Verde a Bari, nuovi alberi, tanta manutenzione e un orto urbano alla Pineta san Francesco

L’assessora al Clima Elda Perlino a tutto campo sulle strategie del Comune per fare di Bari entro il 2026 una delle prime 10 città per verde pro capite. Appello alle associazioni e ai cittadini per candidarsi a gestire il primo orto urbano barese nella Pineta san Francesco

“La nostra ambizione è quella di portare Bari, entro il 2026, tra le prime dieci città italiane per verde pro capite: un obiettivo strategico che potremo aggiungere con la collaborazione di tutti. Facciamo appello a tutti i cittadini, affinché ci aiutino a rendere più verde Bari, ricordando a tutti che gli alberi se sono vivi, stanno bene e vengono rispettati come tali, ci fanno vivere meglio”. Ha le idee chiare l’assessora al Clima, alla Transizione ecologica e all’Ambiente Elda Perlino, nel presentare alla stampa lo stato di salute del verde cittadino e le strategie di tutela e incremento del patrimonio arboreo che l’amministrazione comunale metterà in campo nei prossimi mesi.

Parola d’ordine: non solo piantumazioni, serve la manutenzione

L’idea di fondo è semplice quanto ambiziosa. Si tratta di ripensare il verde non più come banale elemento di decoro urbano ma come infrastruttura strategica della città, intorno alla quale la città cresce adeguandosi alle esigenze della natura. E se si tiene al verde, fondamentale è partire dalla manutenzione costante degli alberi e delle piante presenti in città con interventi ordinari e straordinari e una particolare attenzione agli esemplari colpiti da eventi climatici estremi, come le forti raffiche di vento e le piogge abbondanti.

Gli abbattimenti, in tali casi, diventano inevitabili per la tutela della sicurezza e dell’incolumità dei cittadini, come accaduto sabato mattina quando la Multiservizi ha dovuto abbattere un platano in piazza Balenzano, dopo l’intervento dei Vigili del Fuoco intervenuti per spegnere un incendio nella cavità del tronco probabilmente causato da un petardo, che ha gravemente compromesso l’albero nella sua stabilità. Ed è di ieri l’inevitabile anche se doloroso abbattimento di tre platani malati nel parcheggio di corso Mazzini a seguito di una valutazione VTA (Valutazione visiva dell’albero su basi biomeccaniche) avvenuta dopo alcuni interventi di manutenzione del verde. “Ogni abbattimento, per quanto sia doloroso, è attentamente valutato e attestato da schede di valutazione fito-statica che adottano la metodologia semplificata dell’analisi del rischio a firma dei funzionari specialisti agrari e forestali della ripartizione Tutela ambiente, igiene e sanità, settore parchi e Giardini” spiega l’assessora Perlino, che affronta un altro problema, che implica un vero e proprio cambiamento culturale.

Cambiare mentalità. Anche gli alberi sono esseri viventi e va rispettato il loro rapporto con l’ambiente circostante

Il patrimonio verde cittadino, per gran parte, è vetusto. Molti alberi sono stati piantati 50 anni fa, quando le conoscenze erano meno qualificate sia per quanto riguarda le patologie sia per le cure da tenere in considerazione in ambito urbano: pensiamo ai lecci, utilizzati massicciamente come elemento di decoro in piazze centrali della città e oggi essiccati da agenti patogeni, e sui quali – come peraltro anche sulle querce aggredite da nuove malattie – il Comune sta intervenendo con trattamenti sperimentali. Ma pensiamo anche ai tanti lavori di manutenzione delle strade e dei sottoservizi, che fanno emergere quanto ormai sia necessario ripensare il rapporto tra verde urbano e opera pubblica.

Dunque, continua l’assessora Perlino, “il verde va ripensato come insieme di esseri viventi vegetali, di cui vanno rispettati i cicli naturali. I cittadini reclamano spesso potature di chiome di alberi considerate troppo rigogliose, valutando eccessiva la crescita di rami e foglie, cosa che, per quanto comprensibile, non tiene in giusta considerazione le necessità del ciclo biologico della pianta. È, dunque, necessario un cambiamento radicale, che ripensi gli equilibri di convivenza tra habitat cittadino e ambiente naturale: un processo culturale che conferisca dignità alle piante, che devono essere finalmente considerate alla pari di altri esseri viventi, anche se di origine vegetale. Le potature sono tutte programmate sulla base di un preciso calendario che rispetta la stagionalità e i periodi opportuni per ogni singolo albero”.

