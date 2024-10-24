Università di Bari, non solo corsi ma strategie green

La sostenibilità non s’improvvisa, si studia. L’approccio degli atenei

Dalla giurisprudenza all’informatica, dalla biologia all’architettura, dalle tecnologie all’agritech. La declinazione “green” sta diventando una precondizione un po’ in tutti i campi e questo significa anche che, per ogni mercato che si apre o ambito applicativo che si prospetta, diventa sempre più necessaria una preparazione adeguata.

Le università, i centri di alta formazione, i percorsi di dottorato si stanno aprendo alla sostenibilità e riuscire ad applicare le ormai imprescindibili competenze collegate all’impatto ambientale in campo economico, sociale o ambientale richiede soprattutto una trasversalità che di per sé rappresenta una rivoluzione formativa.

Al di là dei corsi di laurea, delle collaborazioni, dei partenariati di terza missione, di rassegne (come il Festival dello Sviluppo Sostenibile) o convegni (come Pink&Green. La parola alle donne dell’economia circolare) e progetti scuola-università che puntano a orientare gli studenti verso un’innovazione che abbia un’impronta ecologica sempre meno impattante, è proprio la centralità del tema ambientale che inizia a spiccare.

Calcolare il footprint, ossia stimare l’impatto delle nostre azioni capendo quanto anche le scelte più piccole incidano sull’ambiente, producendo rifiuti e inquinamento o al contrario ottimizzando e riutilizzando le risorse a disposizione, comincia a fare la differenza. Il materiale didattico o amministrativo è sempre più digitale (in modo da ridurre il consumo di carta e l’impiego di inchiostri) e reperibile online (abbattendo spostamenti e costi di trasporto per recuperarlo e permettendo di stamparlo solo al bisogno). Differenziare i rifiuti è una pratica comune negli uffici. Usare posate compostabili in mensa o distributori di acqua che riducono l’uso delle bottiglie in plastica sono modelli che cominciano a prendere piede diffusamente. Altre buone prassi, invece, sono ancora eccezioni come i servizi navetta a disposizione di staff e studenti per raggiungere le fermate di autobus e metro così da disincentivare l’utilizzo di ciclomotori e automobili, l’adozione di mezzi elettrici all’interno dei campus o le mense bio dove i prodotti provengono dagli orti biologici ed ecosostenibili.

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L’educazione al cambiamento e l’alta formazione

Le università possono avere un ruolo guida in termini di transizione, influenzando le politiche locali e nazionali attraverso la ricerca scientifica, le partnership istituzionali, promuovendo un’offerta formativa che aumenti la conoscenza sullo sviluppo sostenibile. Non solo servono corsi di studio aggiornati e al passo con i tempi o sempre più esperti per affrontare le sfide globali ma proprio la cosiddetta “terza missione” delle università ha il compito primario di sensibilizzare la comunità locale al cambiamento nel suo impegno istituzionale proattivo anche nelle questioni di giustizia sociale e climatica richieste dagli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda2030 delle Nazioni Unite.

Le tre università modello in questa direzione, al momento, sono quelle americane. Le più sostenibili al mondo sono Berkeley in California, l’Università di Toronto e la University of British Columbia. Subito sotto ci sono l’Università di Edimburgo e le australiane University of Sydney e University of New South Wales seguite da Tokyo. La prima edizione di QS Sustainability Rankings 2023 ha stilato una graduatoria che valuta le prestazioni di sostenibilità sociale e ambientale di 700 università in tutto il mondo sulla base di otto indicatori chiave: istituzioni sostenibili, formazione sostenibile, ricerca sostenibile, uguaglianza, scambio di conoscenze e competenze, impatto della formazione, prospettive occupazionali e qualità della vita.

Le italiane, e in particolare Bologna al 37° posto (prima in Italia e nona in Europa), l’Università di Padova al 76° posto e il Politecnico di Milano al 98°, compaiono invece tra le prime cento nella classifica internazionale stilata da Times Higher Education, che valuta le prestazioni degli atenei rispetto ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, Sdg) delle Nazioni Unite. Nell’edizione 2022 ha visto la partecipazione record di 1.524 istituti da 110 Paesi.

Rete delle Università Sostenibili: il cambio di passo

Promossa dalla Crui – Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, nel luglio 2016 è nata la Rus – Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile, la prima esperienza di coordinamento e condivisione tra gli Atenei italiani impegnati sui temi della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale.

La finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale), in modo da incrementare le ricadute in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti alla Rete, per contribuire al raggiungimento degli SDGs, e per rafforzare la riconoscibilità e il valore dell’esperienza italiana a livello internazionale. Tra gli obiettivi c’è anche la creazione di una community capace di sviluppare, disseminare, trasferire, adattare best practices con una particolare attenzione alle dimensioni di sostenibilità nei ranking internazionali e al raggiungimento dei Sustainable Development Goals.

