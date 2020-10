Turismo sostenibile, le vacanze autunnali nel Glamping galleggiante sui laghi

Laghi Nabi propone un’esperienza unica nella sua oasi naturale rigenerata del Litorale Domizio (CE), lontana dai rumori del turismo di massa, in totale armonia con la natura

Unica nel Sud Italia, l’Oasi Naturale della Campania, nata dalla rigenerazione ambientale di ex cave di sabbia in stato di abbandono, Laghi Nabi, sul Litorale Domizio (CE), apre le porte al turismo autunnale, al sicuro nella natura, in un rifugio sereno e rilassante per tutti.

Gli eleganti lodge e tende luxury removibili del Nabi Resort & Glamping sospesi sulle acque dei laghi, sono la meraviglia in cui soggiornare divenendo totalmente parte di un regno naturale protetto. Un esempio virtuoso di turismo sostenibile in un angolo di paradiso in cui vivere giornate all’aria aperta, in libertà come in una vera e propria vacanza in campeggio, ma con tutti i comfort di un hotel di lusso. Una soluzione ideale per ammirare lo spettacolo del paesaggio di un’area naturale di ben 50 ettari che, in questo periodo dell’anno, muta da quello estivo a quello autunnale.

Laghi Nabi offre una vasta scelta di attività per godere della natura a 360 gradi. Immaginate di poter scivolare sulle acque dei laghi in canoa o pedalò mentre le foglie degli alberi intorno si tingono dei toni tra i più caldi di tutte le stagioni, passando dal rosso all’arancione, dal giallo al marrone. Anche una semplice escursione in bici potrà regalare un’esperienza unica se fatta con la meravigliosa vista del lago accanto, mentre si percorre la pista ciclabile a luminescenza naturale più lunga d’Europa, che, creando sempre diversi giochi di luce solare catturata durante il giorno, permette agli ospiti di spostarsi piacevolmente e senza problemi anche al tramonto e nelle ore più buie.

Per chi volesse invece coniugare la passione per la natura con quella per gli animali, un’escursione a cavallo si rivela un’occasione per immergersi a pieno nell’aria autunnale del parco; se invece si cerca un’attività che possa sorprendere adulti e bambini, il birdwatching permette di osservare e ascoltare le numerose specie nel loro habitat naturale tra la vegetazione dei laghi. Con il clima ancora mite è possibile cimentarsi in altre attività acquatiche, mentre si impara a pilotare una barca a vela, si naviga in kayak o si provano acrobazie a pelo d’acqua con una tavola da wakeboard, sport nato dalla fusione tra lo sci d’acqua e lo snowboard.

Oltre al Glamping, Laghi Nabi ospita anche una struttura alberghiera a 4 stelle, il Plana Resort, ed una Spa con un’esclusiva vista lago, la Nabi Water Spa, con sale e ambienti dedicati al benessere. La sauna finlandese, il bagno turco, doccia emozionale, stanza del sale, idromassaggio e infrarossi sono solo alcune opportunità per prepararsi alla stagione fredda. E per completare la giornata con gusto, il Nabi Restaurant delizia gli ospiti con piatti dallo stile mediterraneo, coniugando tradizione e modernità. Il servizio di baby sitting, inoltre, è garantito.

Una meta interessante per un weekend di puro relax.