Vaccini Covid, domani le dosi ai medici di base

Sono quasi 3300 le dosi che i medici di medicina generale somministreranno ai pazienti più fragili

La ASL di Bari consegnerà domani 3.298 dosi di vaccino Moderna ai Medici di Medicina generale per proseguire a Bari e in tutto il territorio provinciale le vaccinazioni destinate a soggetti fragili e over 80 a domicilio.

Dopo la sperimentazione nel distretto 14 di Putignano, dove da lunedì scorso i medici hanno cominciato le prime 400 somministrazioni domiciliari, il Nucleo operativo aziendale (NOA) della ASL ha messo a punto il protocollo operativo di distribuzione e consegna dei vaccini ai medici di assistenza primaria che hanno opzionato – nella scelta della sede per le vaccinazioni – il proprio studio.

Il NOA ha riservato ai Medici di Medicina generale tutte le dosi di Moderna attualmente disponibili. A Bari il punto di consegna e distribuzione è stato individuato con un percorso dedicato all’interno dell’hub Fiera dove domani, fra le ore 11 e le 18, potranno accedere 150 medici del distretto unico (che hanno fatto richiesta tramite piattaforma informatica) per il ritiro dei vaccini, e cominciare così le somministrazioni. In contemporanea – con il coordinamento della farmacia ospedaliera – saranno consegnate le dosi ad altri hub distrettuali del territorio provinciale. La programmazione delle successive consegne sarà subordinata alla disponibilità dei vaccini Moderna in arrivo nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni in ambiente protetto, il NOA della ASL ha individuato i presidi ospedalieri di San Paolo, Di Venere, Putignano, Molfetta e Altamura a cui i medici di assistenza primaria potranno fare riferimento in caso di pazienti che necessitano per comprovate motivazioni di un ambiente ospedaliero per la somministrazione.

Intanto, superate oggi le 600mila dosi di vaccino somministrate in Puglia. Il dato aggiornato alle ore 17, è di 605.202 dosi, 138.943 sono le prime dosi somministrate agli over 80 e 68.441 le seconde dosi agli over 80.