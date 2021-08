Vaccinazioni, a San Lorenzo sedute straordinarie. Studenti, mancano all’appello 190mila ragazzi

ASL Bari attiva una mail per il green pass. Vaccinazioni per universitari, turisti, senza fissa dimora. Cmbiano sedi e orari in alcuni punti vaccinali

Ecco le più importanti notizie sul fronte vaccinazioni

“Vaccinazioni sotto le stelle”

E’ la novità di questo san Lorenzo diverso dagli altri anni. Il 10 agosto è in programma a Torremaggiore l’iniziativa “Vaccinazioni sotto le stelle”. L’hub vaccinale, allestito nella palestra “Di Pumpo”, la sera di San Lorenzo sarà aperto anche dalle ore 20,00 alle ore 23,00 con accesso libero. Saranno disponibili 200 dosi di vaccino, senza prenotazione. L’iniziativa si aggiunge all’attività regolarmente svolta dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.30.

Amati: “Da irresponsabili non vaccinare in fretta e poi chiedere la Dad”

“È da irresponsabili non affrettarsi nel vaccinare i quasi 190mila ragazzi mancanti all’appello e a settembre magari condannarli alla Dad per la mancata vaccinazione. Abbiamo ancora tutto il tempo per vaccinarli tutti e sfiorerebbe la responsabilità penale non farlo”. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale bilancio e programmazione Fabiano Amati.

La fascia che va dai 12 ai 19 anni è composta da 321.188 pugliesi. Di questi circa 74mila hanno ricevuto solo la prima dose, mentre oltre 60mila hanno ricevuto due dosi o dose unica, con una situazione a macchia di leopardo tra l province. Ad esempio, nella ASL BT i più giovani (12-19 anni) hanno completato il ciclo vaccinale per il 27%; nella ASL Taranto quasi il 39% con almeno una prima dose, in provincia di Foggia hanno già ricevuto la seconda dose 13.501 persone di età compresa tra 19 e 12 anni (pari al 25,8%) su 24.658 che hanno ricevuto la prima dose (pari al 46,1%) .

Sono almeno 185mila, dunque, i ragazzi pugliesi appartenenti a questa fascia che sono ancora da vaccinare, circa il 58% della popolazione di riferimento. «Un dato ancora troppo ampio che non ci lascia tranquilli in vista dell’apertura dell’anno scolastico», afferma Amati, che continua «Non potrà essere giustificato nemmeno un altro giorno di lezione in Dad, soprattutto se si consideri che incombe sulla Regione la responsabilità vaccinale e quindi il dovere di tenere aperti i centri vaccinali anche ad agosto, per garantire il raggiungimento dell’obiettivo di copertura».

Bari. Universitari e turisti, vaccini senza prenotazione

A partire da lunedì 9 agosto e fino al 15 settembre tutti gli studenti iscritti alla Università di Bari non ancora vaccinati potranno accedere agli hub aziendali senza prenotazione. Gli studenti accederanno al centro vaccinale più vicino, muniti di carta di identità, tessera sanitaria, certificato di iscrizione o tesserino universitario, in base al calendario di agosto con giorni e orari di apertura degli hub, consultabile sul sito internet della ASL Bari e sui profili social. Stesso trattamento per i turisti i vacanza per almeno 15 giorni che si sono prenotati e, per la giornata di oggi, per i senza fissa dimora.

Senza fissa dimora ed extracomunitari, la Puglia si mobilita

Giornata di vaccinazioni anti Covid del NOA in sinergia con il Comune di Bari, Caritas Bari-Bitonto, e con la collaborazione delle diverse comunità, dei condomini sociali, dei servizi di prossimità e dell’Unità di strada, per mettere in sicurezza le persone senza fissa dimora e gli stranieri ai quali è stato assegnato il codice Stp (“Stranieri Temporaneamente Presenti”) per richiedere prestazioni sanitarie. Si tratta di persone senza dimora, migranti, minori non accompagnati, cittadini accolti nelle case di comunità o condomini sociali organizzati dal Comune, negli sprar o nelle comunità diffuse sul territorio.

Larghissima l’adesione: superati 300 accessi alla Casa delle Culture nel quartiere San Paolo con le vaccinazioni che sono andate avanti per tutto il pomeriggio. Al lavoro medici, infermieri e operatori del Dipartimento di prevenzione in tre differenti box vaccinali e in un’area dedicata ai tamponi molecolari riservati a tutti i vaccinandi per testare l’incidenza di infezioni anche asintomatiche e prevenire eventuali catene di contagio.

Dallo scorso 10 maggio l’assessorato al Welfare ha avviato una campagna di sensibilizzazione sull’importanza della vaccinazione attivando, in collaborazione con la cooperativa sociale CAPS, due sportelli informativi per accogliere le istanze: uno fisso, presso il centro diurno AREA 51, e uno itinerante affidato al servizio Unità di strada, utile a fornire informazioni e supporto ad ogni tipologia di utente grazie anche alla presenza di mediatori linguistici che hanno agevolato il percorso di conoscenza, raccolto le adesioni e supporto gli utenti nel momento della prenotazione.

