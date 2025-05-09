Tra personale e politico, azioni dei singoli e scelte collettive: ecco il cambio vita di Aliceful

Da social media manager a nomade digitale, fino alla scelta dell’Appennino: il viaggio verso la sostenibilità della content creator Alice Pomiato

Alice Pomiato dal Veneto si è trasferita a Pontremoli “la porta Nord della Toscana”, così la definisce. Ha iniziato a lavorare in agenzie di comunicazione. Poi, è stata folgorata sulla via di Damasco: si è avvicinata alla sostenibilità, che le ha cambiato la vita. Ha iniziato a informarsi e studiarla, prima attraverso i libri, e poi in maniera più sistematica: si è iscritta nel 2022 al master “Futuro vegetale” a Firenze e poi al “Business and Sustainability Management” offerto da Talent Garden. E a partire dal 1° maggio ne ha iniziato un altro in Economia ecologica e Decrescita. “Ironico”, commenta, riferendosi allo scegliere proprio un festivo (e non uno qualsiasi, ma la festa dei lavoratori e delle lavoratrici) come inizio di un master sulla decrescita.

Nel frattempo da 5 anni ha un account Instagram (@aliceful) su cui fa lavoro di divulgazione: insomma, una content creator (creatrice di contenuti) della sostenibilità. In parallelo alla sua attività online, vive attivamente il suo nuovo territorio, la sua casa adottiva: la Lunigiana, l’area tra Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. Fa parte di “Star Working Pontremoli”, un’associazione che mira a ripopolare la regione con persone che lavorano da remoto; è dentro al Gruppo di Acquisto Solidale, un gruppo di 80 persone per comprare direttamente dai conduttori locali; è iscritta al al partito di Sinistra Italiana Lunigiana Massa Carrara. “Faccio principalmente questo, – racconta – e ora vorrei cominciare a presentare libri, a portare autori e autrici a Pontremoli”. Ambient&Ambienti l’ha raggiunta per raccontare la sua storia.

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Storia di una “crisi esistenziale”

Alice, tu sei una content creator e divulgatrice su temi attorno alla sostenibilità, un argomento che entra a gamba tesa nella vita di tutti i giorni. Qual è stato il tuo percorso di cambiamento verso uno stile di vita attento all’impatto sull’ambiente?

E’ stato un cambiamento personale che è andato proprio di pari passo a quello professionale. Ho sempre fatto molta fatica a dividere la sfera privata da quella lavorativa, dividere in blocchi le questioni della propria vita.

Io ho studiato comunicazione marketing e mi piaceva tantissimo e mi sono buttata a capofitto nel lavoro di agenzia di comunicazione, quindi ho fatto la digital strategist, la social media manager. Erano dei lavori che mi piacevano molto perché mi permettevano di buttarmi a capofitto nella scoperta di realtà nuove. E questo per me era un modo quasi di viaggiare restando in agenzia.

Mi piaceva da morire. Solo che negli anni in cui io lavoravo mi sono resa conto che l’essenza del mio lavoro era aiutare delle aziende a diventare sempre più grandi, a vendere sempre di più, ad espandersi e a comunicare tutto questo molto bene. E mentre io maturavo l’idea che questa cosa aveva qualcosa di sbagliato, ma non capivo bene che cosa, è arrivata Greta Thunberg nel 2017. Lei ha avuto un ruolo importantissimo: tutta la divulgazione climatica e sistemica fatta dai Fridays for Future – che è partita molto leggera e poi è diventata sempre più sistemica, sempre più radicale – è stata una narrazione che mi ha fatto aprire gli occhi.

Tre anni in giro per il mondo, ma…

Però in una società dove l’individuo – cioè la tua carriera, la tua persona – deve seguire una via retta e deve cercare di avere meno ostacoli possibili, avere una crisi esistenziale che ti mette in discussione tutto è una grandissima rottura, anche perché, appunto, se hai passato anni a studiare, formarti su una cosa, dici “E se io questa cosa adesso non la faccio più, quindi cos’altro vado a fare?”. E io in quel momento ho fatto l’unica cosa che riuscivo a fare, scappare. Scappare da me stessa, scappare da un posto che è un Veneto iperstacanovista, aziendalista, che mi avrebbe sempre riportato sulle stesse cose. A volte quando tu hai bisogno di risposte diverse non puoi stare nello stesso posto che ha creato quelle domande. Me ne sono andata in giro per il mondo per tre anni fare tutt’altro: Australia, Nuova Zelanda, Indonesia e praticamente questi tre anni sono stati i più belli, più spensierati della mia vita.

