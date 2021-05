Vaccinazioni in Puglia, Amati: “Quasi 200mila dosi in giacenza, soprattutto Pfizer”

Il consigliere regionale sta monitorando tramite il suo sito web la campagna vaccinale, segnalando quotidianamente anche le dosi in giacenza. I dati aggiornati sono a disposizione anche della Regione

Il Presidente della Commissione regionale Bilancio e Programmazione Fabiano Amati da quando è iniziata la campagna vaccinale in Puglia ha messo a disposizione il suo sito web per monitorare quotidianamente le vaccinazioni. Commentando i dati aggiornati alle ore 17:13 di oggi: «Con le ultime consegne, abbiamo raggiunto una giacenza di 195.277 dosi, con prevalenza Pfizer. Le consegne previste sino ai primi giorni di giugno, suggeriscono di indirizzare l’organizzazione verso la più ampia disponibilità vaccinale, così da raggiungere l’immunità nel più breve tempo possibile».

«Ieri, giovedì 13 maggio – continua Amati – sono state somministrate 35.769 dosi, +614 rispetto a mercoledì 12, +5.041 rispetto a martedì 11, -817 rispetto a lunedì 10. Ad oggi sono state consegnate 1.955.525 dosi di vaccini, delle quali sono state somministrate 1.773.509. Nello specifico sono 1.241.724 le prime dosi e 531.785 le seconde dosi. Risultano in giacenza 182.016 dosi».

Secondo i dati di Amati, «La percentuale dei pugliesi che hanno ricevuto almeno una dose è del 31,41% (nella classifica nazionale in posizione numero 9 e sopra la media nazionale del 30,69%) mentre il 13,45% ha ricevuto anche la seconda dose (nella classifica nazionale nella posizione numero 11 e sopra la media nazionale del 13,43%). Su 485.896 censiti come utenti “fragili”, sono state somministrate 383.503 dosi, pari a una copertura (1 e 2 dose) del 39,46%».

Per quanto riguarda i vaccini utilizzati, «Di VAXZEVRIA (ASTRAZENECA) sono state consegnate 502.500 dosi, a fronte di 446.190 dosi somministrate, con una giacenza di 56.310 dosi. Ieri, giovedì 13 maggio, sono state somministrate 8.565 dosi di Vaxzevria (AstraZeneca), -5.332 rispetto al giorno precedente.

Per quanto riguarda PFIZER/BIONTECH, 1.269.175 dosi consegnate, 1.164.709 dosi somministrate, con una giacenza di 104.466 dosi. Ieri, giovedì 13 maggio, sono state somministrate 23.366 dosi di Pfizer/BioNTech, +8.531 rispetto al giorno precedente.

Per MODERNA, invece, 161.300 dosi consegnate e 140.779 dosi somministrate. Giacenza 20.521.

Ieri, giovedì 13 maggio, sono state somministrate 3.755 dosi di Moderna, -1.995 rispetto al giorno precedente.

Infine JANSSEN, 22.550 dosi consegnate, 21.831 dosi somministrate. Giacenza 719. Ieri, giovedì 13 maggio, sono state somministrate 83 dosi di Janssen, -590 rispetto al giorno precedente».

«La Puglia – conclude Amati – è in sesta posizione nella classifica generale nazionale: su 1.955.525 dosi consegnate, sono state somministrate 1.773.509, pari al 90,7%».

Dalla Regione, invece, giunge la notizia che fino alle 17.30 di oggi sono state somministrate complessivamente 1.793.593 le dosi di vaccino. Le percentuali di persone vaccinate per fasce di età sono: 1 dose over 80 anni Puglia al 91,5% (dato Italia: 89,3%); 1 dose 70-79 anni Puglia al 84% (dato Italia: 75,9%); 1 dose 60-69 anni Puglia al 60% (dato Italia: 54,1%).

«In Puglia – dichiara l’assessore regionale alla Sanità Pier Luigi Lopalco – la campagna vaccinale procede a un ritmo elevato, con oltre il 90% delle dosi somministrate rispetto a quelle consegnate. Stiamo mettendo in sicurezza i target prioritari per fragilità ed età, mantenendoci sopra la media nazionale. La maggior parte dei pugliesi estremamente vulnerabili sono stati raggiunti ma ci sono 19mila persone che non risultano ancora vaccinate. Le ragioni possono essere diverse, come è noto le persone più fragili devono ricevere il vaccino o dal loro medico di medicina generale o dal centro specialistico di cura. Il nostro obiettivo adesso è raggiungerle una per una telefonicamente attraverso una ricerca attiva da parte delle Asl e mettere nelle condizioni chi lo desidera di avere subito il vaccino».