Transumanza, ulivi, ipogei e sentieri nel “lungo” Ecoweekend

Un lungo Ecoweekend. Il “Ponte” di Ognissanti permette più di un’escursione fuoriporta, tra i sapori e i gusti dell’autunno. Numerose le proposte in Puglia, con il meteo così clemente da garantire un ventaglio di offerte invidiabile. Ecco i tradizionali spunti per trascorrere un fine settimana “extralarge”.

È un Ecoweekend da spalmare in più giorni. Lo sa bene l’Aps Grott’Art Grottaglie, che per quattro giorni propone un tour per le gravine di Grottaglie.

Sabato 29 si parte dalla gravina del Fullonese: lunga quasi un chilometro(800m circa) e profonda in alcuni punti 40m, è la gravina che ha subito maggiori danni in seguito all’ urbanizzazione che si è spinta fino al bordo del solco erosivo. La gravina di Fantiano sarà protagonista nelle giornate di domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre, mentre lunedì è in programma la visita alla lama di “Penzieri”: posta a sud di Grottaglie, rappresenta ciò che resta dell’antico villaggio di “Casalpiccolo”, uno dei numerosi insediamenti rupestri del territorio. Info 3423125196

Festival della dieta Mediterranea

E’ dedicata alla Transumanza VIII edizione del Festival della dieta Mediterranea, in programma sabato 29 e domenica 30 ottobre, ad Alberona e a Troia. Saranno due giornate ricche di eventi, intense, coinvolgenti con tavole rotonde, dibattiti, incontri formativi dedicati alle scuole, musica popolare, percorsi enogastronomici, laboratori ludico/creativi per bambini.

Il Festival si aprirà, in contemporanea, ad Alberona e a Troia. Saranno, infatti, i due rispettivi istituti scolastici ad ospitare l’incontro formativo che prevede la proiezione del documentario Transumanza patrimonio Unesco-Uomini e armenti lungo i tratturi dei Monti Dauni, prodotto dal Club per l’Unesco di Alberona, dedicato alla transumanza degli armenti dei fratelli Carrino di San Giusto.

Domenica ad Alberona, dal mattino e fino alla sera, nel piccolo borgo si alterneranno una serie di eventi culturali, percorsi enogastronomici, mostre mercato di arte e artigianato, esposizioni, musica. Sarà l’associazione GNT ad aprire la programmazione con C’era una volta – Scene di vita rurale (dalle 8.30 per l’intera giornata-sotto al Muraglione).

Alle 9, nell’Auditorium comunale “Vincenzo D’Alterio” proiezione del documentario e tavola rotonda I tratturi tra storia e futuro sostenibile. Dalle 11.30, nei pressi dell’Auditorium, musica popolare e colazione della tradizione contadina con la partecipazione di adulti e bambini in costume tradizionale alberonese.

Alle ore 19 Festa de l’Aneme i morte e del Grano cotto a cura dell’associazione turistica Pro Loco di Alberona (piazza Civetta) Per l’intera giornata – in piazza Civetta – mostra mercato di arte e artigianato, stand di prodotti enogastronomici, degustazioni e musica popolare.

Ospiti speciali del Festival saranno le Tessere Daune. All’interno dell’auditorium, alla prima rete pugliese di imprese femminili sarà dedicato uno spazio in cui presentare i prodotti delle otto aziende che hanno adottato pratiche sostenibili di sviluppo. Tutti gli eventi saranno accompagnati dalla musica del Gruppo Popolare Dauno.

Camminata tra gli ulivi

E’ in programma domenica 30 ottobre a partire dalle 9:30, presso Lama del Trappeto di Pezze di Greco, la “VI Camminata tra gli ulivi”. Un piccolo viaggio tra storia e natura in una delle più suggestive lame del territorio fasanese che da 33 anni ospita il rinomato Presepe vivente curato dall’Associazione Culturale Presepe Vivente di Pezze di Greco.

Passeggiando tra maestosi olivi secolari, incantati dalle loro forme scultoree e accompagnati dalle guide di Cooperativa Serapia, si giungerà all’antico frantoio ipogeo allestito in ogni particolare. Si ammireranno antichi torchi, fiscoli, una macina con molazze, il tutto perfettamente funzionante, splendida testimonianza di un passato di lavoro legato all’oro di questa terra: l’olio di oliva. Dopo la passeggiata i partecipanti assisteranno all’antica pratica della raccolta delle olive e per concludere li attenderà una piccola degustazione conviviale – a base di olii EVO dell’Agro di Pezze di Greco e frise – a cura di Copape Pezze di Greco. Nel corso della camminata tra gli olivi i partecipanti tenendosi per mano, daranno vita a cerchi e girotondi umani intorno agli olivi secolari presenti. Un flash mob proposto dall’Associazione Città dell’Olio il 30 ottobre con l’hashtag #Abbracciaunolivo in occasione della VI edizione della Giornata nazionale della Camminata tra gli olivi. Info www.cooperativaserapia.it

Tra natura e insediamenti rupestri

Tra natura e insediamenti rupestri, si va alla scoperta di Ginosa. Domenica 30 ottobre incontro alle 10.30 in Piazza Nusco, nel cuore del centro storico, per dirigersi poi verso il castello medievale e la chiesa Matrice che affacciano sulla gravina. Da qui, attraverso dei tortuosi sentieri, si raggiunge il villaggio della Rivolta per visitare all’interno le grotte che conservano ancora caminetti, stalle, giacigli ed arredi del tempo. La visita guidata sarà incentrata sul popolamento e le vicende storiche che hanno caratterizzato il sito dalla Preistoria ai giorni nostri. Info 3335029991

Antichi sapori

Sabato 29 ottobre, alle ore 19, in piazza Vittorio Emanuele III, a Loseto, si terrà il secondo appuntamento della manifestazione “Alla scoperta di antichi sapori e antichi saperi”, promossa dal Municipio IV per valorizzare la storia, le tradizioni e i prodotti locali.

