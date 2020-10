Turismo sostenibile in Puglia: il press tour sulle montagne pugliesi

Dal Piemonte alla Sicilia per il press tour alla scoperta di bellezze, saperi e sapori di un angolo di Capitanata sconosciuto ai più, lasciandosi guidare tra le bellezze paesaggistiche di montagne e boschi, tra il Lago Pescara e il Monte Cornacchia.

Armi e bagagli, sono pronti a lasciarsi i Monti Dauni alle spalle e a tornare a casa. Ma con una valigia – in termini di esperienze, saperi e sapori – molto più grande e significativa. Sono i sette giornalisti e blogger di viaggio che hanno preso parte al press tour “Natura in Festa”, promosso dal Comune di Biccari e finanziato dalla Regione Puglia (Programma Operativo Regionale FESR-FSE 2014-2020, Asse VI — Azione 6.8) per consolidare l’area naturalistica del Lago Pescara e del Monte Cornacchia come meta escursionistica e mostrare opportunità di turismo possibile (ancora sconosciuto ai più) in questa fetta di Puglia.

Sono giunti in Capitanata muovendosi dal Piemonte, Lazio e Campania, dal vicino Molise e dalla Sicilia. Torino e Modica gli estremi di questa Italia curiosa e aperta alle nuove opportunità di vivere il territorio. In modo inedito e per certi versi inaspettato. Per cinque giorni, dal 4 al 9 settembre, gli esperti e influencer nel settore viaggi sono stati catapultati nella realtà dei Monti Dauni lasciandosi guidare tra le bellezze paesaggistiche di montagne e boschi, le bontà enogastronomiche universalmente riconosciute e l’accoglienza familiare e schietta che solo certi luoghi possono offrire.

Così, gli ospiti del press tour hanno avuto la possibilità di dormire nella richiestissima ‘Bubble Room’ (una vera e propria stanza nel cuore del bosco, col tetto trasparente, per essere a diretto contatto con la natura e le stelle) sul Lago Pescara e nelle casette sugli alberi. Hanno testato il Parco Avventura, hanno provato l’ebbrezza di salire sulla cima del Monte Cornacchia (con i suoi 1151 metri è il più alto della Regione) e ballare sul tetto di Puglia, oltre a visitare i comuni limitrofi (Celle di San Vito, Castelluccio Valmaggiore e Alberona) e scoprirne, di ognuno, peculiarità e tradizioni. Si sono poi cimentati in attività pratiche, come la fattura della pasta fresca e la stesura di cingoli, cicatelli, orecchiette e fusilli (e se la sono cavata egregiamente), hanno scoperto e fotografato scorci di paesaggi mozzafiato, chiesette arroccate in cima a vicoli stretti, camminato sulla storia e conosciuto ‘giganti della memoria’ di paesi che resistono e combattono lo spopolamento.

“Ho apprezzato tantissimo l’impegno che stanno mettendo per valorizzare un territorio purtroppo non ancora così conosciuto”, spiega Serena Proietti Colonna, blogger de ‘I frattempi della mia vita’. “Lo stanno valorizzando in maniera corretta e responsabile: i Monti Dauni possono offrire tantissimo, sia a livello enogastronomico che naturalistico e paesaggistico, piccole meraviglie invidiabili al resto del Paese. Mi piace l’impegno con cui lo stanno facendo: tutto eco-friendly, tutto nel rispetto dell’ambiente, delle tradizioni e delle persone. Ho amato la semplicità e la familiarità delle persone, qui ci si sente a casa. Che dire di Biccari? Luce e colori non facili da trovare. Le casette colorate offrono un gioco di luci ogni giorno differente, che colpisce e rimane nell’anima”.

I ‘magnifici sette’ si sono immersi nei sapori e nei profumi dei piatti della tradizione dauna, assaporati in chiave classica o leggermente rivisitata. Col progetto ‘Forest for food’, il bosco si è trasformato nella cucina dello ‘chef contadino’ Peppe Zullo, eccezionamente in trasferta nel Parco Daunia Avventura per preparare i suoi piatti: dalla nutella di pomodoro, la merenda contadina, alla parmigiana di borragine, per proseguire con un tripudio di cacioricotta e tartufo scorzone e la ficobruschetta. “Sono rimasta felicemente colpita dal parco Daunia Avventura, che offre tantissimo a livello di contatto con la natura, tra casette sugli alberi, postazioni per pic-nic e grande attenzione per il divertimento dei più piccoli”, spiega invece Elisa Midelio del blog Viaggiare con Serendipità. “Il bosco è meraviglioso e sono sicura che nei prossimi anni sarà ancora più bello: mi hanno spoilerato un po’ di cose che verranno realizzate nel prossimo futuro…” anticipa. Terminata l’esperienza, a loro spetta il compito di raccontare questo angolo di Puglia; una ‘chicca’ da scoprire a breve distanza dalle rotte del turismo di massa, dai primati curiosi e significativi: è il pezzo di Puglia con la maggiore densità boschiva della regione e quello con la maggiore concentrazione di riconoscimenti di qualità turistico-ambientale. Inoltre, i fiumi, i laghi, le riserve faunistiche di quest’area dell’entroterra rappresentano un unicum ambientale preziosissimo, un vero e proprio giacimento di biodiversità da salvaguardare e da promuovere.