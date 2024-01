Urbanistica a sostegno dello sviluppo economico

Un incontro in Regione con l’ANCI per aggiornare le linee guida sullo Sportello unico delle Attività Produttive

La Regione Puglia ha ospitato il primo incontro del tavolo con l’Anci, gli ordini professionali e le associazioni di categoria per illustrare l’aggiornamento delle linee guida sullo Sportello Unico delle attività produttive. Si tratta della disciplina dell’art 8 del DPR 160/2010.

“In Puglia – ha detto in una nota il consigliere regionale delegato all’Urbanistica, Stefano Lacatena – dobbiamo fornire una chiave interpretativa coerente con le nuove norme e in grado di sostenere lo sviluppo delle nostre imprese senza dimenticare la tutela del paesaggio e dell’ambiente. Stiamo accendendo i fari su un’area di contatto tra l’Urbanistica e lo sviluppo economico: si possono ottenere grandi risultati, seguendo la direzione della semplificazione burocratica e della redazione di una disciplina chiara e di facile applicazione. Abbiamo eliminato – continua Lacatena – gli ampliamenti volumetrici una tantum perché un imprenditore che decide di aumentare la volumetria del suo insediamento lo fa sulla base di un piano industriale e di investimento, quindi in modo strutturato e non contingente. E ancora: mettiamo l’accento sul riuso del patrimonio edilizio esistente, eliminando la verifica di altre aree disponibili laddove possibile e ci occupiamo di snellire gli iter procedurali. Un impianto, quindi, perfettamente in linea con gli ultimi interventi legislativi che abbiamo portato a termine. Un’impresa deve sapere che interventi può fare, quali sono i limiti e i punti di forza in un contesto normativo ben definito. Su questo testo – conclude il consigliere delegato – abbiamo chiesto il parere degli operatori nella certezza di raggiungere, a breve, un altro importante obiettivo per coniugare l’urbanistica con la crescita economica del territorio”.