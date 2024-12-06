Tracciate 460 tonnellate di olio EVO nel porto di Bari

Oltre 20 cisterne provenienti dalla Grecia. In questo modo la Guardia di Finanza l’I.C.Q.R.F. e la Capitaneria di Porto possono controllare la filiera

Quando si parla di controlli sulla filiera spesso non si comprende appieno il meccanismo che permette di tracciare un prodotto, anche perché le fasi sono tante e non è semplice avere un quadro d’insieme, soprattutto per i non addetti ai lavori. Ma chi per mestiere deve controllare l’intera filiera ha la capacità di poter seguire un prodotto praticamente dal produttore al consumatore, ovvero dall’inizio fino alla fine del ciclo produttivo. Solo in questo modo la filiera è certificata e tracciata e si riducono al massimo illeciti, contaminazioni, sofisticazioni e contraffazioni.

La tracciabilità di un prodotto, quindi, è fondamentale per evitare di cadere nell’illecito. Per questa ragione ci sono i controlli quotidiani portuali e alla Dogana.

Nel corso di uno di questi controlli, i finanzieri del II Gruppo Bari, insieme al personale della Capitaneria di Porto e ai funzionari dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari (I.C.Q.R.F.), hanno eseguito i controlli su oltre 20 autocisterne, nel porto di Bari, contenenti olio d’oliva dichiarato extravergine, provenienti dalla Grecia e destinate ad imprese del settore oleario operanti su tutto il territorio nazionale. Si tratta di oltre 460 tonnellate. Alcuni controlli sono stati eseguiti già in loco, altri saranno eseguiti nelle aziende di destinazione.

Questi controlli quindi mirano a tracciare l’olio, dalla provenienza fino alla destinazione d’uso. Facciamo un esempio: ora la Guardia di Finanza e l’I.C.Q.R.F. sanno che è entrato in Italia olio dichiarato extravergine di oliva proveniente dalla Grecia e sanno che questo olio, che qualitativamente è molto diverso da quello pugliese, è diretto in alcune aziende pugliesi e nazionali. Dai controlli incrociati sulla documentazione di trasporto e delle aziende, i finanzieri sanno anche che questo olio sarà utilizzato e trattato per specifici scopi, prima di poter essere venduto al consumatore.

Questa è la filiera e questa è la tracciabilità. Se c’è un illecito lungo questo percorso, la Guardia di Finanza, grazie a questi controlli può subito intervenire e risalire al produttore. I risultati delle analisi eseguite in loco al varco della Dogana e quelle eseguite nelle aziende che attendono l’olio, confermeranno, o meno, la qualità e la provenienza dell’olio, dichiarata al varco e riportata sui documenti di trasporto. Se c’è discrepanza, si configura il reato.

I controlli nel porto di Bari da parte della Guardia di Finanza sono quotidiani, perché sono tante le merci che attraversano la Dogana del Capoluogo pugliese per raggiungere altre mete, in Puglia e nel resto dell’Italia. Nel caso specifico, i controlli sull’olio sono particolarmente attenti, soprattutto in questo periodo dell’anno, per evitare falsificazioni e sofisticazioni del prodotto, che farebbero ovviamente lievitare o abbassare il prezzo, in base alle necessità del mercato e dei produttori.

Per queste ragioni, questi controlli consentono di tutelare il mercato interno, il Made in Italy e gli illeciti di qualunque tipo.