Turismo sostenibile, workshop online organizzato dal Comune di Bari

Si tratta del Progetto S.LI.DES. per la promozione di strumenti e strategie per un turismo sostenibile

Sarà possibile seguire online il workshop “Il progetto europeo S.LI.DES. Strumenti e strategie per un turismo sostenibile a Bari”, promosso dal Comune di Bari e finalizzato a sviluppare programmi turistici innovativi.

Basta collegarsi all’evento lunedì 28 marzo dalle ore 10 sulla piattaforma zoom, registrandosi al link https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUtcOyqrzMjE9L_E1cdP-iLvm_VAsfG0vzt: una volta effettuata la registrazione, si riceve una mail contenente le credenziali necessarie per accedervi.

S.LI.DES., che vede coinvolte le città di Bari, Dubrovnik, Ferrara, Sibenik e Venezia, ha contribuito a sviluppare strategie innovative di supporto alle destinazioni culturali dell’area adriatica in modo da ridurre la pressione antropica sul patrimonio culturale e naturale locale e da stimolare la sostenibilità e la competitività dell’economia locale basata sul turismo, valorizzando le risorse che caratterizzano maggiormente l’identità dei luoghi, come artigianato e industria creativa. Grazie al progetto è stato realizzato un sistema informativo integrato i cui dati (profilo della città, affluenza turistica, mobilità, patrimonio artigianale, ecc.) consentono di verificare in tempi rapidi l’impatto delle politiche e delle decisioni strategiche sul turismo, indirizzandole verso una gestione più “smart”.

Nel corso del workshop saranno illustrati i risultati raggiunti dal Comune di Bari con il progetto e, in collaborazione con l’Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione, saranno presentati i dati sui flussi turistici registrati a Bari e in Puglia nell’anno 2021.

Presenteranno l’assessora alle Culture e al Turismo Ines Pierucci e il direttore dell’Agenzia Regionale del Turismo PugliaPromozione Luca Scandale.

L’incontro è organizzato dal Comune di Bari – Ripartizione Culture, Religioni, Pari Opportunità, Comunicazione, Marketing Territoriale e Sport, nell’ambito del progetto di Cooperazione Territoriale Europea S.LI.DES. “Smart strategies for sustainable tourism in LIvely cultural DEStinations”, finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020.

Il progetto S.LI.DES. è finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale Europea INTERREG V-A Italia-Croazia 2014/2020 con un budget complessivo di 2,5 milioni di euro ed è cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale. Il partenariato è composto da: Università Ca’ Foscari di Venezia (partner capofila), Comune di Bari, CISET (Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica), ECIPA (Società consortile a responsabilità limitata), S.I.PRO (Agenzia provinciale per lo sviluppo S.P.A.), Città di Venezia, Università di Bologna – Alma Mater Studiorum, Istituto per il Turismo (Croazia), Craft College (Croazia), DURA – Agenzia di Sviluppo della Città di Dubrovnik (Croazia) ed Ufficio del Turismo di Šibenik (Croazia).