Una Puglia tutta la leggere e da vivere: gli eventi dal Gargano al Salento

L’estate è tempo anche per rilassarsi. Perchè non partecipando a rassegne e manifestazioni di cui il Tacco d’Italia è ricco? Qui una prima selezione di eventi per la stagione più calda dell’anno

Torna a Bari la seconda edizione di “Lungomare di libri”, in programma da venerdì 1 a domenica 3 luglio. Tre serate in cui la città verrà trasformata in una grande libreria a cielo aperto con libri in vendita sulla Muraglia e incontri in altre location che affacciano direttamente sul mare: dal cuore della città Vecchia, a largo Vito Maurogiovanni passando per il fortino Sant’Antonio. A fare da cornice all’evento, la mostra inaugurata sabato scorso nel teatro Margherita dedicata allo street artist americano Obey (dopo il successo di Bansky).

Un weekend all’insegna di incontri (44 in tutto) con oltre 30 editori e una decina di librerie pugliesi riuniti intorno a un unico tema: “Leggere il mondo”. Tra gli ospiti più attesi ci sono il teologo Vito Mancuso, lo storico Luciano Canfora, Valentina Petrini con il suo libro inchiesta sull’ex Ilva, “Il cielo oltre le polveri. Storie, tragedie e menzogne sull’Ilva”, l’ex ministro della Giustizia Claudio Martelli con “Vita e persecuzione di Giovanni Falcone”. Presenti anche gli scrittori Valeria Parrella, Chiara Tagliaferri, Francesca Cavallo, Paolo Rumiz, Giorgio Scaramuzzino, Alessandro Vanoli, Giovanna Casadio.

Tra gli altri appuntamenti in calendario ci sono presentazioni delle ultime novità dell’editoria pugliese, con gli incontri che si svolgeranno in un camper itinerante tra corso Vittorio Emanuele II e il Fortino e i percorsi di lettura ‘Ponti e notti di pace’ dell’assessorato al Welfare.

Per la seconda edizione “Lungomare di libri” ha visto il Comune lavorare insieme con il Salone Internazionale del Libro di Torino, con il contributo della Regione Puglia e dei Presidi del Libro. Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti. É possibile consultare il programma sul sito del Comune di Bari.

Locorotondo, la bellezza del borgo storico a lume di candela

Restando in area Barese, nel grazioso, piccolo, borgo di Locorotondo martedì 5 e mercoledì 6 luglio ci sarà un doppio appuntamento. Tornano infatti i tradizionali festeggiamenti di Santa Lucia e la Festa delle Luci, tra musica, eventi culturali e sportivi. Tema di quest’anno è la pace. Il primo evento, in programma nella serata del 5 nel centro storio di Locorotondo, è “LUMinARIA: living life in peace”, lo spettacolo di luci, musica e fuochi barocchi.

Non solo: sarà possibile effettuare una visita guidata “Discovering darkness: alla scoperta del buio”: un’esperienza sensoriale unica nel suo genere che trasporterà i visitatori tra le bellezze del borgo antico guidati dalle parole e dai racconti di una guida esperta a lume di candela. Il 6 luglio sarà il giorno dedicato proprio alla festività di Santa Lucia con le reliquie arrivate per concessione direttamente da Siracusa. Maggiori informazioni sul sito.

In Salento anche un borsa per sostenere la cultura

In Salento è in corso fino al 31 agosto il Salento book festival, la più grande rassegna itinerante pugliese che porta storie in piazza, tra vicoli, giardini, castelli e belvedere sul mare. Tra i nomi, Andrea Delogu con il suo libro “Contrappasso”, Antonio Caprarica che presenterà i libri “Elisabetta. Per sempre regina” e “William & Harry. Da inseparabili a nemici”, passando per Nicola Gratteri con “Complici e colpevoli” e Luca Bianchini con “Le mogli hanno sempre ragione”. Ci sarà anche Giorgia Soleri con “La signorina nessuno”.

La 12esima edizione de Salento Book festival è organizzata dall’associazione culturale Festival Nazionale del Libro, ideata e diretta dal giornalista Gianpiero Pisanello, e quest’anno fa tappa in sette comuni della provincia di Lecce: Collepasso, Corigliano d’Otranto, Cutrofiano, Gallipoli, Nardò, Parabita e Tuglie.

Tra le novità di quest’anno c’è anche una nuova creazione sostenibile: una borsa, la “Pop bag”, bianca in cotone made in Salento, interamente stampato a mano con i rosoni tipici della Puglia. Un parte del ricavato della “limited edition” sarà devoluto in cultura a sostegno del Salento Book Festival.

Foggia, appuntamenti con la musica nel chiostro di Santa Chiara

Si apre il 3 luglio con Antonella Ruggiero e si chiude il 28 agosto per il concerto per Astor Piazzolla con l’orchestra di Sanremo. In mezzo fantastiche domeniche d’estate con “Non soli ma ben accompagnati”, otto appuntamenti nel chiostro di Santa Chiara, a Foggia. La rassegna è inserita all’interno della XIX edizione 2022 del Festival d’Arte Apuliae, sostenuta dalla Regione Puglia e nel cartellone di “Foggia estate”. Al via domenica 3 luglio con “Note a margine dell’estate” e la voce di Antonella Ruggiero. Il 10 luglio ci sarà“Pin Drop”, di e con Adam Ben Ezra, il musicista e polistrumentista che ha dato una nuova vita al contrabbasso. Il 17 luglio è di scena “Hugs” con la musica emozionale ed emozionante del pianista Maurizio Mastrini e il Quartetto Hugs, con Terukazu Komatsu e Margherita Tamburi ai violini, Matilde Giorgis alla viola e Minna Pehkonen al violoncello.

Il 7 agosto è la volta di “Quando il rock mette il frac”, con le immortali canzoni di Beatles, Stones, Led Zeppelin e Queen rielaborate da Roberto Molinelli ed eseguite dal Trio Dante, con Luca Marziali al violino, Roberto Molinelli alla viola e Danilo Squitieri al violoncello.

21 agosto tutto al femminile con “Musica, Maestra!” e le sette donne del Chimera Ensemble (Emilia Di Pasquale direttrice e arrangiatrice, Beatrice Ciofani e Tamara Manganaro ai violini, Adriana Marinucci alla viola, Flavia Massimo al violoncello, Valentina Di Marco al pianoforte, Natalia Tiburzi voce) accompagnate dall’attrice Alessandra Relmi.

La rassegna si chiude il 28 agosto con “Piazzolla e Galliano” concerto per il trentennale della morte del reinventore del tango, con Cesare Chiacchiaretta al bandoneon e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta da Giancarlo De Lorenzo.

Gli eventi sono organizzati dall’Associazione Spazio Musica con il contributo della Regione Puglia e in collaborazione col Comune di Foggia. Tutti i concerti sono gratuiti fino a esaurimento posti e avranno inizio alle ore 21.