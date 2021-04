Vaccini anticovid, il programma di domenica 18 aprile

La campagna vaccinale procede in Puglia dando priorità ai cittadini con elevata fragilità, che sono presi in carico dai medici di medicina generale o dai centri di cure specialistiche; agli over 80 e per età, a partire dai 79 anni in giù senza fragilità

Da domani, domenica 18 aprile, le vaccinazioni Astrazeneca saranno aperte ai cittadini di 69 anni, ovvero i nati nel 1952. I cittadini con 69 anni avranno a disposizione anche i giorni della settimana successiva per recarsi negli hub. Si va avanti comunque sino ad esaurimento dei vaccini disponibili. Resta sempre confermato l’appuntamento per chi ha effettuato l’adesione sul sistema “La Puglia ti vaccina”, che avrà un accesso prioritario nei giorni e nella fascia oraria programmati.

Domani a Bari

Asl Bari. a Bari nel centro Colli della Neuropsichiatria infantile procederanno anche domani le vaccinazioni per i pazienti autistici. Asl Bari è una delle prime in Italia ad aver organizzato percorsi vaccinali specifici per i pazienti affetti da autismo e disabilità intellettiva grave. Tre le postazioni vaccinali attrezzate: due ordinarie e una terza dedicata all’eventuale insorgenza di situazione particolari, per i quali è stato previsto un ambiente meno ricco di stimoli a tutela dei pazienti. E’ stata una equipe multidisciplinare ad accogliere i pazienti con psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, logopedisti, psicomotricisti, educatori professionali esperti nella gestione e nel trattamento dell’autismo e infermieri. Le vaccinazioni proseguiranno secondo un calendario in fase di definizione e saranno attivati altri punti vaccinali in base alle richieste e alle esigenze di famiglie e associazioni. Domani in parallelo saranno avviate le prime 100 vaccinazioni per soggetti immunodepressi in carico nei centri ASL dedicati alle malattie infettive.

All’Istituto Tumori di Bari, programmate per domani le vaccinazioni per 250 pazienti oncologici e o rispettivi caregiver.

Nel resto della regione

Asl Bt. Domani al PalaAssi di Trani si continua con la vaccinazione dei pazienti rari, dei conviventi e dei caregiver dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 20.

Asl Taranto, Grande successo di accessi per il centro vaccinazione allestito presso l’area parcheggio del centro commerciale Porte dello Jonio (sulla statale che da Taranto porta a San Giorgio Jonico), dove ci si può vaccinare in auto: il dato di 700 vaccini somministrati è in aggiornamento, dato che il centro sarà operativo sino alle 20 e riprenderà le attività anche domani, dalle 8 alle 20. L’iniziativa è aperta a tutti i residenti della provincia, per coorte di nascita (oggi 70-79 anni, domani 69-79 anni), che non siano in condizioni di vulnerabilità.

Asl Lecce. Rispetto alla vaccinazione delle persone con malattia rara, coloro che sono curati dai centri della ASL verranno contattati direttamente dagli specialisti dei Centri malattie rare. Coloro che sono residenti in provincia di Lecce ma sono seguiti da centri fuori provincia possono inviare una mail con tutti i propri dati a: malattierare@ausl.le.it. Verranno contattati per la programmazione della vaccinazione.