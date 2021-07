Trekking all’alba, tramonto e stelle: Ecoweekend, in Puglia

E’ entrata nel vivo l’estate. E si rincorrono appuntamenti, visite guidate ed escursioni. Tra snorkeling, trekking all’alba e tramonti mozzafiato, ecco cosa offre l’Ecoweekend pugliese.

Un trekking storico-naturalistico, in compagnia delle guide della Cooperativa Serapia. è la proposta per sabato 10 luglio per conoscere la bellezza e l’originalità architettonica di Alberobello, cittadina che vanta il titolo di patrimonio dell’umanità. Forse in pochi però sanno che nei pressi sorge un edificio storico, che durante il secolo scorso ha visto vicende oscure della storia del nostro Paese. E’ la “Casa Rossa” che, nata come Istituto Agrario, fu requisita negli anni trenta dal regime fascista per diventare, campo di internamento, concentramento, transito, confino e prigionia. Questo luogo, che è stato attraversato da vicende dolorose, è anche testimonianza ed esempio di umanità e solidarietà della comunità di Alberobello che, lontana dai pregiudizi e discriminazioni, in quegli anni si è attivata per l’accoglienza e l’integrazione di chi era visto come nemico. Il cammino prenderà avvio proprio da questo luogo di grande valenza storica e umana, immerso in una lussureggiante campagna in località Albero della Croce. Si percorrono poi bianchi sentieri e antiche mulattiere delimitate muretti a secco e stradine di campagna che incorniciano distese di seminativi punteggiati da fragni e roverelle monumentali. Info 347 0081412.

Escursione all’alba Nel Bosco delle Pianelle a Martina Franca, domenica è in programma una Escursione all’alba e colazione nel bosco. Partendo dalla storica caserma della Milizia Nazionale Foreste, ci si addentra nel cuore del Bosco delle Pianelle seguendo suggestivi sentieri, tra calcinaie, fogge e carbonaie, testimonianze delle diverse attività lavorative che un tempo si svolgevano nel bosco. Si raggiungere un’antica masseria in abbandono e ci si inoltra nuovamente nel bosco, all’ombra di lecci e corbezzoli fino al punto panoramico con vista sul Golfo di Taranto. A fine escursione a colazione nel bosco organizzata con i prodotti dell’agriturismo Masseria Cappella e dell’azienda agricola Masseria Le Pianelle. Info 366 5999514

Trekking star night

Una ‘trekking star night’ è quella proposta per sabato 10 luglio, dalle 18 alle 23, da Pugliatrekking. Osservazione astronomica con lo sfondo delle terre di confine, le antiche mulattiere, i muretti a secco brulicanti di vita e le colline della campagna di Noci dove il sole si accende di rosso nel tramonto. Un trekking adatto a tutti, dal tramonto alla notte più scura illuminata dalle costellazioni e raccontate dall’astrofilo e guida turistica Arturo Del Muscio che con un potente telescopio porterà il gruppo lontano anni luce, tra scienza, leggenda, storia e soprattutto bellezza. Info Info 347.1152492

Murgia Enjoy

Trekking, apicoltura e miele a Cassano delle Murge. E’ la proposta per sabato 10 luglio dell’associazione Murgia Enjoy, con la finalità di proporre un percorso escursionistico in un’area di grande importanza naturalistica e di far conoscere l’apicoltura a Cassano.

Murgia Enjoy ha interpellato l’apicoltore Nicola Pillera che da quasi cinque decenni si occupa di apicoltura a Cassano. Sarà lui a proporre la degustazione gratuita del miele in favo appena prelevato dall’arnia, un vero toccasana per la salute perché, contenendo anche polline, propoli e pappa reale, è una riserva importantissima di vitamine e antiossidanti, ma ha anche straordinarie proprietà antimicrobiche e antibatteriche svolte da alcuni enzimi, come la glucosio ossidasi. Info 328/3130450

Di notte nel bosco

Sabato 10 luglio si va di notte nel bosco. Il Parco Rauccio di Lecce ospita le escursioni notturne, che mirano non solo a far conoscere l’universo parallelo e misterioso che vive le tenebre, ma anche a fare esperienza del silenzio della natura e di ciò che esso evoca. Un’atmosfera suggestiva farà da scenario a una escursione notturna, dove scienza, racconti e tradizioni popolari saranno miscelati insieme per creare una magica serata.

Lungo il percorso sarà possibile soffermarsi ad ascoltare i suoni notturni del Bosco, lasciandosi affascinare dai racconti sulle erbe e dalle leggende legate alle piante mediterranee. Si potrà poi assistere anche allo spettacolo emozionante della liberazione di uccelli notturni a cura del Centro di Recupero Animali Selvatici di Calimera. Info 3339855341

Giornata delle Pro Loco

Domenica 11 luglio in occasione della Giornata nazionale delle Pro Loco, a Casamassima si organizza il primo degli appuntamenti di Tour’NZIST itinerari turistici dedicati alla scoperta delle bellezze architettoniche, naturalistiche, artistiche e storiche del territorio e alla promozione dei prodotti tipici locali.

