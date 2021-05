Vaccini, la Puglia corre. Domani Open day Janssen e Pfizer agli under 15

Precede spedita la campagna vaccinale in Puglia. Vaccini dedicati anche i maturandi. A questo ritmo, il 27 settembre sarà vaccinato l’80% dei pugliesi

La Puglia corre. Il dato di oggi delle ore 17 dice che fino ad oggi sono state somministrate complessivamente 2.340.576 dosi di vaccino su 2.427.715 consegnate.

Da ieri è iniziata la somministrazione del vaccino anti covid ai maturandi a Bari e provincia. La vaccinazione è spedita ed è dedicata, in quanto sono circa 12mila gli studenti dell’ultimo anno che devono essere vaccinati prima dell’inizio degli esami. Gli studenti si sono mostrati estremamente diligenti, prenotando l’appuntamento all’hub della Fiera. Quindi, appuntamenti serrati per loro anche il 2 giugno, festa della Repubblica, tra le scuole anche il liceo Salvemini con 220 studenti pronti alla prima dose (con un ritmo di 100 studenti all’ora) tra le ore 12 e le ore 14.

Secondo i calcoli forniti dal consigliere regionale Fabiano Amati, che segue da vicino l’andamento, a questo ritmo raggiungeremo l’80% dei cittadini vaccinati con due dosi il 27 settembre. Questo dato è la fatidica soglia dell’immunità di popolazione. «Non appena potremo contare su un numero maggiore di consegne – spiega Amati – bisognerà recuperare almeno un mese, così da affrontare con minori preoccupazioni la stagione autunnale».

Il 40,79 dei pugliesi, 1.612.401, ha ricevuto una dose, mentre il 18,42%, 728.175, ha avuto anche la seconda. Sono state somministrate 542.656 dosi di AstraZeneca su 548.100 consegnate, con una giacenza 5.444. Il 77,47% dei vaccinati attende la seconda dose. Del PFIZER/BIONTECH sono state somministrate 1.551.021 dosi su 1.564.015, con una giacenza 12.994. Il 43,93% dei vaccinati attende la seconda dose. Per il MODERNA, dosi consegnate 233.600, dosi somministrate 200.773 e giacenza 32.827. Il 45,1% dei vaccinati attende la seconda dose. Il JANSSEN, infine, 82.000 dosi consegnate, 46.126 dosi somministrate; in giacenza 35.874. La Puglia è quarta nella classifica generale nazionale.

Intanto l’AIFA ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età tra i 12 e i 15 anni. Secondo i dati in possesso del CTS, il vaccino è efficace e sicuro anche per questa fascia di età.

Domani, 1° giugno, ci sarà l’Open day Janssen. In alcuni centri vaccinali della ASL di Bari, i cittadini over 40 che hanno già una prenotazione e intendono anticipare la vaccinazione e anche quanti non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale, possono accedere allo sportello senza prenotazione per ricevere il vaccino monodose. Le sedi dove vaccinarsi fino ad esaurimento dosi sono:

Altamura, Palazzetto dello Sport via Manzoni 9.00- 13; 15.00-19.00

Gravina, Area Fiera San Giorgio via Spinazzola 9.00- 13; 15.00-19.00

Molfetta, Palacozzoli via Salvo D’acquisto 9.00- 13; 15.00-19.00

Terlizzi, Palachicoli via Cappella dei Chicoli 9.00- 13; 15.00-19.00

Bitonto, Scuola media Rutigliano 9.00- 13; 15.00-19.00

Bari, Fiera del levante 8.30-13.30

Alberobello, Centro Polivalente via Confine 8.30 – 13.30

Mola di Bari, Palazzetto dello Sport via della Pace 8.30 – 13.30

Noicattaro, ambulatorio vaccinale via dei Cappuccini 90 8.30 – 13.30