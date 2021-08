Vaccinazioni  anticovid in auto: a Bari “Drive Through”di fronte al Polivalente

Al via la nuova postazione nelle prossime settimane fino al 31 ottobre. Porte aperte agli universitari e agli iscritti al Politecnico fino al 15 settembre. Grande successo delle vaccinazioni senza prenotazione nella notte di san Lorenzo

Sono 5.045.058 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00). Le dosi sono il 96.3% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza.

ASL Bari, buone percentuali di vaccinati per tutte le età

Sono 6900 le somministrazioni eseguite nei centri della ASL di Bari, nelle ultime 24 ore, di cui 3228 prime dosi e 3672 seconde. Da oggi porte aperte in tutti i centri vaccinali fino al 15 settembre anche per gli studenti universitari iscritti al Politecnico di Bari. Gli studenti universitari potranno quindi accedere senza necessità di prenotare nel centro vaccinale più vicino per la prima dose, muniti di carta di identità, tessera sanitaria, certificato di iscrizione o tesserino universitario.

Il calendario di agosto con giorni e orari di apertura degli hub è consultabile sul sito della ASL e sui profili Facebook e Instagram della azienda sanitaria.

Intanto la copertura vaccinale con prima dose della popolazione over 12 residente nella provincia barese è a quota 81% mentre il 69% ha completato il ciclo vaccinale. Ottimo il dato di copertura per fasce di età con almeno una dose di vaccino: 54% (12 – 19 anni), 70% (20 – 29), 70% (30 – 39), 79% (40 – 49), 87% (50 – 59), 92% (60 – 69), 96% (70 – 79), 94% over 80.

Postazione Drive Through, Comune e ASL al lavoro per utilizzo parcheggio di scambio a Japigia

La giunta comunale ha approvato una delibera che favorisce l’utilizzo dell’area destinata a parcheggio di scambio nei pressi di Polivalente, nel quartiere Japigia. Qualche settimana fa il Dipartimento di prevenzione ASL Bari aveva chiesto la disponibilità di un’area per allestire una postazione di “Drive Through” utile sia allo screening che alle vaccinazioni.

L’area individuata si presenta infatti conforme alle caratteristiche richieste dall’autorità sanitaria: un “ampio spazio all’aperto almeno 3.000 mq (il parcheggio in questione, è di 4.300 mq\), dotato di recinzione, preferibilmente con destinazione ad area a parcheggio, con possibilità di creare corsie, anche di tipo mobile, per la canalizzazione delle auto e dotato di energia elettrica e di allaccio acqua e fogna”.

L’accordo prevede la disponibilità dell’area fino al 31 ottobre 2021 salvo proroghe, in ragione dell’andamento della curva dei contagi e tenuto conto dell’evoluzione delle azioni di contrasto all’epidemia da covid-19.

Nelle prossime settimane il Dipartimento di prevenzione della Asl Bari e il Comune procederanno perciò all’allestimento dell’area individuata. Nel frattempo proseguono le attività di vaccinazione nella scuola comunale “D. Vacca” a Catino, messa da disposizione della ASL Ba. Questa scuola è uno dei due centri vaccinali di grandi dimensioni a Bari. L’altro è l’Hub presso la Fiera del Levante.

Percentuali in salita nelle altre ASL

Nella Asl di Brindisi finora sono 493.461 le dosi somministrate complessivamente. La copertura vaccinale con il ciclo completo nella fascia di età 60-69 supera il 76%, per quella tra 70 e 79 anni è dell’86% circa, per gli over 80 è oltre il 91%.

Salgono anche le percentuali di cittadini che nella provincia Bat hanno ricevuto almeno una dose di vaccino. Ad Andria siamo al 69%, a Barletta al 71, a Bisceglie al 74, a Canosa al 70, a Margherita al 73, a Minervino al 78, a San Ferdinando al 75, a Spinazzola all’80, a Trani al 72 e a Trinitapoli al 68.

Sono 742.230 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale. Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 66,3% della popolazione residente; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 52,8%. Nei primi dieci giorni di agosto sono state vaccinate anche 2.529 persone residenti fuori provincia.

Vaccinazioni di San Lorenzo: successo dell’iniziativa

Grande successo per l’iniziativa “Vaccinazioni sotto le stelle” svoltasi il 10 agosto a Torremaggiore, durante la quale sono state somministrate tutte le dosi messe a disposizione. Vaccinati anche molti giovani e diversi turisti provenienti da altre regioni italiane e attualmente in vacanza in provincia di Foggia.

L’hub di Torremaggiore resterà operativo sino al 13 agosto; le attività saranno sospese durante la prossima settimana e riprenderanno regolarmente il 23 agosto.

Una notte di San Lorenzo speciale anche per Taranto e la lotta al Covid: nella notte dedicata alle stelle cadenti e ai desideri, sono state 1.302 le persone vaccinate presso l’hub nel Centro Commerciale Porte dello Jonio. Comodamente in auto, allietate dalla musica e dalla frutta fresca offerta da Coldiretti Taranto e Campagna Amica, le persone prenotate hanno potuto osservare le stelle e vaccinarsi nello stesso momento.