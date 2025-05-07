Tutto pronto per Biodiversa 2025

Alla seconda edizione l’evento dedicato al viaggio nei Geoparchi italiani UNESCO, in programma dal 9 all’11 maggio a Gravina

Presentata nella sede della Presidenza della Regione Puglia, la seconda edizione di Biodiversa 2025, la rassegna nazionale dedicata alle aree protette italiane, in programma dal 9 all’11 maggio nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia.

Un’edizione speciale che celebra il riconoscimento di MurGEopark come Geoparco Mondiale UNESCO: un traguardo importante che diventa occasione per ospitare, per la prima volta in Italia, un vero e proprio summit nazionale dei Geoparchi. A Gravina si incontreranno le esperienze di tutela, valorizzazione e sviluppo sostenibile di questi territori unici, custodi di un patrimonio geologico, ambientale e culturale di importanza internazionale.

Il programma

Nell’area espositiva si alterneranno incontri, confronti e attività pensate per tutte le età: istituzioni, enti scientifici e operatori ambientali saranno protagonisti di laboratori, mostre, showcooking, spettacoli e visite guidate, per raccontare come la geodiversità influenzi la biodiversità, il paesaggio e anche le tradizioni locali. Il programma serale porterà sul palco grandi nomi dello spettacolo: venerdì 9 maggio si esibirà Fabrizio Bosso Quartet, mentre sabato 10 toccherà a Nino Frassica con il suo inconfondibile mix di musica e comicità.

Il commento di Triggiani

«Quest’anno – l’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani – ha commentato oltre a far conoscere queste meravigliose bellezze che sono i nostri parchi regionali, così come i Geoparchi Unesco, abbiamo voluto focalizzare in particolare sulla Nature Restoration Law e quindi sul ripristino della natura, la restituzione della natura ai territori. A questo tema dedicheremo proprio un convegno specifico con esperti del settore perché si possa finalmente riuscire a capire che il riprendere natura per i territori, per le cittadine e i cittadini è ormai diventato un imperativo categorico, anche per vincere o comunque per cercare di mitigare la crisi climatica».

La posizione di Tarantini

«La seconda edizione punta a far conoscere il valore dei Geoparchi non solo come custodi della biodiversità e della geodiversità, ma come spazi vivi di innovazione e partecipazione delle comunità locali – ha dichiarato Francesco Tarantini, commissario straordinario del Parco – Dopo il riconoscimento UNESCO di MurGEopark, l’Ente Parco rilancia il proprio impegno con una rassegna che mette al centro la valorizzazione di territori unici, celebrandoli insieme ai protagonisti dei Geoparchi e del sistema delle aree protette italiane».

Biodiversa è organizzata dall’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia in collaborazione con il Comitato Nazionale dei Geoparchi Italiani UNESCO, Federparchi, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ISPRA, Regione Puglia e Comune di Gravina in Puglia.

L’appuntamento è dal 9 all’11 maggio nel quartiere fieristico di Gravina in Puglia. Il programma completo è disponibile sul sito ufficiale biodiversafestival.it.