Un premio per i video “meteorologici”

Aperte a tutti le iscrizioni alla quinta edizione del Premio Sergio Borghi. In palio, acquisti online per 1000 euro

La Fondazione OMD – Osservatorio Meteorologico Milano Duomo lancia la quinta edizione del “Premio Sergio Borghi” per premiare studi e iniziative meritevoli in ambito meteorologico. Per la prima volta ci sarà una categoria aperta a tutti: il concorso video “Fuori tempo: diversi modi di guardare la meteorologia”, realizzato in collaborazione con l’associazione MeteoNetwork.

Per partecipare è necessario inviare il video di un fenomeno meteorologico e/o dei suoi effetti sull’ambiente sul quale si sia intervenuti per manipolare il regolare flusso del tempo cronologico, riadattandolo secondo le proprie percezioni e sensazioni. Non servono conoscenze tecniche e scientifiche specifiche, ma bastano uno smartphone, una fotocamera o un drone, creatività e passione e l’utilizzo di tecniche di postproduzione, come per esempio le modalità timelapse, slow motion, reverse, loop, ecc.

C’è tempo fino al 1° novembre 2021 per iscriversi gratuitamente compilando l’apposito form sul sito fondazioneomd.it/premio-sergio-borghi-2021.

L’obiettivo è stimolare i partecipanti a cogliere quegli aspetti del meteo che, pur non avendo all’apparenza una ricaduta concreta sulle nostre vite, concorrono invece a comporre un quadro che mostra segnali di cambiamento. E percepire questo cambiamento climatico è un punto di partenza fondamentale per intraprendere le azioni che possono contribuire a mitigarlo.

I lavori partecipanti saranno valutati da una Giuria consultiva e da un Comitato d’Onore composto da membri della Fondazione OMD, che premieranno il vincitore con 1.000 € in voucher per acquisti online. Tutti i video saranno inoltre pubblicati sulla pagina Facebook della Fondazione e sottoposti al giudizio del pubblico: il più votato riceverà una menzione d’onore.

Il concorso aperto a tutti si affianca alla categoria del Premio Borghi riservata invece ai neolaureati e ai laureandi di qualsiasi ambito disciplinare che abbiano sviluppato la propria tesi intorno a un tema connesso alla meteorologia. I vincitori di entrambe le categorie saranno premiati in occasione del Festivalmeteorologia, che se la situazione sanitaria lo consentirà si terrà in presenza a Rovereto il 19 e 20 novembre 2021. La manifestazione, giunta ormai alla settima edizione, rappresenta una preziosa occasione di incontro tra le diverse realtà della meteorologia italiana ed è organizzata da Università di Trento, Comune di Rovereto, Trentino Sviluppo e Fondazione Museo Civico di Rovereto.

Il regolamento completo del Premio Borghi e il form di iscrizione sono disponibili sul sito fondazioneomd.it/premio-sergio-borghi-2021; per qualsiasi informazione è possibile scrivere a info@fondazioneomd.it.