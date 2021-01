Trasporto scolastico a Bari e provincia, il piano della Prefettura

La campanella suonerà alle 8. Relativo incremento di mezzi. Debuttano i volontari

Con un documento in aggiunta a quello redatto giorni fa, la Prefettura della Provincia di Bari ha fatto conoscere il piano dei trasporti in vigore dal prossimo 18 gennaio nella Città Metropolitana, in vista della riapertura delle scuole di ogni ordine e grado nell’ipotesi di lezioni in presenza al 50%. Il documento richiama quanto stabilito in queste settimane dai vari DPCM, decreti legge e ordinanze della Regione Puglia per arrivare a indicare concretamente un raccordo gli orari di inizio e di fine delle lezioni e i mezzi messi a disposizione dal trasporto pubblico locale. Il piano verrà sottoposto a periodico monitoraggio per correggerlo in caso di nuove esigenze.

Le disposizioni

In classe alle 8 – I dirigenti scolastici dovranno stabilire un unico orario di ingresso , tra le 8 e le 8,15. Non ci sanno dunque i tanto temuti doppi turni.

Incremento di autobus e treni – I (pochi) servizi aggiuntivi del trasporto pubblico saranno così articolati: per quanto riguarda il servizio su gomma COTRAP aggiungerà al parco vetture altri 13 autobus per un incremento di 26 corse al giorno; resta invariato il servizio urbano fornito da AMTAB, sulla base del dimezzamento degli studenti che si servono dei bus.

Quanto al trasporto ferroviario, resta invariato, per lo stesso motivo, il servizio fornito da Ferrovie Appulo Lucane e da Ferrotramviaria, mentre Trenitalia metterà a disposizione da lunedì a venerdì servizi aggiuntivi pari a altri 4 bus. Ferrovie del Sud Est ha comunicato il numero di km. aggiuntivi da effettuare dal 18 gennaio al 12 giugno, pari a 515.999.

I volontari – Una novità è la presenza di almeno 40 volontari della protezione Civile a supporto della polizia locale nel fornire assistenza e informazione agli studenti e nel controllare che vengano rispettate le misure di sicurezza. I volontari stazioneranno davanti a 10 scuole individuate per particolari criticità e alle fermate più frequentate degli autobus urbani ed extraurbani. I volontari segnaleranno alle Forze dell’ordine gli studenti che non si atterranno alle misure anti-Covid.