…ho capito quello che volevo

Ma a un certo punto è tornata questa vocina a dirmi: “però tu non è che puoi vivere così per sempre e vorresti fare magari anche un lavoro che ha un senso, che ha un impatto”. Ho fatto un percorso con un life coach, che mi ha letteralmente aiutato a capire qual era la mia strada lavorativa e personale e mi è servito tantissimo. Sono riuscita a capire che quello che volevo: che a me piaceva fare comunicazione marketing, ma non mi piaceva per chi lo faceva. E quindi ho deciso di prendere in mano i social, mettermi davanti io a un video, a uno schermo e cominciare a parlare di quello che è stato che era il mio personale percorso verso una vita più sostenibile, che era appena iniziato. Da lì poi ci ho messo tutta me stessa, ci ho dedicato veramente l’anima e il canale non ha fatto altro che crescere, crescere, crescere organicamente. Un anno e mezzo dopo è diventato un lavoro, nel senso che proprio ho aperto la partita IVA, mi sono iscritta a dei master, continuo a fare formazione continua formale, informale, hanno cominciato ad arrivare richieste da scuole, da aziende, organizzazioni, di fare formazioni, di tenere incontri. E ora il mio lavoro ha due costole. Da una parte faccio formazione, divulgazione su sostenibilità ambientale e sociale, corsi di formazione eccetera e dall’altro vendo spazi pubblicitari ad aziende che offrono servizi o prodotti più sostenibili.

Cambio dieta, cambio vita (e no, non è uno slogan fit)

Alice, perchè per cambiare vita hai dovuto anche cambiare il luogo in cui vivere?

Adesso che mi sono stanziata in Appennino, devo dire che ho ricominciato ad accumulare cose, ho notato questa cosa. Quando hai una casa, tendi a riempirla, ci vorrebbe un po’ più di minimalismo.

E la cosa che mi viene difficile è che due anni fa, quando mi sono mossa qui in Appennino Tosco-Emiliano, ho dovuto ricominciare a guidare una macchina privata e ne ho salvata una vecchia, che però funziona a benzina. Quindi questo è un mio grande compromesso.

Poi ti devo dire, io nel mio percorso ho iniziato dalle scelte individuali e vivevo un po’ con l’illusione che queste possono cambiare il mondo. In realtà ora do molta più importanza a quello che riguarda invece un cambiamento molto più profondo e sistemico. Mi sono resa conto che, ad esempio, il riciclare è un grande tema e noi facciamo grandissima attenzione alla raccolta differenziata, ma alla fine gli imballaggi, i rifiuti, sono così tanti e prodotti una quantità così esorbitante che comunque la maggior parte diventa indifferenziato che viene bruciato. E quindi nella mia testa dico “Ma che senso ha concentrarsi così tanto su questa cosa?”. Ha molto più senso una cittadinanza attiva, cioè a livello ambientale e sociale ha molto più senso che tu faccia parte di un’organizzazione, di un’associazione, di un partito e che tu sia attivo sul tuo territorio e con la tua comunità, anziché essere un maniaco della raccolta differenziata che poi non è presente in nessun modo nelle cose che gli accadono intorno.

Barattoli di salsa e cambiamento climatico

C’è una situazione un po’ paradossale, ben riassunta da un post Instagram. Riprendendo una foto di Neymar, il calciatore brasiliano, davanti all’enorme aereo privato che avrebbe preso tutto solo per i suoi spostamenti ad altissimo impatto ambientale, un utente commenta (con ironia evidente): “Grazie a Dio ho lavato il barattolo di salsa prima di riciclarlo”. Le nostre azioni sono l’unico raggio in cui abbiamo potere, però certe volte sembra inutile. Come risolvi questo paradosso?

Penso che noi siamo il risultato di un’insistente o molto scarsa educazione civica all’ambiente, alla sostenibilità, al bene comune, alla collettività. Quindi noi proprio non abbiamo gli strumenti base per parlare di sostenibilità. E se tu non hai gli strumenti base per essere il meglio che puoi neanche a casa tua, come possiamo pretendere che tu sia capace di parlare di cose molto più grandi? E poi, in ogni caso, parlare di cose molto più grandi in che modo dovrebbe impedirti di fare la differenza o allenare le tue pratiche di coscienza ecologica anche nel tuo piccolo?

