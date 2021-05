Vaccino in Puglia, pronto per maturandi e aziende in attesa della zona bianca

Aperte le adesioni sul sito della Regione per le aziende, mentre da domenica si possono vaccinare i maturandi

La Puglia va spedita, vuole vaccinare quanto prima tutti i pugliesi, prima che sopraggiungano le vacanze estive e giungano in Puglia i turisti. Per queste ragioni, la Regione accelera.

Da oggi è attiva la procedura di adesione per le aziende per avviare i piani di vaccinazione anti-Covid nei luoghi di lavoro. Chi vorrà partecipare alla campagna vaccinale potrà registrarsi sul sito www.lapugliativaccina.regione,puglia.it. Si dovrà compilare un modulo con la dichiarazione del Medico competente e inviarlo per la valutazione alla Asl di riferimento. Il piano dovrà indicare le modalità di organizzazione della somministrazione, con le prescrizioni su segnalazione del punto vaccinale, gli spazi dedicati e idonei, con aree per l’accesso scaglionato e per l’osservazione post vaccino. Nel piano ci sarà anche il riferimento alle risorse strumentali e di personale addetto, conformi alla normativa. Le aziende poi invieranno agli SPESAL competenti il piano delle vaccinazioni, agli indirizzi mail presenti sul sito https://www.sanita.puglia.it/vaccinazione-nei-luoghi-di-lavoro e gli SPESAL contatteranno le aziende per le valutazioni del caso.

Da domenica 30 maggio, invece, anche i maturandi potranno vaccinarsi. «Lo faremo con le nuove dosi che sono in arrivo da Roma e senza toccare la programmazione delle altre fasce di popolazione. Aprire ai più giovani è un segnale di incoraggiamento e speranza per tutti», ha annunciato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

«Partiamo dai giovani che stanno per sostenere la maturità – dichiara l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco – per poi procedere nelle settimane e nei mesi successivi, progressivamente, a coprire l’intera popolazione studentesca vaccinabile. La vaccinazione sarà organizzata sul modello già utilizzato per i docenti: coinvolgeremo gli istituti e programmeremo a partire da domenica 30 maggio le somministrazioni, dalle 18 alle 22, per poi proseguire nei giorni successivi».

«La Regione – spiega l’assessore all’Istruzione Sebastiano Leo – attraverso l’Ufficio scolastico regionale, contatterà le scuole e programmerà giornate di vaccinazioni, procedendo scuola per scuola, in modo da regolare il flusso in base alle dosi di vaccino disponibili».

Insomma, un ulteriore sforzo per vaccinare tutte le categorie, anche perché, come sembra, la Puglia dal 14 giugno potrebbe diventare zona bianca. I dati di oggi dicono che sono 2.246.874 le dosi di siero somministrate fino alle ore 17, pari al 95.1% di quelle consegnate che sono 2.363.815. Su 7.834 tamponi effettuati, solo 250 sono i positivi, 216.803 i guariti e 26.629 il totale dei positivi. Registrati 10 decessi. Con un tasso del 3,2%, l’incidenza è di circa 49 contagi ogni 100mila. Ci sono i presupposti per la zona bianca.