Vaccinazioni in Puglia: nuove aperture per il primo fine settimana di settembre

Per i primi giorni di settembre sono state programmate nuove sedute a sportello per moltiplicare il numero di vaccinati. La situazione in ogni ASL

Sono 5.426.350 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 18.30 dal Report del Governo nazionale). Le dosi sono il 90.2% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza. Una quota consistente è rappresentata dalle somministrazioni ai ragazzi da 12 a 19 anni.

Per i primi giorni di settembre sono state programmate nuove sedute a sportello per moltiplicare il numero di vaccinati. Ecco la situazione in ogni ASL.

ASL Bari

Sfiorate le 5mila somministrazioni nelle ultime 24 ore. In dettaglio, nei centri della ASL Bari sono state inoculate 2.037 prime dosi e 2.954 richiami, tra cui quasi 1.700 vaccinazioni nella fascia d’età 12-19 anni.

Negli ultimi sette giorni, le iniziative indirizzate in special modo al mondo della Scuola hanno consentito di oltrepassare le 13mila iniezioni agli under 20, portando il bilancio di questa fascia d’età ben oltre le 120mila dosi. Numeri che fanno salire al 75% la quota di giovanissimi vaccinati con prima dose e al 43% quella dei completamente immunizzati.

Percentuali confortanti che riguardano tutta la popolazione in età vaccinabile: l’86% degli over 12 ha già ricevuto la prima dose e il 74% ha completato il ciclo. La campagna, nel suo complesso, ha superato 1 milione e 785mila dosi somministrate.

ASL Brindisi

Proseguono le vaccinazioni nella Asl di Brindisi: nei centri attivi nella provincia si può accedere senza prenotazione fino a smaltimento delle dosi. Domani, venerdì 3 settembre, saranno aperti dalle 14.30 alle 20 il PalaVinci e il Marconi-Flacco a Brindisi e i centri di Ceglie Messapica, Fasano, Francavilla Fontana, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci e San Vito dei Normanni.

Per chi vuole avere la certezza di giorno e orario, invece, è possibile prenotare tramite Cup.

ASL BT

Continua la campagna vaccinale nella Asl Bt dove al momento l’obiettivo principale resta quello di vaccinare tutti i giovani di età compresa tra i 12 e i 19 anni prima dell’inizio delle attività scolastiche: per loro resta la possibilità di accedere a sportello, senza prenotazione, nei giorni e negli orari di apertura di tutti gli hub della provincia. Intanto ad Andria il 77% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino, a Barletta il 78%, a Bisceglie l’82 %, a Canosa il 77%, a Margherita il 78%, a Minervino l’80%, a San Ferdinando il 75%, a Spinazzola l’81%, a Trani l’80% e a Trinitapoli il 73%.

ASL Foggia

Sono 788.848 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino l’80,5% delle persone di età superiore a 12 anni. Ha concluso il ciclo vaccinale il 65,2% degli over 12. Dal 1 al 31 agosto sono state somministrate 7.352 dosi a persone residenti fuori provincia.

Nel dettaglio, a questa mattina, in provincia di Foggia, hanno già ricevuto la seconda dose 18.964 giovani di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 35,8%) su 31.002 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 57,5%).

ASL Lecce

L’80% della popolazione vaccinabile in provincia di Lecce ha ricevuto almeno una dose di vaccino e circa il 68% ha completato la vaccinazione. In particolare, nella fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni il 60% ha ricevuto la prima dose di vaccino.

ASL Taranto

In Asl Taranto l’aggiornamento della campagna vaccinale riporta un totale di 743.003 dosi somministrate dall’avvio delle vaccinazioni. Rispetto a questo dato, circa 348 mila cittadini hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose.

Domani, venerdì 3 settembre, tutti i cittadini di età superiore ai 12 anni, che ancora non siano stati vaccinati, potranno ricevere la prima dose di vaccino Pfizer (Comirnaty) senza necessità di prenotazione. Sarà anche possibile, per chi non ha potuto rispettare l’appuntamento dato per concludere il ciclo vaccinale nei giorni scorsi, recuperare la seconda dose Pfizer. A Taranto, sarà possibile la vaccinazione “a sportello”, cioè senza prenotazione grazie alle aperture straordinarie del PalaRicciardi dalle 10:00 alle 14:00 e del drive through al centro commerciale Porte dello Jonio dalle 16:00 alle 20:00 per la vaccinazione in auto. L’hub vaccinale all’Arsenale MM, invece, come di consueto, sarà accessibile solo su appuntamento, anche per le persone in possesso di appuntamento alla Scuola Volontari AM, chiusa per indisponibilità della sede. In provincia, infine, restano confermati gli appuntamenti e sarà possibile la vaccinazione “a sportello”, fino a esaurimento delle scorte giornaliere disponibili, negli hub di Ginosa, Grottaglie, Manduria, Martina Franca e Massafra dalle 10:00 alle 16:00.