Racconti e poesia tra scorci d’azzurro: trekking nei vicoli del borgo di Casamassima è una visita turistica guidata alla scoperta del ‘paese azzurro’ attraverso vicoli stretti e chiassi del borgo antico di Casamassima, arricchita dalla emozionante lettura scenica di poesie di poeti locali. L’itinerario turistico prenderà avvio e si concluderà in piazza Aldo Moro nei pressi di Porta Orologio, durante la visita è prevista una sosta con la degustazione di prodotti tipici eno-gastronomici pugliesi. Info e prenotazioni: info@prolococasamasima.it

La Settimana del mare

A Gallipoli si tiene la Settimana della Cultura del Mare, dedicata alla valorizzazione del mare attraverso le arti, i mestieri, i saperi e le tradizioni legati all’elemento acqua. La nona edizione della Settimana prevede per venerdì 9 luglio l’appuntamento con “Il mare dei viaggi” e il seminario Portualità turistica, legame inscindibile con il territorio da valorizzare (ore 19.30, Galleria dei Due Mari).

Sabato 10 luglio nella stessa location, alle 19. per “Il mare delle donne” è in programma la proiezione di scene del film Sea Sisters (OffiCinemaDoc Produzioni) con la partecipazione e gli interventi della regista Brunella Filì. L’evento conclusivo, previsto inizialmente per domenica 11, si terrà lunedì 12 luglio con le stesse modalità: alle ore 20:00 sarà la Spiaggia della Purità a ospitare ‘Il mare al tramonto’: musica dai mari del mondo. Info settimanadellaculturadelmare.it

Monte Civita e gola del Romondato

Gargano NaTour propone per sabato 10 luglio il geotrekking ad anello di Monte Civita/Romondato. Un itinerario che tocca numerosi punti di interesse storico-naturalistici come la necropoli di Monte Civita, antiche sorgenti e, infine, l’affascinante gola del Romondato.

Un geologo racconterà come erosione e carsismo hanno modellato, per millenni, le gole di questo torrente che, in alcuni punti, raggiunge altezze ragguardevoli tali da fargli attribuire il nome, scientificamente improprio, di “canyon” del Gargano. L’anello si chiude con la risalita verso il punto di partenza attraverso un’antichissima e suggestiva mulattiera circondata da muri a secco e con vista panoramica sul Lago di Varano. Info www.garganonatour.it

Archeo-trekking al tramonto

Archeo-trekking al tramonto nella necropoli di Monte Saraceno (Mattinata). Sabato 10 luglio nella calda luce del tramonto, camminando lungo il sentiero panoramico sul mare, si visita uno tra i siti archeologici più suggestivi del Gargano, testimone della presenza della civiltà dei Dauni sul Gargano. Info www.garganonatour.it

Canyon riders

Si vivono emozioni tra le cripte rupestri domenica 11 luglio a Mottola con Pugliatrekking. La gravina di Petruscio può essere definita uno di quei tesori inestimabili che la terra custodisce gelosamente. Un archivio storico eccezionale, un diario fatto di memorie di acqua e roccia che sono state la culla delle più incredibili civiltà. Questa gigantesca spaccatura lunga quasi 4 chilometri e profonda più di 100, sembra voler celare a chi le esplora, le vie d’accesso per uno dei più spettacolari sistemi di villaggio trogloditico fatto di abitazioni e luoghi di culto. Non c’è sentiero che ci possa condurre facilmente alla scoperta di questo luogo, solo tenacia, silenzio e spirito d’avventura. Info 347.1152492

Escursione marina in Kayak e Canoa A bordo di kayak e canoe per esplorare Porto Cesareo e l’Area Marina Protetta, i suoi ecosistemi marini unici e ricchi di biodiversità. L’escursione partirà dalla spiaggetta nei pressi del Circolo Nautico l’Approdo, domenica 11 luglio, con un breve corso introduttivo al kayak e alla canoa. Dopo aver preso confidenza con i mezzi, si pagaia in direzione Sud, tuffandosi per fare Snorkeling archeologico e ammirare le famose colonne romane sommerse adagiate sul fondo sabbioso a soli 4 metri di profondità. Si naviga poi all’interno dell’Area Marina Protetta a bordo dei kayak, sempre seguendo la rotta sud si circumnaviga la meravigliosa Isola dei Conigli, sbarcando nella laguna interna dell’Isola e qui breve Trekking esplorativo per ammirare le fantastiche insenature e le spiagge nascoste che si aprono lunga la linea di costa. Info: 3387799477.

Il mare di tutti

Tutto pronto per la partenza della quarta edizione de “Il mare di tutti”, il progetto di fisioterapia a mare promosso dalla Smaiso – sclerosi multipla associazione italiana Sunrise Onlus – rivolto alle persone con sclerosi multipla, Sla e patologie similari. L’inaugurazione della stagione si terrà sabato 10 luglio, alle ore 10, presso il Lido Coiba di San Foca, marina di Melendugno. Con “Il mare di tutti”, fino al 30 settembre, i partecipanti potranno effettuare gratuitamente, per sei giorni a settimana, la fisioterapia in mare presso il Lido Coiba di San Foca, attrezzato con isola fisioterapica e medica.