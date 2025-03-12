Tutela ambientale, accordo tra Regione Puglia, Forze dell’Ordine, Arpa e CNR

Presentato un protocollo d’intesa per la prevenzione e contrasto ai reati ambientali

Rinnovato accordo di collaborazione tra Regione Puglia, Forze dell’Ordine, Arpa Puglia e il CNR-IRSA per prevenire e contrastare gli illeciti ambientali attraverso il controllo del territorio.

Il presidente Regione Puglia, Michele Emiliano, e l’assessora all’Ambiente, Serena Triggiani, hanno presentato l’accordo insieme ai co-firmatari: il comandante regionale Puglia della Guardia di Finanza, Gen. D. Guido Mario Geremia, il comandante della Legione Carabinieri, Gen. B. Ubaldo Del Monaco, il vice comandante del Comando tutela ambientale, Col. Nicola Candido, il comandante dei Carabinieri forestali, Gen. B. Angelo Vita, il direttore generale di Arpa Puglia, Vito Bruno, e il direttore del CNR-ITC, Massimo Clemente.

L’Accordo avrà la durata di 3 anni, e sarà finanziato con € 530.000,00 annui, derivanti dalla riscossione del tributo speciale “ecotassa”, per un importo totale di € 1.590.000,00. La predetta somma sarà ripartita tra i soggetti partecipanti.

Le Forze dell’Ordine utilizzeranno il contributo riconosciutogli per potenziare le attività previste dall’Accordo rispetto alle attività ordinarie, sia come tempo/lavoro impiegato per il monitoraggio ambientale e del territorio, sia per l’acquisto di mezzi e strumentazioni più efficaci, volte alla conoscenza e prevenzione degli illeciti ambientali e tributari. Il tutto per una migliore vigilanza e controllo del territorio regionale, per l’individuazione di aree oggetto di discarica abusiva o presenza di rifiuti non significativa conformemente alle “Linee guida per la rimozione del deposito incontrollato di rifiuti” e al “Protocollo Operativo di intervento”.

All’ARPA Puglia sono riconosciuti gli oneri per le attività di campionamento delle matrici suolo e acque o dei controlli analitici/indagini preliminari, anche attraverso rilievi in campo con strumentazioni specifiche.

Al CNR-ITC è riconosciuto un corrispettivo relativo alle attività di implementazione di banche dati e la fruizione delle stesse nonché l’ulteriore sviluppo e personalizzazione del software “PERIMSITI” in funzione delle ulteriori esigenze dei soggetti attuatori dell’Accordo e delle ulteriori attività richiamate nel “Protocollo Operativo di intervento”.