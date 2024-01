Treni, operativa la linea Bari-Bitritto

È partito oggi alle 14:07 dal binario 11 della Stazione Centrale di Bari. Il bacino d’utenza supera le 100mila persone

Bastano ora 20 minuti per raggiungere il centro di Bari comodamente con il treno dalla periferia, senza prendere l’auto. È adesso operativa la linea ferroviaria che collega Bari e Bitritto. 28 collegamenti giornalieri, per un totale di oltre 10 mila i posti offerti a bordo dei treni Jazz, dotati di 216 posti a sedere, 372 totali, 6 posti bici, telecamere di videosorveglianza, portabagagli, prese elettriche e uso indipendente per i passeggeri a ridotta mobilità. L’offerta è ridotta nei giorni festivi, per un bacino d’utenza che supera le 100mila persone.

I servizi della linea Bari-Bitritto diventano parte integrante del sistema di trasporti pugliese con soluzioni di viaggio combinate con i servizi regionali di Trenitalia e con i servizi di Ferrovie del Sud Est, con hub di intercambio a Bari Centrale. I titoli di viaggio sono acquistabili sull’intera rete di vendita di Trenitalia e on-line.

Le stazioni di Bitritto, Bari Loseto e Bari Santa Rita sono servite da parcheggi di interscambio e dotate di percorsi accessibili e servizi igienici. I treni partono e arrivano dal nuovo binario 11 della stazione di Bari Centrale, con accesso lato via Capruzzi.

La linea, lunga circa 10 km, di cui 3 in viadotto, si estende da Bari Centrale alla stazione di Bitritto, passando per i quartieri di Santa Rita e Loseto. Entro il 2026 sarà realizzata la nuova fermata Stadio San Nicola.

“Oggi a bordo c’erano numerosi passeggeri tutti soddisfatti e siamo certi che sempre più viaggiatori lasceranno l’auto a casa e sceglieranno questo nuovo collegamento. – ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano -. Quest’opera è stata voluta dalla mia Amministrazione quando ero sindaco di Bari e ho avuto oggi l’onore di vederla finalmente attiva.”.

“Oggi abbiamo avviato un servizio ferroviario tanto atteso che piano piano verrà tarato sulle esigenze dell’utenza – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti, Anita Maurodinoia -. Sono già in corso interlocuzioni per rivedere gli orari del servizio stabiliti dal programma di esercizio di Trenitalia, concordato con RFI sulla base delle disponibilità individuate, che lascia scoperta la fascia oraria serale. Noi abbiamo avanzato l’ipotesi di lasciare attivo il servizio almeno fino alle ore 21.”.

“Se mi dovessero chiedere: un treno può cambiare il destino di una comunità? La mia risposta sarebbe sì – dichiara il sindaco di Bari Antonio Decaro -. Lo dico da ingegnere, da sindaco e da cittadino che negli anni ha avuto il privilegio di osservare da vicino lo sviluppo della nostra città. Per questo le prime corse della tratta ferroviaria Bari-Bitritto rappresentano per i quartieri di Santa Rita, Loseto e per l’intero Quarto Municipio, la possibilità di scrivere una nuova storia per il territorio. Un collegamento ferroviario che in pochi minuti ti permette di raggiungere il centro della città avvicina le persone, le relazioni, i servizi, i luoghi e influisce sulla percezione e sul senso di appartenenza dei cittadini alla città stessa.”.

“Finalmente una giornata importante per la mia comunità – ha commentato il sindaco del Comune di Bitritto, Pino Giulitto – È partita la linea ferroviaria Bari-Bitritto, una infrastruttura di importanza strategica per tutta la comunità e per l’area metropolitana di Bari che porterà vantaggi di natura economica, sociale e ambientale all’intero territorio.”.