Secondo me sono due aspetti che si nutrono: quando tu hai una coscienza ecologica – che non fa altro che espandersi e diventa anche intersezionale, interconnessa, vede quello che riguarda il sociale, l’ambientale, il sanitario, il politico, l’economico eccetera – è inevitabile che fai del tuo meglio anche a casa. E ha senso, perché a casa spesso non ci vivi solo tu, a casa ci sono i tuoi coinquilini, la tua famiglia, i tuoi figli, fuori casa ci sono i tuoi colleghi, le persone con cui fai sport.

Impegno sistemico e collaborazione, le skill per cambiare il mondo

Noi abbiamo un potenziale di azione e di influenza molto più ampio di quello che crediamo e tendiamo a tralasciarlo sempre, ma non è così. Noi ce l’abbiamo e lo abbiamo attraverso le azioni che portiamo avanti, sia che siano piccole, sia che siano grandi. L’impegno individuale va a braccetto con l’impegno sistemico, cioè noi nella nostra visione del mondo dobbiamo tenere entrambi. E io capisco che le persone siano scoraggiate e che dicano “Ah, la politica non funziona, questo non va”, eccetera. Però tutto questo non funziona, anche perché le persone non sono in nessun modo parte di questo. Quindi il tema è che se le cose non funzionano è anche perché la maggior parte delle persone non è attiva, se ne frega e non può sporcarsi le mani, non ha tempo da perdere, non ha nessun modo in nessun modo voglia di stare con altre persone e lottare per delle cose.

E credo anche che un’altra skill che non c’è proprio stata insegnata – e questa è una sorta di disabilità quando parliamo di altruismo – è la collaborazione. A scuola ci insegniamo sempre a competere con noi stessi e con gli altri e non a collaborare. Quindi poi le persone non riescono a fare parte di gruppi, che sia anche la assemblea di condominio dove si riesce a litigare per la luce da cambiare il corridoio. E questa cosa ci rende sempre persone sempre più disunite: non sappiamo stare in gruppo, non sappiamo collaborare, non sappiamo metterci insieme, organizzarci per degli obiettivi. Questa roba è terribile.

Cosa fanno i media?

Secondo te in questa inesistente educazione ambientale, ma più in generale civica, che ruolo hanno i media tradizionali?

I media tradizionali purtroppo non possono parlare dei problemi sistemici, sono pagati da chi detiene il potere, da chi ha grandi interessi economici da proteggere. Ma sono rimasta stupita anche del fatto che, ad esempio, un paio di anni fa mi aveva chiamato “Geo” su Rai 3 per un’intervista. Dovevamo decidere di che cosa parlare, mi avevano chiesto qual era il mio focus; io avevo detto che volevo parlare di diritti animali, di veganismo e di antispecismo e loro mi hanno detto che non parlano di cose così estreme. Mi hanno detto “No, noi se vuoi parliamo di come possiamo risparmiare l’acqua a casa, se vuoi possiamo parlare di vegetariano, però vegano, quelle cose lì, no. Sono degli estremismi che non portiamo al nostro pubblico”. Inquietante.

Cosa possono fare i social?

Contrapposti a questi media tradizionali ci sono i social, che però costringono a contenuti veloci, consumabili in breve e che a volte minano la sistematicità e la profondità del discorso. Come gestisci questi aspetti?

Guarda cadi a fagiolo perché ho fatto uscire ieri il mio corso, ho fatto creato un ho più che un corso e un ciclo di 10 incontri con Scuola Capitale Sociale che mi dà la piattaforma, mi aiuta nella promozione, eccetera. Ed è un corso che io ho voluto tantissimo perché dopo 5 anni di contenuti veloci, frammentati, mi sono chiesta: “cosa è rimasto alle persone quando si parla di sostenibilità?”, perché la sostenibilità è un qualcosa che tu devi acquisire in un percorso lineare e graduale, che parte dalle basi e non fa altro che espandersi. Avevo proprio bisogno che questa cosa accadesse e quindi ho creato questo corso di 10 lezioni per 10 macro-aree (tra cui crisi climatica, sostenibilità, modelli economici, energia, finanza etica, città sostenibili, alimentazione e cittadinanza attiva).