Quale verde nei prossimi mesi?

“Il verde diventa elemento di guida alla costruzione della nuova città – prosegue Elda Perlino, illustrando il piano dell’amministrazione comunale – la strategia del Comune per i prossimi mesi si basa sull’incremento quantitativo e qualitativo del verde urbano”. Saranno almeno 14mila i nuovi alberi da piantumare entro la fine del 2026, e questo grazie ai progetti finanziati con il Pnrr: circa 10mila nell’ambito della riqualificazione di Costa Sud, 2.700 con il Parco della Rinascita, 500 nel corso delle riqualificazioni di via Manzoni, via Argiro, via Calefati e via Putignani. Nel complesso il patrimonio arboreo sarà incrementato del 200%: E che non si tratti di semplici promesse lo dicono i 1.400 esemplari piantati nel secondo semestre dello scorso anno che vanno ad aggiungersi ai 6mila piantati tra il 2019 e il 2024. L’amministrazione comunale, inoltre, sta elaborando nuovi progetti da candidare a bandi regionali per interventi di forestazione urbana e la realizzazione di nuove aree boschive in città. Allo studio anche “cinte verdi” per portare alberature su strade che attualmente ne sono sprovviste, pur collegando tra loro altre arterie alberate (è il caso di Viale Kennedy, per esempio). Numerose, infine, sono le donazioni verdi che arrivano dalle associazioni (Ti pianto per amore, Rotary, Lions), grazie alle quali sarà subito realizzato un giardino sensoriale nel parco Maugeri. Infine il Comune approverà presto il disciplinare “Dona un albero alla tua città”, un documento con regole chiare per uniformare le donazioni, gli affidi e le adozioni ad associazioni e imprese”.

L’orto urbano alla Pineta san Francesco. La nuova linea della sostenibilità alimentare

A questo piano di ampio respiro si aggiunge il finanziamento per realizzare un nuovo orto urbano nella pineta San Francesco, finanziamento ottenuto rispondendo all’Avviso pubblico “Orti di Puglia”, l’iniziativa della Regione Puglia che promuove la realizzazione di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici.

L’ orto urbano verrà realizzato nell’area picnic – lato sud della pineta San Francesco, con un investimento complessivo di 20.500 euro, di cui 10mila a valere su fondi regionali e 10.500 del civico bilancio. I fondi regionali e comunali permetteranno di sostenere le spese per la realizzazione dell’orto e per gli impianti, insieme all’acquisto di attrezzature funzionali e di consumo.

L’orto sarà pronto e accessibile in 12 mesi a partire dall’approvazione del finanziamento regionale. Per la gestione, l’amministrazione comunale raccoglierà manifestazioni di interesse da parte delle associazioni e dei cittadini che vorranno prendersi cura di questo nuovo spazio verde, che diventerà orto urbano ai fini dell’autoconsumo, con l’obiettivo anche di educare le nuove generazioni alla sostenibilità alimentare, alla solidarietà, alla promozione della biodiversità e al rispetto dell’ambiente.

“Coltivare un orto urbano, oltre a soddisfare la domanda di frutta e verdura dei cittadini, che godono di prodotti freschi prodotti in autonomia, favorisce la socialità – dichiara l’assessora Perlino -. Questo è solo uno dei progetti che concorrono a rendere le nostre città sempre più sostenibili, sia da un punto di vista ambientale che sociale. Ora, grazie anche alla collaborazione della Consulta dell’Ambiente, ci rivolgiamo a tutte le associazioni e ai singoli cittadini che vorranno prendersi cura del nuovo orto. La realizzazione degli orti urbani è un sistema ‘green’, sempre più diffuso, utile a riqualificare aree urbane degradate, a migliorare la qualità della vita nei quartieri e a favorire lo sviluppo del verde in città, promuovendo una nuova food policy urbana anche a Bari”.