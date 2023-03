Tutelare i cavalli autoctoni pugliesi: nasce la banca colostro equino

Il progetto sostenuto dalla Regione Puglia intende fare rete per salvaguardare il cavallo murgese

Fare rete per salvare le razze equine autoctone. È questo l’intento alla base del progetto BCE “Banca Colostro Equino: il Cavallo Murgese” della Regione Puglia.

Il colostro è un elemento essenziale per la vita dei puledri appena nati: la necessità di raccogliere le eccedenze dagli allevatori diventa un’opportunità di nutrizione per esemplari orfani di nascita o nel caso di problematiche post partum, ma anche quando le fattrici, le esemplari femmine del cavallo murgese, non riconoscono il proprio puledro o non possano allattare.

Il progetto, avviato a luglio 2020, si concluderà a luglio del 2023: nella Sala Conferenze del Dipartimento Agricoltura è stato presentato il lavoro fatto in questi anni, nonostante l’impatto delle misure restrittive della pandemia, dal responsabile scientifico Carlo Cosentino, docente dell’Università degli Studi della Basilicata – Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali e da Giovanna D’Alessandro, responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 del PSR PUGLIA 2014-2022.

Al progetto partecipa anche l’Università di Bari, l’associazione regionale degli allevatori ARA Puglia, il distretto agroalimentare DARE Puglia, la Farmalabor e otto allevamenti dell’area murgiana.

Il progetto BCE Banca del Colostro equino ha ricevuto il riconoscimento dalla Rete Rurale Nazionale nell’ambito del concorso Rurinnova, piazzandosi primo tra 700 progetti, nella categoria “Risorse Naturali e biodiversità” nell’ambito dei Partenariati europei per l’innovazione produttività e sostenibilità dell’agricoltura – Pei Agri.

“I risultati e le grandi prospettive di applicazione dei progetti dei Gruppi operativi lasciano chiaramente intendere quanto sia fondamentale continuare sulla strada dell’innovazione applicata in agricoltura – ha ricordato l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia, Donato Pentassuglia – Il lavoro fatto nell’ambito del progetto della Banca del Colostro del Cavallo Murgese punta a migliorare la redditività degli allevamenti di equini Murgesi, tutelando questa preziosa biodiversità caratterizzante il paesaggio agro-zootecnico pugliese ma ha dimostrato di avere campi di applicazione ad ampio raggio”.

Il colostro raccolto dalle 30 fattrici dopo il congelamento e la liofilizzazione è stato anche destinato ad una sperimentazione farmaceutica, con la predisposizione di 30 tester di una crema anti-age a base di colostro equino che potrebbe risultare un’intelligente soluzione per recuperare il colostro raccolto e non utilizzato, impiegandolo come componente grazie alla sua capacità di interagire nel processo di riparazione dei tessuti epiteliali.