Parallelamente è stato avviato un servizio di monitoraggio e raccolta delle adesioni presso i servizi comunali predisposti per l’accoglienza, gli sportelli di informazione e i servizi di strada in modo da predisporre un piano di programmazione con date e orari da concordare con i servizi sanitari.

Il vaccino utilizzato è Janssen, che permette di assicurare con una sola somministrazione l’immunità visto anche il ricorso frequente tra queste comunità a spostarsi da un posto all’altro, evitando così la difficoltà di coordinare la seconda dose. L’assessorato al Welfare sta intanto attivando l’apertura dei dormitori h24 per i prossimi due giorni, per accogliere tutte le persone che potrebbero aver necessità di maggiore riposo e protezione dopo la vaccinazione.

Anche nel Punto Vaccinale della Fiera di Foggia è in corso la vaccinazione dei cittadini stranieri che vivono negli insediamenti informali della provincia, attività svolta in collaborazione con le associazioni che operano negli stessi insediamenti. Ad oggi vaccinate già 300 persone. A coloro che non sono in regola con l’ingresso e il soggiorno in Italia viene rilasciato, contestualmente, il Tesserino “Stranieri Temporaneamente Presenti” (S.T.P.), grazie al quale sono assicurate le cure urgenti, essenziali e continuative. In accordo con la prefettura, infine, è iniziata la vaccinazione di cittadini stranieri accolti presso i Centri di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) presenti sul territorio. Già vaccinati 50 ospiti dei C.A.S. di San Giovanni Rotondo. In programma martedì 10 agosto altre vaccinazioni presso il Centro di Accoglienza Straordinaria di Foggia.

Sempre a Foggia continuano le somministrazioni di prime e seconde dosi presso la casa circondariale.

Vaccini: quanti pugliesi?

Sono 4.988.422 le dosi di vaccino anticovid somministrate sino ad oggi in Puglia (dato aggiornato alle ore 17.00 dal Report del Governo nazionale) pari al 97.7% di quelle consegnate dal Commissario nazionale per l’emergenza.

In particolare, l’81% della popolazione residente in provincia di Bari ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti Covid, ed è salito al 68% il dato di quanti oggi hanno completato l’intero ciclo vaccinale, mentre nella provincia di Brindisi la copertura è del 75,5% con la prima dose e del 63% con il ciclo completo..

Sono 352.021 i cittadini della provincia Bat che hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino: si tratta del 71% della popolazione vaccinabile. In particolare, 250.295 cittadini hanno ricevuto la prima dose mentre 189.875 hanno completato il ciclo vaccinale.

In provincia di Foggia sono 734.001 le somministrazioni effettuate dall’avvio della campagna vaccinale.Ad oggi ha ricevuto almeno una dose di vaccino il 65,7% della popolazione con 411.116 prime dosi somministrate; ha invece concluso il ciclo vaccinale il 52,2% con 322.885 seconde dosi.

Nella provinciali Taranto, dall’inizio della campagna vaccinale sono state somministrate, in totale, oltre 696mila dosi di vaccino. Hanno completato il ciclo vaccinale oltre 331mila cittadini. Poco più del 75% della popolazione tarantina ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Nuovi orari di alcuni Hub

Confermata la riapertura del Punto Vaccinale di Popolazione della Scuola “De Palma” di San Severo che dal 9 agosto seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle ore 14,00 alle ore 20, 00 e il sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00.

Le vaccinazioni in programma dal 10 al 28 agosto nel Punto vaccinale PVP 1 Palazzetto dello Sport di Lecce verranno effettuate presso il PVP 2-Caserma Zappalà (ingresso Viale Grassi). Le persone con appuntamento in questo arco temporale al Palazzetto dello Sport vengono contattate e convocate per un nuovo appuntamento nella Caserma Zappalà.

La Caserma Zappalà è aperta:

Dal 9 al 13 agosto dalle ore 9 alle ore 13

Dal 17 al 28 agosto dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18. Rimane chiusa il 14, 15, 16, 22, 26 e 29 agosto.

Rilascio green pass: ASL Bari attiva dal 10 agosto una mail per segnalazioni e informazioni

Uno sportello virtuale con un indirizzo e-mail dedicato per raccogliere tutte le segnalazioni e le richieste di informazioni relative al rilascio del green pass, documentazione nazionale che certifica la vaccinazione anti Covid, la guarigione e l’esito negativo di un tampone antigenico o molecolare. E’ l’iniziativa della ASL di Bari, che ha predisposto un nuovo canale di posta elettronica greenpass@asl.bari.it per potenziare e migliorare i flussi informativi su tutte le informazioni riguardanti il rilascio della certificazione verde Covid 19.

La casella di posta sarà attiva a partire da martedì 10 agosto: tutti gli utenti della provincia di Bari che avranno bisogno di supporto o che hanno necessità di segnalare un qualunque tipo di esigenza e/o difficoltà potranno scrivere a greenpass@asl.bari.it. Le segnalazioni saranno raccolte da operatori adeguatamente formati che assicureranno la presa in carica e l’intervento sulle diverse istanze.