Una Casa di Comunità per persone vulnerabili a Gravina in Puglia

La struttura inaugurata stamattina. Sono già 800 le persone accolte in queste strutture. Bottalico: “ Un modello contro la povertà abitativa e socio-sanitaria ormai diffuso in tutta Italia”

A Gravina di Puglia da oggi c’è una casa tutta speciale, una nuova Casa di Comunità per persone vulnerabili. Si trova in via Ancona 14 ed è stata intitolata al sacerdote Eustachio Montemurro, molto amato nella sua città natale. Si tratta di un condominio sociale finanziato dall’assessorato al Welfare e gestito, a seguito di bando pubblico e co-progettazione, dall’APS “Feel at Home”, destinato ad accogliere uomini e donne in condizioni di emergenza abitativa.

La struttura, che potrà ospitare sia nuclei familiari sia singoli, è suddivisa in due moduli abitativi da sei posti l’uno, ciascuno dotato di tre stanze, tre bagni e una cucina-soggiorno comune che si aggiunge allo spazio lavanderia. L’equipe è composta da un assistente sociale coordinatore e due operatori socio-sanitari. Agli ospiti saranno garantiti, oltre che vitto e alloggio, anche percorsi di orientamento lavorativo e servizi di mediazione linguistica (se necessari).

Bottalico: “Ci impegniamo affinché la casa continui a essere una priorità per tutti”

Giustamente soddisfatta l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, che ha inaugurato la struttura destinata ai cittadini più vulnerabili baresi in situazione di povertà abitativa e socio-sanitaria e che parla di “scelta lungimirante”. Le Case di Comunità e i condomini sociali furono avviati infatti in via sperimentale nel 2016 anni fa a Bari in risposta all’emergenza abitativa di singoli e/o famiglie grazie alla co-progettazione e collaborazione con enti del Terzo settore attivi nell’area metropolitana di Bari, e col tempo si sono diffuse in tutta Italia al punto da essere riconosciuta ormai buona prassi a livello nazionale. “Oggi sono più di 800 le persone accolte ogni anno in queste strutture – spiega l’assessora Bottalico – , con l’opportunità di partecipare a percorsi di inserimento sociale e lavorativo. Un modello di intervento oggi adottato anche nell’ambito dei finanziamenti PNRR e Pon Metro plus. Mentre il governo taglia il fondo affitti, non interviene né per contrastare l’aumento dei mutui né per favorire politiche straordinarie per la casa, noi ci impegniamo affinché la casa continui a essere una priorità per tutti”.

L’associazione “Feel at Home”

Negli anni, anche grazie alle risorse messe a disposizione dall’assessorato al Welfare di Bari, l’associazione “Feel at Home” è riuscita ad ampliare la propria equipe e a dare risposte più efficaci in termini di progettualità, garantendo a molti degli ospiti dei servizi a bassa soglia percorsi di accompagnamento al lavoro e di acquisizione di una propria autonomia, coerentemente con l’obiettivo delle Case di Comunità che è quello di supportare chi vive una dimensione di particolare fragilità con prestazioni e servizi integrati.

Le informazioni per chi è interessato al servizio

Chiunque sia interessato a ricevere informazioni o prenotare un appuntamento può contattare il numero di telefono unico del Welfare comunale (080 5777777) oppure il numero del Municipio di riferimento.

I cittadini italiani e stranieri residenti possono accedere al servizio recandosi, previo appuntamento telefonico, allo sportello del Segretariato sociale del Municipio di appartenenza.

I cittadini italiani non residenti possono accedere al servizio recandosi, previo appuntamento telefonico, allo sportello del Segretariato sociale della ripartizione Servizi alla persona – Ufficio di Piano – largo Ignazio Chiurlia, 27 (Bari), negli orari di apertura al pubblico.

I cittadini stranieri non residenti possono accedere al servizio recandosi allo sportello del Segretariato sociale della ripartizione Servizi alla persona – Ufficio di Piano – Sportello dell’Ufficio Immigrazione – Largo Ignazio Chiurlia, 27 (Bari) negli orari di apertura al pubblico. In alternativa i cittadini stranieri non residenti possono accedere al servizio chiamando lo 080 5773968 o effettuando una videochiamata whatsapp al numero 351 7597636.