A Torino il 25-26 ottobre, si terrà l’Assemblea Generale della Rus si terrà in occasione dell’evento “Youth4Climate & Universities for the future: Sparking Solutions for Climate Action” dedicato ai giovani e organizzato in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e con Undp – United Nations Development Program. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro e confronto e vedrà la partecipazione del Tavolo Tecnico Comunità Studentesca, i cui membri avranno l’opportunità di presentare il lavoro svolto a un anno e mezzo dalla creazione del Tavolo.

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Gli Atenei pugliesi si alleano: buone prassi per lo sviluppo sostenibile

Anche le 5 Università pugliesi hanno dato vita a una rete regionale di coordinamento per lo sviluppo sostenibile per “fare sistema” nella promozione delle strategie green. La “Rus Puglia”, articolazione territoriale della Rete nazionale che comprende 86 Università, sottoscritta lo scorso maggio da Università degli studi di Bari Aldo Moro, Università del Salento, Università di Foggia, Politecnico di Bari, Università Lum Giuseppe Degennaro, rappresenterà un punto di riferimento non solo per il mondo accademico ma anche per le istituzioni pubbliche del territorio, a partire dalla Regione Puglia, per il tessuto economico e per la società civile pugliese.

L’Accordo interuniversitario è stato una novità di rilievo perché, sinora, solo in cinque Regioni (Piemonte, Lombardia, Campania, Abruzzo e Toscana) le Università erano riuscite a fare rete regionale, lavorando in sinergia anziché individualmente.

Quali i compiti affidati alla RuS Puglia?

Ideare iniziative congiunte su scala territoriale in coordinamento con la Rus nazionale;

elaborare proposte da sottoporre alla Regione Puglia e a soggetti pubblici o privati del territorio, sugli aspetti istituzionali, sociali, economici e culturali legati alla sostenibilità;

mettere in comune conoscenze, competenze, proposte e progettualità promuovendo la collaborazione, lo scambio di informazioni, le attività di disseminazione e comunicazione sulla sostenibilità in ambito intra ed extra universitario;

promuovendo la collaborazione, lo scambio di informazioni, le attività di disseminazione e comunicazione sulla sostenibilità in ambito intra ed extra universitario; diffondere buone pratiche per favorire lo sviluppo sostenibile;

incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere sinergicamente dalle 5 Università, in modo da contribuire al raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile (SDGs).

“Ci impegniamo come Atenei pugliesi – aveva detto il rettore di UniBa Stefano Bronzini – a fare rete su un tema decisivo per il futuro, un impegno che ci eravamo assunti in seno alla Crui già nel 2016 e che oggi con grande soddisfazione facciamo proprio come sistema universitario pugliese. Una corretta e efficace transizione ecologica coinvolge trasformazioni sociali, culturali ed economiche. Per questo occorre partire dalla missione universitaria della formazione e costruire una politica educativa e formativa trasversale a tutte le discipline impegnate per la sostenibilità. Le Università italiane hanno un importante ruolo nel cambiamento della società proprio in virtù del loro compito istituzionale nel campo della formazione, della ricerca scientifica e della terza missione”.

Per Isabella Pisano, delegata del rettore alla sostenibilità: “La creazione della Rus Puglia rappresenta un formidabile esempio di sinergia accademica votata alla promozione di uno sviluppo armonioso e sostenibile nel territorio pugliese. Questa iniziativa incarna un catalizzatore cruciale per la convergenza di conoscenze, competenze e iniziative mirate a un futuro più resiliente e sostenibile. La sua genesi rappresenta una pietra miliare nella progressione verso una governance universitaria responsabile e consapevole dei temi emergenti legati alla sostenibilità”.

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Università di Bari, non solo corsi ma una Strategia green

Nel piano strategico d’Ateneo 2024-2026, che racconta l’orizzonte verso cui punta l’Università degli studi di Bari Aldo Moro nel farsi interprete di nuovi modelli di sviluppo rispetto al secolo passato, il tema della sostenibilità è centrale, dunque, non solo nei corsi di studio.

Tra i primi Atenei italiani, Uniba partecipa dal 2011 alla UI GreenMetric World University Ranking, la prima classifica mondiale delle Università progettata per costruire un ambiente più sostenibile, partecipando alla lotta contro i cambiamenti climatici globali, al risparmio energetico e idrico, al riciclo dei rifiuti e al trasporto “green”. Nella stessa direzione si trova l’adesione al Times Higher Education Impact Rankings dal 2020, le uniche classifiche di Performance globali che valutano le Università rispetto agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDGs). Da evidenziare il progresso di UniBa nella QS World University Rankings, l’unica classifica del suo genere a sottolineare l’Occupabilità, la Sostenibilità e la Ricerca internazionale, dove i risultati si ottengono dall’analisi di 17,5 milioni di articoli accademici e sulle opinioni di esperti di oltre 240.000 docenti e datori di lavoro accademici: UniBa è passata dalla fascia 801-1000 del 2022 alla fascia 741-750 nel 2023. In tema di sostenibilità con Times Higher Education Impact Rankings, UniBa si colloca nella fascia 201-300 su un totale di circa 1.600 Atenei; tra quelli italiani è al 7° posto su 21 Atenei e al 2° posto su 5 nel Mezzogiorno alle spalle di L’Aquila.