Ho voluto profondamente che fosse accessibile sia culturalmente che economicamente, quindi lo farò pagare solo 40 euro: voglio che la gente capisca, si impegni e sia messa nella posizione di farlo. Poi spero che da qui ci saranno degli altri corsi che saranno molto più verticali, specifici e che avranno altri impegni, altri costi, però voglio che le basi siano assolutamente accessibili. Ti dirò, anche il mio lavoro di formazione vorrei che avesse dei percorsi sempre più strutturati. Mi piacerebbe che a un certo punto esistesse qualcosa tipo la scuola della sostenibilità dove vai a imparare a fare autoproduzioni e molto altro. Mi piacerebbe da morire.

La sostenibilità ambientale è per ricchi?

È possibile tenere insieme tutti i diversi gli aspetti della sostenibilità (ambientale, economica, sociale)? Quindi comprare prodotti biologici senza pagarli cinque volte tanto rispetto ai prodotti normali e magari tutelare anche chi a quei prodotti ci lavora?

Il tema è questo. Stiamo vedendo che i prezzi dei cibi stanno avendo un’impennata incredibile anche dentro ai supermercati e questo, tra l’altro, è dovuto anche proprio al modello economico in cui stiamo vivendo, e alle logiche di profitto e di crescita di questi modelli. Prendiamo i supermercati. Facciamo finta che apra un Conad davanti a casa. Questo Conad non potrà essere lasciato lavorare da solo. Arriveranno i suoi competitor e nell’arco di 2 km 5-10 km mi si riempirà di Eurospin, Lidl, Esse Lunga, eccetera. Perché? Perché le logiche di mercato funzionano così.

E questi supermercati buttano via ogni giorno una quantità esorbitante di cibo ancora commestibile, ma non più perfetto. Quindi parliamo del reparto macelleria, pescheria, gastronomia, panetteria, pasticceria e più supermercati noi abbiamo intorno a noi, più grande sarà lo spreco alimentare. E nei prezzi dei supermercati troviamo anche già calcolato il costo dello spreco che loro in media generano. Quindi noi più che il cibo paghiamo le logiche malsane e lo spreco che questi supermercati creano, mettendo poi anche i lavoratori in difficoltà immensa perché le aziende fanno le aste, le doppie aste a ribasso per entrare nei supermercati. Questo è un discorso politico che va affrontato assolutamente perché parla di salari, parla di filiere, parla di trasparenza.

Mercati rionali e Gruppi di Acquisto Solidale: la soluzione

Dall’altra parte io come persona posso cercare di nutrire e sostenere un’economia locale in modo diverso. E ti faccio un esempio di quello che faccio io nel mio contesto perché poi sostenibilità vuol dire che quello che è sostenibile per Alice che è sull’Appennino non è per forza quello che è sostenibile te a Bari e per le possibilità economiche di entrambe. Io la verdura e la frutta fresca vado a comprarle nelle bancarelle dei produttori locali al mercato a Pontremoli , so che lavorano in bio e stagionale, e che ti dirò hanno anche dei prezzi buoni.

E poi tutto il resto in secco cerco di comprarlo al Gas, il Gruppo di Acquisto Solidale, in cui siamo circa in 80 persone. Abbiamo una lista di produttori locali di tante cose carta igienica, cosmetici, cibo, quindi legumi, farine, paste, frutta secca, oli, semi. E compriamo in massa grandi quantità da loro. Più spendiamo e più risparmiamo perché loro ci devono dare meno packaging, devono mandare la spedizione una volta sola, e così via. In questo modo noi, tra l’altro, supportiamo direttamente loro senza gli intermediari, cioè supermercati eccetera. Questo per me è un modo di risparmiare e di aiutare a livello locale.

Manca una politica della sostenibilità

Poi per me c’è una sostenibilità ambientale che è ancora economica ed è la sostenibilità di chi compra principalmente prodotti che sono integrali e sono quelli sono cereali, legumi, frutta, frutta secca, verdure, oli, semi. E poi c’è una sostenibilità di prodotti del supermercato vegani, sempre più processati, di multinazionali che non sono poi così regolati, che non dovrebbero essere così normalizzati.

Comunque, il tema è che sicuramente il lavoro, i salari e le logiche economiche devono essere messi in discussione, ma purtroppo in Italia non c’è una sinistra che lo faccia veramente.