Turismo dell’olio, a Matera nasce un gruppo di lavoro tra i Paesi del Mediterraneo

Nei dati si evidenzia una lieve flessione dell’interesse verso le esperienze più basiche (acquisto e vendita standard) tra quelle proposte dalle aziende del settore olivicolo. Come principale motivazione che induce il turista a visitare un oleificio si conferma l’acquisto del prodotto a un prezzo interessante, indicata dal 72% del campione – un dato in calo del 5% rispetto alla situazione pre-Covid. Aumenta, invece, sino al 70% la percentuale di coloro che sono attratti dalla possibilità di degustare l’olio in abbinamento ai prodotti e ai cibi del territorio. Continuano a suscitare un forte interesse le visite a frantoi storici, gli itinerari a piedi tra ulivi secolari, la scoperta di oleoteche o di musei dell’olio EVO, soprattutto tra gli over 45. Le esperienze di benessere in centri o SPA specializzati dove fare trattamenti a base di olio sono graditi da 1 turista italiano su 2, con predilezione da parte del genere femminile. Aumenta rispetto al passato l’attenzione verso proposte che escono dalla logica del “mordi e fuggi” e consentono, invece, a far emergere il vero legame tra l’olio e il suo territorio. La più evidente è il rapporto personale con il produttore: il 59% degli intervistati, infatti, vorrebbe avere l’opportunità di incontrare e parlare con il proprietario dell’azienda, una percentuale superiore di dieci punti rispetto alla rilevazione del 2019. In evidenza anche il collegamento tra la produzione di olio e la storia della location collegata: il 66% vorrebbe poter visitare una dimora storica con un uliveto o un’orciaia, dato in piena linea con la tendenza della riscoperta degli antichi palazzi dove si pratica ancora oggi l’attività agricola. Se sopra i 55 anni prevale l’interesse per le esperienze piu tradizionali, dai Millennials e dalla Generazione Z prevale l’interesse verso le experience attive come le cene negli uliveti a lume di candela (60%), la raccolta turistica delle olive (54%) ed il foraging (44%). Lo studio ben evidenzia la trasformazione in atto da parte della domanda all’interno di un settore, quello dell’olio EVO, nel quale l’offerta è dinamica e in costante evoluzione. L’apertura alle visite è piuttosto recente, se confrontata con quella delle cantine, e molti visitatori non sono ancora a conoscenza del fatto che ci sia la possibilità di entrare in un oleificio per svolgere attività di diverso tipo e in simbiosi con la natura. La svolta appare interessante, ma quel che emerge dallo studio 2023 è la ricerca di autenticità e di un turismo di comunità.