I cittadini potranno visitare e acquistare prodotti del mercatino allestito per l’occasione, degustare le specialità gastronomiche tipiche del territorio e assistere a un concerto diretto dal maestro Domenico Bruno.

Passeggiate Letterarie Giovinazzesi

Appuntamento speciale a Giovinazzo. Domenica 30 ottobre è in programma un percorso che, partendo dall’Istituto Vittorio Emanuele II, si snoderà tra stradine, piazze, vicoli, del caratteristico borgo antico raggiungendo tre tra le più importanti chiese della città. Le tre chiese, Santa Maria degli Angeli, San Giovanni Battista, Madonna del Carmine, sono tre gemme del bello e del sacro che la guida turistica Nunzia Stufano farà scoprire e nelle quali alcuni poeti leggeranno versi ispirati alla spiritualità. Per informazioni: info@culturedelmediterraneo.it.

Rievocazione storica “Arboris Belli”

Il 29 e 30 ottobre Alberobello torna nei primi decenni dell’Ottocento. Il Rione Monti si animerà con racconti animati, performance musicali itineranti e figuranti in costume.

In programma Storie di pietra e acqua, con 5 racconti animati scritti e diretti da Pasquale D’Attoma e Arturo Del Muscio, sui temi di: Bosco, Riti, Comunità, Alimentazione e Mestieri. In programma anche Costume e identità, mostra sul costume popolare a cura di Carmelo Sumerano e Danze e musiche popolari con musici che allieteranno le strade del paese.

A conclusione dell’evento, domenica 30 alle 21 ci si raccoglie in Largo Martellotta per festeggiare insieme con delle danze popolari. Ingresso libero.

Gli Ipogei dell’acropoli di Taranto

Domenica si va alla scoperta degli ipogei dell’acropoli di Taranto. Xenia a.p.s. propone una visita guidata alla scoperta dei tesori nascosti dell’acropoli di Taranto. Tra le tappe sara’ visitabile la Cattedrale di San Cataldo, Palazzo Stola con il suo ipogeo, il putridarium di Palazzo Spartera e l’area archeologica delle colonne doriche.

Luogo di incontro: Cattedrale di Taranto ore 17.30

Corti in Festa

Tutto pronto per “Corti in Festa! Il paese si racconta”, evento organizzato dall’Amministrazione Comunale, Assessorato al Turismo e al Commercio, che vedrà il prossimo 29 ottobre il centro storico protagonista con i suoi vicoli e le sue corti. L’evento si propone di coniugare la valorizzazione del patrimonio storico architettonico del Centro storico, con la promozione dei prodotti di eccellenza territoriali, dai vini alle creazioni artigianali, il tutto collegato da iniziative collaterali di arte e spettacolo.

A dare l’idea della festa, sia in apertura alle ore 18 in Corte Patitari che con “concerti in corte”, vi sarà la Banda di Santa Cecilia di Gallipoli che da sempre rappresenta un patrimonio cittadino, scuola di musica aperta ai talenti grandi e piccoli. E ancora gli espositori di vini, liquori e miele, l’artigianato tipico, le opere di pittura e di scultura, ma anche la realtà virtuale, gli attori, i poeti, le luminarie.

Escursione al Canale di Pirro

In cammino al Canale di Pirro. Domenica 30 ottobre escursione nella vasta depressione carsica posta a circa 300 metri sul livello del mare. Ampia tra i 500 e i 1.500 metri, si distende per 12 chilometri tra i territori dei comuni di Putignano, Castellana Grotte, Monopoli, Alberobello, Locorotondo e Fasano. Percorso ad anello di 18 km circa, fra antichi tratturi, la ciclovia dell’Acquedotto pugliese e sentieri boschivi. Sarà un’ottima occasione per testarsi e cimentarsi in un percorso medio-impegnativo, paragonabile ad una tappa di un cammino. Info 3515215132.

I sentieri della memoria

Vivarch APS organizza una visita guidata tematica in un percorso tra i viali e i sentieri dove il tempo sembra essersi fermato, in un luogo silenzioso e sacro. Partendo dall’ingresso monumentale del Cimitero di Lecce, sabato 29 ottobre si percorrerà il lungo viale dei cipressi sino ad arrivare nella meravigliosa Chiesa dei SS. Niccolò e Cataldo. Si parlerà di Tancredi d’Altavilla e si ammireranno i numerosi affreschi che raccontano secoli di storia.

Infine, tra i vialetti del Giardino funebre, ci si soffermerà tra le tante cappelle gentilizie e i simboli legati al mondo funerario. Ritrovo ore 9:15: area antistante l’ingresso del Cimitero di Lecce. Info 3882555704.

Puglia wine festival

Torna il “Puglia wine festival, la festa del vino e dei sapori d’autunno, a Rutigliano da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre. Dalle ore 20, quattro serate nel centro di Rutigliano tra vino, castagne, gastronomia, visite guidate, musica e divertimento, con la partecipazione delle migliori cantine pugliesi.

La prima serata vedrà protagonisti, sul palco di Piazza XX Settembre, il gruppo “I tamburellisti di Trre Paduli”.

Mercatino dell’antiquariato

Torna l’appuntamento con il Mercatino dell’antiquariato, modernariato e collezionismo di Ceglie Messapica. Domenica nel centro storico è in programma un’ampia esposizione di antichità e creazioni d’arredo e si potrà trovare un vasto assortimento di mobili, oggettistica, libri, vinili, radio antiche, lampadari, quadri, tappeti, giocattoli d’epoca. Ingresso libero.