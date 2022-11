Una fotografia ai 42 porti pugliesi per rilanciare la Blue Economy

Porti efficienti per rilanciare la pesca professionale

Il progetto Appesca ha fornito una fotografia dei 42 porti pugliesi monitorando l’ambiente, l’occupazione, le infrastrutture, le marinerie e l’acquacoltura, con l’obiettivo di capire i fabbisogni degli scali, pianificare e introdurre interventi per la conservazione e gestione delle risorse biologiche del mare e delle acque interne, ma anche offrire un’analisi funzionale sul comparto della pesca per programmare interventi a sostegno delle attività marinare nell’ottica della sostenibilità.

Sostenuta dal Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca Misura 1.26 “Innovazione”, la Regione Puglia con Asset, la sua agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio ha così monitorato la costa con un progetto interdisciplinare insieme a Capitanerie di Porto, Comuni, Agenzia territoriale per il servizio di gestione dei rifiuti Ager e Asl territorialmente competenti ma coinvolgendo, per il monitoraggio, anche giuristi, biologi e ingegneri, pescatori e imprese di pesca.

Tre attività, tre risultati e un database prezioso

Il Progetto ha dipinto un quadro d’insieme delle infrastrutture portuali e dell’intero comparto peschereccio.

Tre le attività:

Fotografia e analisi dello stato dei porti pescherecci pugliesi : ricognizione e rilievo delle infrastrutture portuali, criticità e fabbisogni in termini di servizi, indagini batimetriche, geomorfologiche e topografiche.

: ricognizione e rilievo delle infrastrutture portuali, criticità e fabbisogni in termini di servizi, indagini batimetriche, geomorfologiche e topografiche. Analisi del settore della pesca regionale e sviluppi nell’ambito della Blue Economy : censimento della flotta stanziale nei porti pugliesi e analisi dello sbarcato, nonché fotografia delle attività legate alla diversificazione e alle altre attività rientranti nell’ambito della Blue Economy.

: censimento della e analisi dello sbarcato, nonché fotografia delle attività legate alla diversificazione e alle altre attività rientranti nell’ambito della Blue Economy. Tavoli tecnici con stakeholder: disamina delle criticità e raccolta delle istanze, rilevamento degli studi, progetti e buone pratiche già in atto con la prospettiva di efficientare e promuovere il settore a livello locale e nazionale.

Tre i risultati:

Pubblicazione di un report “Analisi dello stato dei porti pugliesi e fabbisogni di adeguamento ed efficientamento per la pesca professionale”, con schede porto per ogni sito portuale con le informazioni e i dati reperiti a seguito delle analisi e ricognizioni svolte.

con schede porto per ogni sito portuale con le informazioni e i dati reperiti a seguito delle analisi e ricognizioni svolte. un progetto GIS che ha portato alla creazione di un archivio georeferenziato contenente tutte le informazioni raccolte ed elaborate. Dati che fotografano i porti, i servizi, i dati della pesca.

che ha portato alla creazione di un contenente tutte le informazioni raccolte ed elaborate. Dati che fotografano i porti, i servizi, i dati della pesca. Ecoisole Appesca ovvero installazione e monitoraggio di sistemi di raccolta in porti pilota a beneficio dei pescatori per il conferimento dei rifiuti legati alle attività di pesca insieme a quelli pescati dal mare a prevalente componente plastica (marine litter).

Questa raccolta di informazioni non è fine a se stessa. Se è di “assoluta novità” per la Puglia, che ora potrà contare su un database ricco di informazioni quali-quantitative utile a tracciare un modello di sviluppo sostenibile e innovativo, l’obiettivo finale sarà:

pianificare interventi che possano incentivare la conservazione e gestione razionale delle risorse biologiche del mare e delle acque interne;

e delle acque interne; ridurre l’utilizzo delle materie plastiche anche in un’ottica di riciclo;

anche in un’ottica di riciclo; migliorare e rafforzare la governance territoriale e dei settori della pesca e dell’acquacoltura;

accompagnare le imprese ittiche ad intercettare fondi dei programmi europei di ricerca.

sviluppare e innovare il settore della pesca , promuovendo la nascita e l’aggregazione delle imprese,

, promuovendo la nascita e l’aggregazione delle imprese, sostenere processi che accrescano igiene e qualità dei prodotti,

favorire nuove opportunità attraverso la Blue Economy

ma può rappresentare nell’immediato anche un ottimo supporto per raccogliere bisogni e necessità del comparto, così da individuare, ad esempio, dove creare ormeggi sicuri, dove posizionare colonnine di approvvigionamento, i box per gli attrezzi, le cassette per il trasposto biodegradabili e quanto serve alle marinerie pugliesi.