Trasporto marittimo, chiuso AI SMART, il progetto Interreg Grecia-Italia

Maurodinoia: “Un percorso condiviso con le regioni greche per migliorare i collegamenti marittimi e promuovere turismo e attività economiche in ottica di sostenibilità”

Si è concluso il progetto strategico “AI SMART – Adriatic Ionian Small Port Network Project“, finanziato dal Programma Interreg V-A Grecia-Italia 2014-2020 per complessivi 17.250.000 €, partito nel luglio 2019. Capofila di progetto proprio la Regione Puglia-Sezione Infrastrutture per la Mobilità, che ha guidato un partenariato costituito da altri tre enti pubblici greci: Regione della Grecia Occidentale, Regione delle Isole Ionie e Regione dell’Epiro.

L’obiettivo di AI SMART è stato quello di individuare e sviluppare una rete portuale comune nell’area adriatico-ionica così da aumentare la capacità di navigazione a corto raggio e migliorare la connettività transfrontaliera dei traghetti. Si è quindi inteso gettare le basi per un sistema di trasporto marittimo efficiente, ecologicamente sostenibile e pienamente integrato, consentendo un migliore accesso alle risorse naturali e ai paesaggi delle regioni costiere e dell’entroterra. Il progetto ha mirato a promuovere un’infrastruttura portuale capace di contribuire alla crescita economica, all’innovazione e al benessere delle comunità locali, nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità a livello europeo. Inoltre, attraverso strumenti informatici avanzati, si è voluto creare un corridoio virtuale sostenibile di servizi portuali e porti capaci di offrire anche servizi turistici complementari e innovativi.

Con il progetto AI SMART, che è coerente con le strategie presenti nel Piano Attuativo 2021-2030 del Piano regionale dei Trasporti, la Regione ha confermato anche l’impegno nel completamento e potenziamento del corridoio infrastrutturale multimodale Adriatico–Ionico, al fine di renderlo idoneo al futuro completo inserimento all’interno del Corridoio 5 Scandinavo–Mediterraneo, così come indicato nella proposta presentata d’intesa con le Regioni Marche, Abruzzo e Molise per la revisione dell’assetto della rete TEN-T.

“Il progetto AI SMART è stato importante per promuovere la cooperazione transfrontaliera in materia di trasporto e mobilità marittimi – ha detto l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Anita Maurodinoia -. Con esso ci siamo impegnati a favorire lo sviluppo e l’implementazione di una rete portuale comune adriatico-ionica, fondata sul concetto di “porto intelligente, verde e integrato”, orientata a collegare i piccoli porti dei Paesi transfrontalieri coinvolti, italiani e greci, e i servizi che gli stessi offrono in accordo con gli obiettivi della Strategia Europea 2030. AI SMART avrà di certo la funzione di stimolare nuove progettualità che potranno essere finanziate a valere sui nuovi cicli di programmazione di risorse europee e nazionali, volte ad accrescere l’accessibilità e a migliorare i servizi dei porti pugliesi, al fine di sviluppare i collegamenti da e verso la nostra regione all’interno dell’area adriatico–ionica.”