Alta Murgia e della terra di Bari. Spesso considerata solo area ricreativa, conserva un grande patrimonio naturalistico e storico che andremo a scoprire. I 1300 ettari di rimboschimento a pino e cipresso abbracciano i suggestivi lembi di querceti e le monumentali roverelle sopravvissute agli alluvioni. Percorrendo tratturi, tra pinete e querceti, su e giù per piccole lame, domenica 12 febbraio si scopriranno querce secolari giungendo alla famosa Masseria Frà Diavolo. Il verde intenso, il vento e il freddo smorzato dalla foresta riattiveranno i sensi facendoci apprezzare la magia del bosco d’inverno. Info www.pugliawalk.it

Trekking Bosco di Rauccio e la foce dell’Idume

Un Trekking facile per esplorare un parco poco conosciuto ma dalle grandi potenzialità, il Parco naturale regionale bosco e paludi di Rauccio. Domenica 12 febbraio si parte dal suo centro visite, una maestosa masseria fortificata di epoca cinquecentesca per poi immergerci in una splendida lecceta, raro esempio di come si presentava in passato gran parte del territorio salentino. Si costeggiano tratti di palude e poi ci sposteremo anche sulla costa per una sosta in spiaggia ed una camminata a fianco alle dune di Torre Chianca. Prima di riprendere la via del ritorno si ammirano le acque cristalline della foce dell’Idume, un incantevole specchio d’acqua sorgiva che ospita molti uccelli migratori e non. Info: 351 5358225.