Nel 2018 ha inoltre istituito il “Centro di Eccellenza di Ateneo per la Sostenibilità – Sustainability Center” il cui scopo è proprio la promozione della cultura della sostenibilità, favorendo la nascita di insegnamenti, corsi di laurea e post lauream interdisciplinari oltre a favorire, come si legge nello Statuto:

la partecipazione degli studenti con l’istituzione del Green Office;

la promozione del dialogo tra università e territorio sullo sviluppo sostenibile;

il contributo all’Agenda Urbana e Metropolitana e al raggiungimento dei Sustainable Development Goals;

l’incoraggiamento alla collaborazione tra università e imprese per la transizione verso la sostenibilità;

l’attenzione alla governance universitaria per renderla compatibile con l’Agenda2030 e con la Strategia Nazionale dello Sviluppo Sostenibile;

il supporto di enti, istituzioni, associazioni e stakeholder nel monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle politiche e pratiche di sostenibilità;

la transizione verso un Ateneo Sostenibile, attraverso il coinvolgimento di tutti i protagonisti della comunità universitaria.

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Offerta accademica ‘trasversale’

Solo scorrendo l’offerta accademica dell’Ateneo Aldo Moro ci si accorge di come stia aumentando la sensibilità verso modelli ecosostenibili e competenze green. Aumentano i corsi ma soprattutto, leggendone la descrizione, si capisce come sia cambiato l’approccio dai più classici (scienze delle piante o biologia) ai più innovativi e trasversali (giurisprudenza o economia):

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L’elenco è esemplificativo ma “povero” non racchiudendo né il complesso degli insegnamenti di corsi di laurea e master né la ricerca accademica che si svolge nell’ambito dei dottorati e degli importanti progetti internazionali in cui l’Ateneo barese è coinvolto ma già dire che, ad esempio, nel luglio 2023 ci sia stata la prima seduta di laurea che ha consegnato il titolo di esperto in Innovazione, Governance e Sostenibilità fa capire il cambio di passo intrapreso verso la trasversalità green.

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Corsi di alta formazione specialistica in partnership con le aziende

Allo stesso modo sono sempre più numerose le collaborazioni per corsi di alta formazione specialistica. Basti un esempio con bando in scadenza (domanda da presentare entro il 24 ottobre 2024): “Gestione dei rifiuti nell’economia circolare” in collaborazione con il Conai.

“Creare figure professionali con competenze nell’economia circolare è essenziale, non solo per le imprese, ma per l’intera comunità” spiega Patty L’Abbate, vicepresidente della Commissione Ambiente della Camera dei deputati, che ha partecipato alla presentazione del corso. “Diventare imprese competitive e circolari significa adottare un nuovo approccio alla produzione, alla progettazione dei prodotti, e ridurre significativamente l’impatto ambientale grazie a processi innovativi. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale formare green manager capaci di supportare la trasformazione necessaria, sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione. Questo corso rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra il mondo accademico, le istituzioni e l’industria, che insieme hanno saputo creare un’opportunità formativa unica. Un’iniziativa che permette ai giovani di acquisire le competenze richieste per affrontare le sfide del futuro e contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio. Per i giovani, si aprono concrete opportunità di carriera in un mercato del lavoro sempre più orientato al futuro e alle pratiche sostenibili. Per la comunità, i benefici includono un miglioramento della qualità della vita, una riduzione dell’inquinamento e una maggiore attenzione alla salute. Attraverso i green jobs, offriamo ai giovani di Puglia e Basilicata la possibilità di diventare protagonisti del cambiamento, mettendo le proprie competenze al servizio del bene comune e della loro comunità”.

Allo stesso modo, sono sempre più frequenti le iniziative ambientaliste che coinvolgono gli studenti. La Commissione Sostenibilità del Consiglio degli Studenti dell’Università di Bari, per esempio, in collaborazione con l’organizzazione di volontariato 2Hands ha proposto nei giorni scorsi la seconda edizione di “2handsUniBa – Cleanup per lo Sviluppo Sostenibile“ nell’ambito del Tavolo di Lavoro della Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile “Comunità Studentesca”, e con l’intento di contribuire attivamente a un futuro più sostenibile.

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