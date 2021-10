Turi, cumulo di rifiuti in campagna: rintracciato il responsabile grazie ad un quaderno

Scoperto dalla Polizia Stradale un cumulo di masserizie ingombranti gettati in un terreno nelle campagne di Turi. L’autore, un agricoltore di Gioia del Colle

“Galeotto il quaderno e chi lo scrisse”. Inevitabile parafrasare il monito dantesco in questa vicenda di illecito smaltimento di rifiuti nell’ambiente, che è avvenuta nelle campagne di Turi in cui è coinvolto un uomo di Gioia del Colle.

La storia inizia quando, durante alcuni controlli stradali da parte della Polizia Stradale di Gioia del Colle, gli agenti si sono imbattuti in un cumulo di rifiuti nelle campagne di Turi. I rifiuti abbandonati erano costituiti principalmente da masserizie ingombranti e materiali di risulta. Ma all’occhio attento dei poliziotti non è passato inosservato un quadernone tra i rifiuti. All’interno del quadernone a righe c’era il nome di una ragazzina che, da quanto era riportato nelle pagine, frequentava la seconda media in una scuola di un’altra cittadina in provincia di Bari. Quel quadernone era stato scritto circa 30 anni fa.

È bastato questo per far scattare le ricerche e individuare i responsabili dell’illecito ambientale. Dalle indagini è emerso che la bambina ora è cresciuta ed è diventata un’apprezzata dottoressa ricercatrice che lavora lontano dalla Puglia per conto di una nota casa farmaceutica.

Gli agenti hanno così rintracciato telefonicamente la donna che, stupita e incredula della scoperta, era estranea ai fatti. Dopo averla sentita, è stato ricostruito l’intero percorso che il quaderno aveva fatto nel corso degli anni, fino ad arrivare all’ultimo detentore: infatti, il quadernone era stato donato all’uomo tempo fa per alcune vicissitudini agricole, insieme ad altro materiale simile. Conservato per oltre 30 anni, poi è arrivato il momento di gettare tutto nella spazzatura. E così è stato.

L’uomo, di Gioia del Colle, invece di conferire i rifiuti nelle apposite strutture per la differenziata, aveva deciso di scaricare in campagna il contenuto dell’intero camion di rifiuti accumulati nel tempo.

Rintracciato subito dagli agenti, è stato sanzionato per abbandono di rifiuti non pericolosi e dovrà pagare un’ammenda di 600 euro. Successivamente, l’uomo ha rispristinato lo stato dei luoghi e ha smaltito correttamente i rifiuti nelle apposite aree ecologiche.

Questo intervento dimostra che basta semplicemente “saper leggere” i rifiuti per conoscere la loro storia e i loro proprietari.