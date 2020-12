Un buon minestrone per far felice gusto e salute

Ancora oggi sono in molti coloro che a sentir parlare di minestrone storcono il naso pensando che sia un piatto poco allettante o da mangiare a forza quando si sta poco bene (e non sono solo i bambini a lamentarsi). Il minestrone invece, se si trova la ricetta perfetta per il proprio palato, rappresenta un ottimo modo per mangiare le verdure: gusto, colore e tanti benefici!

Scopriamo di più sul minestrone, sul suo ruolo nella tradizione, sulle varie tipologie e su come cuocere il minestrone di verdure.

Minestrone fresco o minestrone surgelato?

Quanti di voi preparano il minestrone fresco e quanti usano invece il minestrone surgelato? Il minestrone è sicuramente uno dei piatti tipici della nostra tradizione e lo usiamo spesso per portare a tavola un buon piatto di verdure e legumi e per riscaldarci durante le giornate invernali. Ognuno di noi può decidere se preparalo da sé, scegliendo e preparando singolarmente tutte le verdure oppure se acquistare il minestrone surgelato per risparmiare tempo senza dover rinunciare al gusto.

Vediamo insieme vantaggi e svantaggi del minestrone fresco e del minestrone surgelato:

minestrone fresco: ricorda tanto il minestrone della nonna, quello preparato con cura e amore fin dalla sera prima quando i profumi delle verdure in cottura inondavano l’intera cucina. Ancora oggi alcune persone decidono di preparare il minestrone scegliendo ogni singolo ingrediente, preparando una ricetta con i soli legumi e le sole verdure che piacciono oppure utilizzando quanto a disposizione nel frigorifero, per non buttar via le verdure avanzate. Sicuramente il vantaggio è l’ottimo risultato e la scelta delle sole verdure che si preferiscono, ma serve tempo a disposizione sia per recuperare gli ingredienti, sia per tagliarli che per cuocerli (insomma, serve qualche ora!).

minestrone surgelato: poi c'è chi invece ha trovato nel minestrone surgelato un ottimo sostituto al minestrone fresco non solo per i rapidi tempi di cottura ma anche per la continua disponibilità di questo prodotto, che si conserva nel surgelatore di casa e si può decidere se cucinarlo poco prima di pranzo, e soprattutto per la qualità elevata dei prodotti che si trovano al supermercato.

Le verdure vengono scelte con cura, selezionate da campi italiani e la ricetta può includere eccellenze come la patata del Fucino IGP, la cipolla rossa di Tropea Calabria IGP e il basilico genovese DOP.

Minestrone surgelato: buono e veloce da preparare

Ormai non sono in molti coloro che preparano il minestrone di verdure comprando e sbucciando ogni singolo ingrediente e che riescono a passare buona parte della giornata a controllare che la cottura di tutte le verdure stia procedendo per il verso giusto. Per risparmiare tempo prezioso ma anche per ovviare alla difficoltà di reperire tutte le verdure e i legumi necessari per preparare un minestrone ricco, la soluzione migliore è quella di scegliere un minestrone surgelato: facile e veloce da preparare e allo stesso tempo anche buono!

Nel reparto surgelati si possono trovare diverse varianti di minestrone: il classico con 15 verdure, versioni leggere senza patate e fagioli, versioni con tempi di cottura ridotti (5 minuti), versioni con più legumi, oppure versioni passate perfette per i bambini che non amano le verdure a pezzi.

Insomma, nel reparto surgelati si può trovare il minestrone perfetto per ogni esigenza, facile e veloce da preparare e in grado di portare in tavola tutto il buono della tradizione.

Come si prepara un buon minestrone surgelato

Una delle comodità principali garantite dal minestrone surgelato rispetto a quello fresco è il tempo ridotto necessario per cucinarlo: se per quello fresco servono solitamente almeno 50 minuti di cottura, per un minestrone surgelato come quello Findus ne servono soltanto 12.

Una volta preso dal freezer, il contenuto della busta deve essere versato direttamente in pentola (quindi non serve farlo scongelare!) aggiungendo acqua fino a coprire tutte le verdure e i legumi. Dopo che l’acqua avrà iniziato a bollire la cottura va ultimata a fuoco lento.

In fase di cottura è bene non aggiungere olio o altro condimento che potranno essere aggiunti a fine cottura al gusto dei commensali, insieme a crostini di pane o a una spolverata di formaggio grattugiato.

Il minestrone può essere consumato anche nelle stagioni più calde gustandolo tiepido oppure ricettandolo in diversi modi. Due idee sfiziose? Frittata di minestrone (da provare!) e panzerotti al forno ripieni di minestrone (una nuova idea per mangiare le verdure).

Non ci resta che augurarvi buon appetito!

