Vaccinazioni anticovid da oggi ai piccoli pazienti fragili 12-15 anni

Aperte alle ore 14 le prenotazioni per i nati dal 1987 al 1991 sul portale La Puglia ti vaccina

La Puglia ha voglia di uscire dalla pandemia e lo dimostra il fatto che già pochi minuti dopo l’apertura alle ore 14 delle prenotazioni per i nati dal 1987 al 1991 sul portale La Puglia ti vaccina erano esaurite a bari le date fino ai primi di luglio. Ricordiamo che oggi possono prenotare la vaccinazione sul portale La Puglia ti vaccina, con SPID, oppure con codice fiscale e tessera sanitaria, le persone nate prima del 31 dicembre 1991, quelle nate fra il 1962 e il 2005 con patologie o situazioni di compromissione immunologica, malattia rara, grave disabilità (legge 104 art. 3 comma 32. e chi se ne prende cura (caregiver).

Quanti vaccinati

Sono 2.543.159 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00, il 90.6 % delle dosi consegnate dal Commissario straordinario nazionale, 2.805.985). Intanto proseguono le vaccinazioni dei ragazzi fragili 12-15 anni e dei maturandi. Queste le ultime notizie sulla situazione di queste ore e e su chi potrà vaccinarsi domani e nei prossimi giorni.

ASL Bari

Nella città di Bari il 50 per cento dei residenti ha ricevuto già una dose di vaccino anti-Covid. La maratona vaccinale conta oltre 10mila somministrazioni quotidiane, 74.500 negli ultimi sette giorni, 841mila dall’inizio della campagna di immunizzazione contro il Covid.

Intanto questa mattina sono cominciate le somministrazioni per i “fragili” più piccoli, tra i 12 e 15 anni. I primi 150, tra “fragili” e conviventi under 16, hanno ricevuto la prima dose. Il Nucleo Operativo Aziendale Vaccini, dopo il via libera di AIFA, ha attivato i centri specialistici della ASL che seguono direttamente i soggetti fragili, cui è stata data priorità. Due le sedute vaccinali organizzate e curate dalla Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza, dal Centro Territoriale Malattie Rare (CTMR) ASL Bari e dal Centro per l’Epilessia ed Elettroencefalografia in Età Evolutiva dell’Ospedale San Paolo.

La programmazione prevede che le prossime sedute per i ragazzi fragili proseguiranno da lunedì in poi e successivamente saranno coinvolti anche i pazienti delle pediatrie ospedaliere di Altamura e Molfetta. In parallelo continuano negli hub le somministrazioni di vaccino per maturandi e fasce di età previste. Nelle ultime 24 ore sempre nel rispetto dei target fissati dal piano regionale sono state somministrate nei centri ASL 10.666 dosi, di cui 8.826 prime dosi e 1.840 seconde.

Istituto Oncologico Bari

Maxi consegna ieri pomeriggio per la farmacia dell’Istituto Tumori ‘Giovanni Paolo II’ di Bari: sono arrivate 40.900 dosi del vaccino Astrazeneca e 14 mila dosi del vaccino Johnson&Johnson, destinate alla distribuzione negli hub vaccinali della Asl di Bari.

ASL Brindisi

Nella Asl di Brindisi ieri sono state somministrate oltre 4.700 dosi. Proseguono le vaccinazioni per i maturandi: oggi in calendario, nel centro di Bozzano, 370 vaccinazioni dei ragazzi dell’istituto Ferraris-De Marco-Valzani e del liceo scientifico Fermi-Monticelli. Domani mattina, invece, a Francavilla ultimo appuntamento: saranno vaccinati 114 ragazzi dell’istituto tecnico economico Calò per un totale di circa 3.500 somministrazioni per i ragazzi delle superiori.

Domani pomeriggio in programma circa 100 vaccinazioni per i fragili tra i 12 e i 15 anni, organizzate dai reparti di Pediatria del Perrino di Brindisi e del Camberlingo di Francavilla Fontana.

ASL BT

Più di 10mila vaccinazioni in soli 2 giorni. Domani domenica 6 giugno in programma open day dedicati agli over 50 con vaccino J&J fino a esaurimento delle dosi a Bisceglie (dalle 9 alle 15), Canosa (dalle 9 alle 15), Margherita di Savoia (dalle 9 alle 13,30), Spinazzola (dalle 9 alle 13) e Trani (dalle 8 alle 13). A Barletta invece sono in programma vaccinazioni a cura dei medici di medicina generale.

ASL Foggia

Sono 392.507 le somministrazioni effettuate in provincia di Foggia dall’avvio della campagna vaccinale.

Mentre oggi si concludono le attività di somministrazione della prima dose per studentesse e studenti prossimi all’esame di maturità, proseguono le somministrazioni di prime e seconde dosi presso gli hub, i punti vaccinali e ad opera dei medici di medicina generale. Questi ultimi ad oggi hanno somministrato in tutto 113.166 di cui 16.033 a domicilio.

ASL Taranto

Oggi e domani sarà completata la vaccinazione dei maturandi di Taranto e provincia, in modalità drive through, al centro commerciale Porte dello Ionio. Oggi, fino alle 16, hanno ricevuto la prima dose circa 1.500 giovani.