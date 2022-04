Turismo e lavoro, a Taranto la prima edizione di Business Travel Management

Tra il 6 e l’8 aprile si promuoverà nella città dei Due Mari il turismo del Sud Italia. Sono attesi 70 buyers internazionali

Presentata al MArTA di Taranto la prima edizione di BTM, Business Travel Management. L’evento, in programma dal 6 all’8 aprile 2022, in modalità diffusa tra il Teatro Orfeo, il Circolo Ufficiali e il Circolo Sottufficiali della Marina Militare italiana, è tra i principali appuntamenti B2B dedicati alla promozione del turismo del sud Italia. Porterà nel capoluogo ionico più di 70 buyers di livello internazionale.

BTM Taranto prenderà il via mercoledì 6 aprile 2022 alle ore 10:30 proprio con il panel “Sistema del turismo post-pandemia” in cui, oltre all’assessore Lopane, interverranno il presidente Emiliano, il direttore generale di Pugliapromozione, Luca Scandale, il direttore del Dipartimento Turismo e Cultura, Aldo Patruno, e la direttrice del Museo Archeologico Nazionale di Taranto, Eva Degli Innocenti, con la moderazione di Alfredo De Liguori, responsabile promozione della stessa Agenzia regionale del turismo.

La partecipazione è aperta e gratuita per gli operatori e per il pubblico interessato, previa registrazione sul sito ufficiale BTM.

«BTM è un’occasione preziosa per anticipare importanti riflessioni strategiche sul futuro del turismo della Puglia – dichiara l’assessore al Turismo della Regione Puglia, Gianfranco Lopane – Numerosi operatori, manager e studiosi interverranno nei prossimi giorni a un evento che per la Puglia e per Taranto rappresenta un momento di visibilità e di promozione. Oltre all’offerta balneare, dobbiamo continuare a potenziare i nostri prodotti turistici: penso all’arte e alla cultura che per Taranto e provincia rappresentano due pilastri su cui c’è la necessità di continuare ad investire. Come Regione dobbiamo fare squadra con tutti gli operatori, il lavoro da fare è tanto ma questa è sicuramente un’occasione in cui fare il punto e raccogliere le idee per il rilancio post-pandemia di un modello di turismo sostenibile».