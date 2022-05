Vaccinazioni, Hub che aprono o che chiudono

Le ASL BAT e Taranto hanno rimodulato gli orari di apertura o addirittura chiuso alcuni hub in relazione al calo di somministrazione vaccini

La campagna vaccinazioni segna una fase discendente e la Puglia è terzultima per somministrazione di quarta dose agli ultraottantenni e pazienti fragili. Di conseguenza molti centri vaccinali stanno chiudendo e rimodulando gli orari di apertura.

Qui gli ultimi aggiornamenti sulle attività dei centri vaccinali nelle ASL BAT e Taranto

ASL BAT

A Barletta è stato appena chiuso l’hub. Le attività vaccinali nella città di Barletta proseguiranno esclusivamente presso il SISP (Ospedale vecchio – Piazza Principe Umberto) nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Gli accessi saranno consentiti solo tramite prenotazione attraverso il Call Center al numero verde 800.550.177 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20, presso tutti i Cup attivi sul territorio e nelle Farmacie.

ASL Taranto

Per quel che riguarda il calendario di aperture della prossima settimana, l’hub di Martina Franca è operativo lunedì dalle 9 alle 13; l’hub di Ginosa, al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, e quello di Grottaglie sono aperti il mercoledì dalle 9 alle 13; a Manduria, hub operativo il giovedì dalle 9 alle 16; il centro vaccinale di Massafra, presso l’ambulatorio vaccinale in Viale Magna Grecia 173, operativo il venerdì dalle 9 alle 13. A Taranto, l’hub presso il PalaRicciardi sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. In particolare, martedì e giovedì sarà possibile anche accedere alla vaccinazione con Novavax (Nuvaxovid). Tutti gli hub sono chiusi sabato e domenica.